(Información remitida por la empresa firmante)

- Revolune GmbH se lanza para simplificar la biología espacial con soluciones de inmunofluorescencia multiplex optimizadas

OBERKOCHEN, Alemania, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Revolune, una nueva empresa de ciencias biológicas centrada en facilitar una comprensión más clara de sistemas biológicos complejos, anunció hoy su lanzamiento oficial. La compañía se dedica a impulsar la biología espacial mediante reactivos de inmunofluorescencia multiplex (mIF) optimizados, diseñados para ofrecer flujos de trabajo de análisis de tejidos fiables, eficientes y escalables para la investigación traslacional y biofarmacéutica.

La investigación biomédica moderna depende cada vez más del análisis de biomarcadores con resolución espacial para comprender la biología compleja de los tejidos y acelerar el desarrollo de terapias. Sin embargo, los flujos de trabajo de análisis de tejidos multiplexados existentes suelen presentar una complejidad técnica significativa, dificultades operativas y problemas de reproducibilidad que limitan su adopción generalizada.

Revolune se fundó para superar estas barreras mediante el desarrollo de soluciones de reactivos que aportan claridad, rapidez y confianza al análisis de tejidos multiplex.

"Nuestra misión es sencilla: iluminar lo que importa", afirmó Florian Leiss, consejero delegado de Revolune. "Los investigadores necesitan herramientas que les permitan centrarse en cuestiones biológicas en lugar de en la complejidad de los flujos de trabajo. Revolune se compromete a impulsar la biología espacial con tecnologías robustas, escalables y prácticas para entornos de laboratorio reales".

La empresa se centra inicialmente en reactivos de inmunofluorescencia multiplex (mIF) para el análisis de tejidos, lo que permite a los investigadores visualizar múltiples biomarcadores dentro de la arquitectura intacta del tejido y obtener información espacial más profunda para aplicaciones traslacionales y biofarmacéuticas.

El enfoque de Revolune hace hincapié en la fiabilidad del flujo de trabajo, la facilidad de adopción y la confianza experimental, lo que ayuda a los científicos a generar multiplexación reproducible con la facilidad de los flujos de trabajo de inmunohistoquímica (IHC).

Florian Leiss aporta una amplia experiencia en biología espacial y desarrollo de tecnologías para las ciencias de la vida. Antes de fundar Revolune, lideró iniciativas estratégicas dentro del ecosistema ZEISS para impulsar los flujos de trabajo de biología espacial en aplicaciones biofarmacéuticas. Su trabajo, que consistió en transformar el análisis de biomarcadores mediante imágenes en soluciones escalables y aplicables en el mundo real, culminó con la creación de Revolune como una empresa derivada independiente, estableciendo una plataforma especializada para abordar los principales obstáculos en los flujos de trabajo de biología espacial.

Junto a Leiss, Michaeli Deli se une a la compañía como directora financiera, apoyando el crecimiento estratégico y el desarrollo operativo de Revolune a medida que entra en la siguiente fase de expansión.

Con su lanzamiento, Revolune también inaugura un Programa de Acceso Anticipado, invitando a grupos de investigación seleccionados a familiarizarse con las tecnologías de IF multiplex de la compañía y colaborar en el desarrollo de la próxima generación de flujos de trabajo en biología espacial. Para más información, visite https://revolune.de

Acerca de Revolune

Revolune es una empresa de ciencias biológicas dedicada al avance de la biología espacial mediante soluciones optimizadas de inmunofluorescencia multiplex. Al desarrollar tecnologías de reactivos diseñadas para ofrecer claridad, rapidez y fiabilidad, Revolune permite a los investigadores descubrir información biológica crucial en sistemas tisulares complejos.

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