'El Rey León' y 'El Fantasma de la Ópera', los musicales más demandados por los espectadores

'Los Miserables' es el estreno más anticipado de la temporada, junto a novedades como 'Houdini, un musical mágico', 'Cenicienta, el musical', 'Tootsie, la sitcom musical' y 'Oliver Twist, el musical'.

Madrid acapara más del 80% de la taquilla de estos espectáculos, mientras que Barcelona supera el 17%.

Barcelona, 29 de octubre de 2025. 'El Rey León' y 'El Fantasma de la Ópera' dominan la cartelera de musicales en Madrid y Barcelona, respectivamente. Las entradas para estas dos producciones son las más solicitadas por los usuarios de ATRÁPALO, web de referencia en ocio y entretenimiento en España.

Junto a estos dos longevos espectáculos, completan el top 5 de musicales más demandados tres propuestas muy diferentes: la superproducción 'Wicked, el musical', basada en la película de Disney y uno de los grandes estrenos de la temporada; y dos musicales de menor tamaño, pero sumamente innovadores y frescos como son 'Mi madre, Serrat y yo' (Madrid) y 'Living los 90' (Barcelona).

"Disponemos de una gran variedad de musicales para todos los públicos, desde clásicos como 'El Rey León' hasta producciones nuevas como 'Wicked', con las que hacer del teatro una experiencia inolvidable", explica Eva Cuervas, Product Manager de Ocio Urbano de ATRÁPALO.

Otras novedades en la cartelera son 'Houdini, un musical mágico', que hace un repaso a la vida del famoso ilusionista; 'Cenicienta, el musical', una nueva interpretación del clásico cuento de hadas; 'Tootsie, la sitcom musical', que lleva su propuesta divertida y contemporánea a Barcelona; y 'Oliver Twist, el musical', que ofrece una adaptación fresca de la obra de Charles Dickens.

El regreso de 'Los Miserables'.

Pero si hay un estreno que acapara toda la expectación es el retorno de 'Los Miserables' a Madrid. El musical basado en la obra inmortal de Victor Hugo celebra en 2025 el 40º aniversario de su estreno en Londres regresando al Teatro Apolo, el mismo escenario donde se estrenó la primera producción en idioma español de 'Los Miserables' en 1992.

La nueva producción de 'Los Miserables' se estrena el 29 de noviembre en Madrid y ya ocupa el décimo puesto en ventas de entrada en la lista de musicales más demandados en ATRÁPALO.

"Queremos que cada experiencia en el teatro sea memorable y que el público se sumerja en las historias, disfrute de la energía del directo y viva la magia única que solo un musical puede brindar", añade Eva Cuervas.

La responsable de ATRÁPALO señala que Madrid y Barcelona dominan la cartelera de musicales en España. De hecho, según datos de esta plataforma, el 82,2% de las entradas vendidas son para musicales en Madrid y el 17,8% para Barcelona.

ATRÁPALO, fundada en el año 2.000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

