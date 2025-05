Revolucionarias Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) de Supermicro (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Las revolucionarias Data Center Building Block Solutions (DCBBS) de Supermicro simplifican y acortan las implementaciones a escala global de centros de datos refrigerados por líquido para IA/TI

Solución fácil de diseñar, construir, implementar y operar para toda la infraestructura crítica de computación y refrigeración.

Implementación y puesta en línea rápidas con todo lo necesario para equipar completamente los centros de datos de IA/TI.

Ahorro de costes con una arquitectura modular de soluciones modulares, desde el sistema hasta el rack y la escala del centro de datos.

Alta calidad y alta disponibilidad con el diseño, la capacidad de fabricación, el software de gestión, los servicios in situ y el soporte global líderes en la industria de Supermicro.

SAN JOSE, Calif., 15 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia Data Center Building Block Solutions, la solución más sencilla para superar la enorme complejidad de equipar fábricas de IA refrigeradas por líquido con todos los componentes críticos de infraestructura, incluyendo servidores, almacenamiento, redes, racks, refrigeración líquida, software, servicios y soporte. Como expansión de las System Building Block Solutions de Supermicro, DCBBS adopta una arquitectura de solución estandarizada y flexible, con un alcance enormemente ampliado para gestionar las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de centros de datos de IA más exigentes, lo que facilita la planificación, el desarrollo y la operación de los centros de datos, a la vez que reduce los costes.

"DCBBS de Supermicro permite a los clientes construir fácilmente la infraestructura de sus centros de datos con la mayor rapidez en el lanzamiento al mercado y la puesta en línea, con una implementación en tan solo tres meses", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con nuestra cobertura total de soluciones, que incluye el diseño de la distribución de los centros de datos y las topologías de red, así como las unidades de energía y baterías de respaldo, DCBBS simplifica y acelera la implementación de centros de datos con IA, lo que se traduce en una reducción de costes y una mejora de la calidad".

Para más información, visite www.supermicro.com/DCBBS

DCBBS ofrece paquetes de unidades escalables prevalidadas a nivel de centro de datos, incluyendo una unidad escalable DCBBS AI Factory de 256 nodos, diseñada para aliviar la carga del diseño prolongado de centros de datos al proporcionar un paquete optimizado de planos de planta, elevaciones de racks, lista de materiales y más. Supermicro proporciona servicios integrales de primera mano para garantizar el éxito del proyecto, desde la consulta hasta la implementación in situ y el soporte continuo in situ. DCBBS se puede personalizar a nivel de sistema, clúster de racks y centro de datos para satisfacer prácticamente cualquier requisito de proyecto.

Junto con nuestra tecnología DLC-2, DCBBS también ayuda a los clientes a ahorrar hasta un 40 % de energía, reduciendo en un 60 % el espacio ocupado por el centro de datos y disminuyendo en un 40 % el consumo de agua, todo lo cual se traduce en un TCO un 20 % menor.

Unidad escalable a nivel de centro de datos de AI Factory

La necesidad de infraestructura de IA continúa creciendo: los clústeres de entrenamiento de IA requieren clústeres de miles de GPU para desarrollar modelos base. Las aplicaciones de inferencia de IA también aprovechan una mayor capacidad de cómputo en tiempo de prueba al ejecutar múltiples pases de inferencia con una combinación de modelos para ofrecer mayor inteligencia. El paquete DCBBS AI Factory de Supermicro equipa completamente los centros de datos para abordar estas crecientes necesidades computacionales de IA.

Las soluciones de Supermicro incluyen hasta 256 nodos de sistema Supermicro NVIDIA HGX™ 4U con refrigeración líquida, cada sistema equipado con 8 GPU NVIDIA Blackwell (2048 GPU en total), interconectados con la plataforma de red Ethernet NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand o NVIDIA Spectrum™ X de hasta 800 Gb/s. El tejido computacional se sustenta en almacenamiento por niveles elásticamente escalable con PCIe Gen5 NVMe de alto rendimiento, nodos Data Lake con TCO optimizado y nodos de sistema de gestión resilientes para un funcionamiento continuo e ininterrumpido.

Personalización a nivel de sistema, de rack y de centro de datos

Supermicro presenta un enfoque modular de bloques de construcción, compuesto por tres niveles jerárquicos: nivel de sistema, nivel de rack y nivel de centro de datos. Esto ofrece a los clientes opciones de diseño inigualables para determinar la lista de materiales a nivel de sistema, incluyendo la selección de componentes individuales, como CPU, GPU, DIMM, unidades y NIC. La personalización a nivel de sistema garantiza la capacidad de satisfacer los requisitos de hardware especializados para las cargas de trabajo y aplicaciones específicas de cada centro de datos, y permite un ajuste preciso de los recursos del centro de datos.

Supermicro ayuda a diseñar la distribución de la elevación de los racks para garantizar la optimización térmica y del cableado, ofreciendo a los clientes la posibilidad de seleccionar el tipo de rack, incluyendo configuraciones de 42U, 48U y 52U.

Tras la consulta inicial con el cliente, Supermicro entrega una propuesta de proyecto adaptada al presupuesto de energía, el objetivo de rendimiento u otros requisitos del centro de datos.

Supermicro DLC-2

Con el crecimiento de los centros de datos refrigerados por líquido desde menos del 1% del mercado hasta un 30% previsto en un año, Supermicro impulsa la adopción de DLC en toda la industria, ayudando a los clientes a afrontar el reto de construir nuevos centros de datos refrigerados por líquido que puedan eliminar el calor de forma más eficiente.

DLC ofrece una eficiencia inigualable al capturar el calor directamente de los chips individuales, incluyendo GPU de IA con TDP de 1000 W y superiores. La infraestructura de refrigeración líquida se planifica e implementa a escala de centro de datos, incluyendo las tuberías y la torre de refrigeración líquida en las instalaciones para la disipación del calor. Supermicro es líder en la industria al proporcionar una solución integral para infraestructuras de refrigeración líquida directa al chip, que incluye sistemas DLC, unidades de distribución de refrigerante en rack o en fila, colectores de distribución de refrigerante, refrigeración hacia el chip y más. El DLC-2 de Supermicro aporta nuevas mejoras:

Service & Software Building Blocks

DCBBS incluye los servicios necesarios para alcanzar rápidamente el tiempo de comercialización y la disponibilidad en línea, sin agotar los recursos de TI del cliente. Supermicro ofrece una cartera completa de componentes básicos a nivel de servicio, como el diseño de centros de datos, la validación de soluciones y la implementación profesional in situ. Incluye soporte in situ continuo para garantizar el éxito a largo plazo, junto con una opción de tiempo de respuesta in situ de 4 horas para un tiempo de actividad crítico.

SuperCloud Composer de Supermicro ofrece un conjunto de funciones de gestión de infraestructura, con análisis exhaustivos que gestionan los componentes básicos de computación, almacenamiento y red a escala de la nube.

Además de los servicios, Supermicro cuenta con una amplia experiencia en la integración de aplicaciones para centros de datos, incluyendo entrenamiento de IA, inferencia de IA, gestión de clústeres y orquestación de cargas de trabajo. Esto incluye el soporte a clientes que implementan la plataforma de software NVIDIA AI Enterprise. Supermicro proporciona servicios completos para el aprovisionamiento y la validación de software basados en la pila de software del cliente.

