Revolune anuncia un Programa de Proveedores de Servicios con CellCarta, Concept Life Sciences y Propath UK

(Información remitida por la empresa firmante)

OBERKOCHEN, Alemania, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Revolune anunció hoy el lanzamiento de su Programa de Proveedores de Servicios, un nuevo modelo de colaboración diseñado para ampliar el acceso de los clientes a los flujos de trabajo de inmunofluorescencia multiplex (mIF) de Revolune a través de laboratorios de servicios con experiencia. El programa se lanza con CellCarta, Concept Life Sciences y Propath UK como proveedores de servicios participantes, ofreciendo a los investigadores y equipos de investigación traslacional diversas opciones para evaluar, adoptar y escalar flujos de trabajo de tinción multiplex flexibles.

El Programa de Proveedores de Servicios de Revolune está diseñado para clientes que desean acceder a capacidades avanzadas de inmunofluorescencia multiplex, pero que aún no cuentan con la infraestructura, la capacidad o la experiencia interna necesarias para gestionar internamente cada paso del flujo de trabajo. A través de este programa, los clientes pueden colaborar con proveedores de servicios cualificados para el diseño de paneles, la ejecución de tinciones, la obtención de imágenes y el análisis posterior, manteniendo el acceso a la tecnología de tinción multiplex adaptable de Revolune.

"Muchos clientes buscan enfoques más flexibles para la inmunofluorescencia multiplex, pero necesitan maneras prácticas de empezar", afirmó Florian Leiss, consejero delegado de Revolune. "Con el lanzamiento de nuestro Programa de Proveedores de Servicios junto con CellCarta, Concept Life Sciences y Propath UK, ofrecemos a los clientes vías fiables para acceder a los flujos de trabajo de Revolune, tanto si desean externalizar la ejecución, desarrollar capacidades internamente o combinar ambos enfoques".

El programa surge en un momento en que investigadores, equipos de investigación traslacional y organizaciones biofarmacéuticas evalúan nuevas opciones para el descubrimiento y desarrollo de biomarcadores basados en tejidos. La tecnología de Revolune está diseñada para admitir flujos de trabajo de tinción multiplex personalizables que se adaptan a las preguntas de investigación, los tipos de muestras y las necesidades traslacionales cambiantes. Al colaborar con proveedores de servicios con experiencia en investigación basada en tejidos, servicios de biomarcadores y ejecución de ensayos complejos, Revolune busca que la adopción sea más rápida y práctica para una gama más amplia de clientes.

Cada socio aporta fortalezas complementarias. CellCarta ofrece capacidades de laboratorio de medicina de precisión a nivel global, respaldadas por una profunda experiencia en histopatología, genómica, proteómica e inmunología. Nuestros equipos proporcionan soporte para el análisis en cualquier etapa, desde el descubrimiento de biomarcadores hasta el desarrollo de CDx. Benefíciese de nuestra red global de patólogos y ensayos singleplex, multiplex e hiperplex validados.

Concept Life Sciences ofrece servicios expertos de descubrimiento, desarrollo, análisis y laboratorio especializado en el sector de las ciencias biológicas.

Propath UK ofrece servicios especializados de biología espacial y biomarcadores basados en tejidos, incluyendo experiencia en el soporte de flujos de trabajo complejos de proteómica y transcriptómica multiplex.

El lanzamiento del Programa de Proveedores de Servicios representa un paso importante en la estrategia comercial general de Revolune. Además de ofrecer tecnología directamente a los clientes, Revolune continuará desarrollando un ecosistema de socios que fomente la adopción mediante la ejecución basada en servicios, la experiencia en aplicaciones y el soporte de flujos de trabajo.

Acerca de Revolune

Revolune desarrolla tecnologías de tinción multiplex flexibles diseñadas para hacer que los flujos de trabajo avanzados de biomarcadores tisulares sean más accesibles, adaptables y prácticos para la investigación y las aplicaciones traslacionales.

Acerca de CellCarta

CellCarta es una CRO global que brinda soporte a la industria biofarmacéutica con datos de biomarcadores confiables y listos para su aprobación regulatoria, desde la investigación traslacional hasta los diagnósticos complementarios (CDx). Con laboratorios propios y armonizados en Norteamérica, Europa, Australia y China, CellCarta ofrece capacidades integradas que abarcan inmunología, histopatología, proteómica y genómica, respaldadas por soluciones integrales de gestión y logística de muestras.

Acerca de Concept Life Sciences

Concept Life Sciences es una organización líder de investigación por contrato (CRO) que presta servicios a la industria global de las ciencias de la vida. La empresa ofrece servicios sofisticados de biología espacial y traslacional, capacidades de descubrimiento y desarrollo de biomarcadores, y una excepcional experiencia integral en química para respaldar los programas de descubrimiento y desarrollo de fármacos.

Acerca de Propath UK

Propath UK — The Spatial Biology CRO — ofrece la experiencia, la calidad y la colaboración científica necesarias para transformar muestras de tejido complejas en información biológica relevante.

Contacto hello@revolune.com

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