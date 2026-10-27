(Información remitida por la empresa firmante)

- Revolune y Concept Life Sciences se asocian para ayudar a los clientes a realizar la transición de ensayos Multiplex IF a nuevos flujos de trabajo flexibles

OBERKOCHEN, Alemania, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Revolune anunció hoy una asociación con Concept Life Sciences para ayudar a los clientes de biofarmacia y ciencias de la vida a reevaluar, transferir y escalar ensayos de inmunofluorescencia multiplex utilizando la tecnología de tinción flexible de Revolune, que ahora admite ensayos de 4 a 7 plex.

La colaboración aborda una necesidad creciente del mercado a medida que los clientes evalúan alternativas a los flujos de trabajo existentes y reconsideran la mejor manera de respaldar la investigación de biomarcadores tisulares. Ahora que Revolune ofrece capacidades de ensayos de 4 a 7 complejos, Concept Life Sciences puede ayudar a los clientes a transferir ensayos establecidos a la plataforma Revolune, preservar valiosos conocimientos de paneles y pasar más fácilmente de los flujos de trabajo existentes a formatos multiplex flexibles y listos para usar.

"Muchos clientes no empiezan desde una página en blanco: ya tienen ensayos, paneles y estrategias de biomarcadores de tejidos que necesitan preservar mientras avanzan hacia flujos de trabajo más flexibles", afirmó Adrian Arechiga, CCO de Revolune. "Concept Life Sciences aporta la experiencia en biología traslacional, biomarcadores y desarrollo de ensayos necesarios para ayudar a los clientes a realizar esa transición de forma práctica y segura".

Concept Life Sciences es una organización líder de investigación por contrato que presta servicios a la industria mundial de las ciencias de la vida, con capacidades en descubrimiento, desarrollo, servicios analíticos, biología traslacional, descubrimiento de biomarcadores, biología espacial y química de extremo a extremo. Al combinar estas capacidades con la tecnología adaptable de inmunofluorescencia múltiplex de Revolune, las empresas pretenden ayudar a los clientes a generar conocimientos sobre biomarcadores tisulares listos para tomar decisiones y, al mismo tiempo, reducir la carga operativa de la transferencia e implementación de ensayos.

La asociación está diseñada para equipos de investigación que desean conservar el valor científico de los flujos de trabajo existentes y al mismo tiempo obtener acceso a una plataforma más flexible para la tinción multiplex. Los clientes pueden trabajar con Concept Life Sciences para evaluar la viabilidad de la transferencia de ensayos, optimizar el diseño de paneles, ejecutar flujos de trabajo de tinción de tejidos y conectar los datos de biomarcadores resultantes con programas de descubrimiento y desarrollo más amplios.

"Estamos entusiasmados de trabajar con Revolune para ayudar a los clientes que están reconsiderando cómo abordan el análisis de tejidos multiplex", dijo Adam Davenport, director científico de Concept Life Sciences. "Juntos, podemos ayudar a los equipos a transferir ensayos existentes, explorar nuevos paneles y aplicar inmunofluorescencia múltiple de manera que respalden decisiones traslacionales significativas".

La asociación Concept Life Sciences forma parte de la estrategia más amplia de Revolune para construir un ecosistema de socios que respalden la adopción en diferentes necesidades de los clientes, desde la ejecución de servicios especializados hasta la migración de ensayos, la biología traslacional y el soporte integrado de I+D.

Conozca a Revolune y Concept Life Sciences en SITC 2026

Revolune y Concept Life Sciences asistirán a la reunión anual de la Sociedad de Inmunoterapia del Cáncer (SITC), del 4 al 8 de noviembre de 2026, en Phoenix, Arizona.

Conozca a ambos equipos en SITC at Sundown, una velada relajada con bebidas, cena y conversación gratuitas organizada por Concept Life Sciences el 6 de noviembre, de 6:30 a 8:30 p. m. Más información: https://www.conceptlifesciences.com/campaigns/sitc-2026.

Acerca de Revolune

Revolune es una empresa de ciencias de la vida dedicada a hacer que la inmunofluorescencia múltiple sea tan accesible y práctica como el análisis de tejidos de rutina. Sus tecnologías de reactivos ayudan a los laboratorios a pasar rápidamente de los anticuerpos primarios existentes a kits multiplex listos para usar, simplificando los flujos de trabajo de biología espacial y permitiendo a los investigadores centrarse en cuestiones biológicas en lugar de en la gestión de ensayos.

Acerca de Concept Life Sciences

Concept Life Sciences es una organización de investigación por contrato (CRO) líder que presta servicios a la industria mundial de las ciencias de la vida. Durante más de 25 años, la empresa y sus empresas tradicionales han brindado servicios de consulta y colaboración para el descubrimiento y desarrollo de fármacos. Nuestro enfoque, respaldado por científicos apasionados y capacidades líderes a nivel mundial, permite a los clientes superar desafíos científicos complejos y mejorar las tasas de éxito de los programas. La empresa ha ayudado con éxito a 29 candidatos a avanzar a la clínica.

La empresa ofrece sofisticados servicios de biología traslacional junto con excepcionales capacidades químicas de extremo a extremo para respaldar el descubrimiento y desarrollo de fármacos en una variedad de modalidades establecidas y emergentes, con la capacidad de integrar capacidades sin problemas y proporcionar soluciones personalizadas para abordar las necesidades de los clientes.

En conjunto, los servicios de alta calidad de la compañía y su compromiso con el servicio al cliente en todo el proceso de desarrollo de fármacos mejoran la eficiencia en el descubrimiento de fármacos, ayudando a los clientes a llevar sus medicamentos a la clínica en tan solo 32 meses, muy por delante del promedio de la industria de 60 meses.

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