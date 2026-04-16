Revolune y MindPeak presentarán su flujo de trabajo integrado de inmunofluorescencia multiplex en la AACR 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración pone de relieve los flujos de trabajo optimizados de biología espacial que combinan reactivos avanzados de inmunofluorescencia multiplex y análisis de imágenes basado en inteligencia artificial

OBERKOCHEN, Alemania, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Revolune GmbH, una empresa de ciencias biológicas centrada en simplificar la biología espacial mediante reactivos de inmunofluorescencia multiplex (mIF) optimizados, anunció hoy que expondrá en la Reunión Anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR) de 2026 junto con MindPeak, líder en análisis patológicos impulsados por IA.

En la AACR 2026, las empresas presentarán una estrategia conjunta diseñada para simplificar los flujos de trabajo complejos de biología espacial mediante la combinación de los reactivos de inmunofluorescencia multiplex de Revolune con las soluciones avanzadas de análisis de imágenes de MindPeak. Juntas, estas tecnologías permiten a los investigadores generar datos de tejido multiplex de alta calidad y extraer rápidamente información biológica relevante.

La inmunofluorescencia multiplex se ha convertido en una herramienta cada vez más importante para comprender la biología tumoral, las interacciones inmunitarias y el contexto espacial de los biomarcadores. Sin embargo, muchos flujos de trabajo multiplex siguen siendo técnicamente complejos y difíciles de escalar. Revolune y MindPeak buscan abordar este desafío ofreciendo un flujo de trabajo más integrado y accesible, desde la tinción hasta el análisis.

"La biología espacial requiere tanto flujos de trabajo experimentales robustos como una interpretación de datos fiable", afirmó Florian Leiss, consejero delegado de Revolune. "Al combinar la química de inmunofluorescencia multiplex de Revolune con las potentes capacidades de análisis basadas en IA de MindPeak, podemos ayudar a los investigadores a simplificar el proceso desde la muestra de tejido hasta la obtención de información espacial útil".

El software de patología basado en inteligencia artificial de MindPeak permite el análisis automatizado de datos de imágenes multiplex, lo que facilita la evaluación cuantitativa de biomarcadores y la interpretación espacial en muestras de tejido complejas.

"Nos entusiasma colaborar con Revolune para apoyar a los investigadores que trabajan con datos de tejidos multiplexados", declaró Felix Faber, consejero delegado de MindPeak. "Juntos, nuestro objetivo es reducir las barreras que suelen ralentizar la adopción de flujos de trabajo de biología espacial".

Los visitantes de la AACR 2026 podrán obtener más información sobre el flujo de trabajo combinado y analizar cómo las soluciones integradas de tinción y análisis pueden respaldar la investigación traslacional del cáncer y el descubrimiento de biomarcadores. Se invita a los asistentes a visitar el expositor 1660 de Revolune y MindPeak para obtener más información sobre cómo simplificar los flujos de trabajo de biología espacial mediante la tinción multiplex integrada y el análisis basado en IA.

Acerca de Revolune

Revolune es una empresa de ciencias biológicas dedicada al avance de la biología espacial mediante soluciones de inmunofluorescencia multiplex optimizadas, con la facilidad de la IHC. Al desarrollar tecnologías de reactivos diseñadas para ofrecer claridad, rapidez y fiabilidad, Revolune permite a los investigadores descubrir información biológica crucial en sistemas tisulares complejos. La empresa se centra en proporcionar flujos de trabajo multiplex fiables que impulsan la investigación traslacional y biofarmacéutica. Para más información, visite www.revolune.de

Acerca de Mindpeak

Mindpeak es una empresa líder en patología digital impulsada por IA, que conecta el desarrollo de biomarcadores con el diagnóstico clínico. Fundada en 2018, la tecnología de IA de Mindpeak permite a los laboratorios extraer información útil de imágenes de tejido teñidas con H&E, IHC y mIF, desde la cuantificación de biomarcadores subcelulares hasta la estratificación predictiva de pacientes. Sus soluciones facilitan tanto el diagnóstico rutinario como la aplicación clínica de nuevos biomarcadores. Para más información, visite www.mindpeak.ai o siga a Mindpeak en LinkedIn.

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