La revolución de Optoma: Tres razones para decir adiós a las lámparas y dar la bienvenida a Photon Life

Madrid, 25 de septiembre.- Optoma, la marca n.º 1 en proyección 4K UHD y en proyección láser DLP en EMEA*, y líder mundial en tecnología de visualización, lanza la serie Photon Life, que elimina por completo la necesidad de lámparas y ofrece los mejores resultados. El Photon Life PH31 ya está disponible, mientras que el Photon Life PK31 y el buque insignia Photon Life PK32 llegarán a finales de septiembre y principios de octubre de 2025.

La familia Photon Life: innovación y simplicidad

La serie Photon Life marca el siguiente capítulo en el camino de innovación de Optoma, sucediendo de forma natural a varios de los proyectores con lámpara más reconocidos de la marca. Diseñada con la sostenibilidad en mente, esta gama adopta la tecnología sin lámpara. Esto brinda a los usuarios una experiencia sin complicaciones —sin costosos recambios de bombillas—, a la vez que contribuye al cuidado del medio ambiente al ser libre de mercurio, con menor consumo energético y la ventaja añadida de que la tecnología LED ofrece imágenes más brillantes.

Los siguientes modelos Photon Life sustituirán a predecesores tan populares como los proyectores HD146X, UHD35 y UHD38X.

Esta transición garantiza que los clientes sigan disfrutando de la misma experiencia de alta calidad por la que Optoma es reconocida, ahora mejorada con la eficiencia, durabilidad y diseño sostenible de la gama Photon Life.

Photon Life ofrece la máxima experiencia de proyección en casa, flexibilidad y rendimiento visual. Pensados para los hogares modernos, estos proyectores compactos y ligeros pueden trasladarse fácilmente de una habitación a otra, convirtiendo cualquier espacio en un cine, un centro de videojuegos o un estadio deportivo en gran pantalla. La instalación es sencilla gracias al autoenfoque y a la corrección automática de keystone. Los tres proyectores de la serie Photon Life utilizan tecnología LED RGB que garantiza un rendimiento vibrante y eficiente, con una vida útil de hasta 30.000 horas. Las fuentes de luz LED son reemplazables para prolongar la vida útil del producto y reducir costes adicionales. Ya sea para películas, gaming o compartir contenido, ofrecen imágenes nítidas con una gran precisión cromática. Una pantalla de 150 pulgadas para todos, en cualquier lugar, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Photon Life: tan versátil como nuestros clientes

Diseñada para ofrecer los mejores resultados y reunir a las personas, la nueva serie Photon Life de Optoma es la incorporación perfecta a cualquier hogar. Evoca emociones y transforma los momentos cotidianos en experiencias inolvidables. Para adaptarse a las diferentes necesidades, la serie Photon Life ofrece tres modelos distintos:

Photon Life PH31: la elección ideal para noches acogedoras en casa. Su instalación sencilla y su fuente de luz LED sostenible lo convierten en un proyector flexible y práctico para todos, abriendo la puerta a una proyección preparada para el futuro, con 1.500 lúmenes ISO (2.700 ANSI). Además, la precisión de color DCI-P3 garantiza tonos ricos y realistas, acompañados por altavoces integrados de 5W. El Photon Life PH31 ya está disponible con un precio recomendado de 499 €

Photon Life PK31: para quienes buscan verdadera proyección 4K, añade otra dimensión. Gracias a la tecnología LED de última generación, ofrece imágenes 4K nítidas y detalladas con un rendimiento fluido, haciendo que cada contenido sea más inmersivo y cada juego más realista. Puede proyectar imágenes 4K UHD con soporte HDR y ofrece colores más brillantes y vivos con 900 lúmenes ISO (1.600 HK). Además, la precisión de color del 90?I-P3 garantiza una reproducción cromática realista, e incluye altavoces integrados de 5W. El Photon Life PK31 estará disponible en septiembre con un precio recomendado de 699 €.

Photon Life PK32: la máxima expresión de Photon Life. Equipado con tecnología LED de 4 canales, crea colores más profundos e imágenes más brillantes con menor latencia. Este modelo ofrece 1.100 lúmenes ISO (2.000 HK) y cobertura del 95% espacio de color DCI-P3, garantizando una calidad de imagen excepcional. El Photon Life PK32 es el más luminoso de los proyectores Photon. Los dos altavoces integrados de 5W ofrecen un sonido potente. Con una latencia de solo 4,6 ms, es ideal para gaming competitivo y entusiastas del cine en casa. El Photon Life PK32 estará disponible en septiembre con un precio recomendado de 899 €

Una gran pantalla para cada habitación



Desde el salón hasta el dormitorio e incluso al aire libre, la serie Photon Life se integra fácilmente en cualquier estilo de vida. Todos los proyectores Photon de Optoma son sin lámpara y están preparados para el futuro, diseñados para brillar durante años sin complicaciones. La gama Photon es una solución libre de mercurio que elimina la necesidad de costosos recambios de bombillas.

“Con la gama Photon Life estamos haciendo que el entretenimiento en gran pantalla sea más accesible que nunca, sin complicaciones”, afirma Oliver Blundell, Product Manager para Home y Mainstream en Optoma. “Combinan una calidad de imagen impresionante con una verdadera simplicidad plug-and-play, para que disfrutes de experiencias visuales inolvidables en cualquier lugar de tu hogar”.

Sobre Optoma

Optoma es líder mundial en el diseño y fabricación de proyectores galardonados para negocios, educación, audiovisual profesional y entretenimiento en el hogar, con una gama lo suficientemente extensa como para superar las expectativas de todo tipo de usuarios.

Más información en: www.optoma-photon.com/es

