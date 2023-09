Revolucionando la velocidad de impresión 3D: Anycubic presenta Kobra 2 Series

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 6 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- Anycubic, un reconocido líder mundial en tecnología de impresión 3D, se complace en anunciar el lanzamiento oficial de su última innovación, Anycubic Kobra 2 Series. Estas impresoras 3D de modelado por deposición fundida (FDM) de última generación representan un hito importante en el mundo de la impresión 3D, ya que combinan artesanía de alta calidad, asequibilidad y una velocidad notable. La Serie Kobra 2 hizo su debut el 31 de agosto. Para celebrar el octavo aniversario de Anycubic, aproveche la oportunidad de adquirir la nueva Kobra 2 Series a un precio exclusivo por reserva anticipada, disponible hasta el 15 de septiembre.

Presentación de Anycubic Kobra 2 SeriesAnycubic ha adoptado constantemente una tecnología de impresión rápida e inteligente. Toda la serie Anycubic Kobra 2 cuenta con capacidades de impresión de alta velocidad y admite control remoto a través de una aplicación dedicada, lo que mejora la experiencia de impresión 3D. Con una nueva interfaz de usuario y un diseño de ensamblaje modular, estas impresoras están listas para usar en tan solo 10 a 20 minutos después de desembalarlas.

Anycubic Kobra 2 Neo - Acelerar, ponerse al díaLa Anycubic Kobra 2 Neo es la impresora FDM básica ideal para quienes buscan impresión de alta velocidad sin tener que gastar mucho dinero. A pesar de su asequibilidad, con un impresionante precio de reserva anticipada de 159 dólares frente a su precio original de 199 dólares en la tienda oficial de Anycubic, esta impresora compacta incluye nivelación automática de la cama como característica estándar. Con una velocidad de impresión máxima de 250 mm/s, es cinco veces más rápida que las impresoras convencionales que funcionan a 50 mm/s. El ensamblaje modular y la interfaz de usuario mejorada agilizan el proceso de configuración, permitiendo a los usuarios comenzar a imprimir en 3D en diez minutos.

Anycubic Kobra 2 Pro - El as de la velocidadLa velocidad siempre ha sido un punto central en los debates sobre impresión 3D, y Anycubic Kobra 2 Pro toma la delantera como la impresora más rápida de la serie Kobra 2. Con una velocidad de impresión máxima de 500 mm/s y una tasa de aceleración de 20.000 mm/s², puede construir un modelo 3DBenchy en solo 15 minutos, con un excelente precio de reserva anticipada de 279 dólares frente a su precio original de 309 dólares en la tienda oficial de Anycubic. Para mantener una calidad de impresión impecable a tales velocidades, la Kobra 2 Pro está equipada con ejes metálicos dobles y rodamientos SG15 para los ejes X e Y, junto con una configuración de eje Z con dos tornillos guía. Además, cuenta con compensación de vibraciones y control de flujo, lo que reduce drásticamente los defectos de impresión.

Anycubic Kobra 2 Plus - Equilibrio de impresión, velocidad trepidante Para los usuarios que buscan una impresora de alta velocidad bien equilibrada con un área de impresión más grande, con un precio de reserva anticipada de 399 dólares frente a su precio original de 449 dólares en la tienda oficial de Anycubic, la Anycubic Kobra 2 Plus es la elección perfecta. Su espacioso volumen de construcción de 400 x 320 x 320 mm permite creaciones de una sola pieza, como cascos, mientras que la impresionante velocidad máxima de impresión de 500 mm/s garantiza una impresión eficiente. Las funciones inteligentes, incluido un detector de filamento agotado y compatibilidad con la aplicación Anycubic, hacen de Kobra 2 Plus un compañero de impresión inteligente y versátil.

Anycubic Kobra 2 Max - La velocidad excede, el tamaño se expandeLa Anycubic Kobra 2 Max es el pináculo de la tecnología de impresión 3D en 2023. Con una inmensa área de impresión que mide 420 x 420 x 500 mm, la gigantesca impresora solo tiene un precio de menos de 479 dólares, ahorrando hasta 90 dólares respecto al precio original de 569 dólares en la tienda oficial de Anycubic. Permite a los creadores ambiciosos crear diseños grandes e intrincados sin esfuerzo. Con una notable velocidad máxima de impresión de 500 mm/s y una velocidad de aceleración de 10.000 mm/s², la Kobra 2 Max proporciona una velocidad y precisión sin precedentes. Además, admite control remoto a través de la aplicación Anycubic, lo que mejora la experiencia de impresión con funciones inteligentes.

Precio y disponibilidad:Esta oferta anticipada por tiempo limitado le permite conseguir estas excepcionales impresoras 3D a precios inmejorables. No pierda la oportunidad de ser dueño del futuro de la impresión 3D. Visite la Anycubic Official Store ahora para reservar su Anycubic Kobra 2 Series y experimente la innovación como nunca antes. Actúe rápido, ya que esta oferta de precio especial finaliza el 15 de septiembre de 2023.

Anycubic continúa superando los límites de la innovación en impresión 3D y la Serie Kobra 2 representa la culminación de años de investigación y desarrollo. Para obtener más información sobre estas innovadoras impresoras y explorar el futuro de la impresión 3D, visite el sitio web oficial de Anycubic.

Acerca de AnycubicDesde su creación en 2015, Anycubic se ha comprometido a impulsar la tecnología de impresión 3D para garantizar que la impresión 3D sea accesible y asequible para personas de todos los ámbitos de la vida. Nos alegra ver a la gente dar rienda suelta a su imaginación y creatividad en la realidad. Anycubic tiene presencia en más de 200 países y regiones desde 2015.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2202750/Anycubic_Kobra_2_Series.jpg

