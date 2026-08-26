RHINOSHIELD AirX logra un GUINNESS WORLD RECORDS™ tras una caída libre desde las proximidades del espacio (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-RHINOSHIELD AirX hace historia con un GUINNESS WORLD RECORDS™ tras superar un desafío de caída libre desde las proximidades del espacio

Sin concesiones: una nueva generación de protección que combina rendimiento, diseño y economía circular

TAIPEI, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- RHINOSHIELD, líder mundial en accesorios de móvil, anuncia que AirX, su funda de móvil con cámara de aire, ha superado con éxito una prueba de caída extrema desde las proximidades del espacio, realizada el 24 de junio en el Centro Espacial Esrange, en Suecia.

Durante la prueba, un móvil protegido con una funda AirX fue lanzado desde la estratosfera, a una altitud de 30.607 metros (100.416 pies) sobre el suelo, y logró un GUINNESS WORLD RECORDS™ por La caída más alta de un móvil con funda (terreno natural).

Este desafío pone a prueba las capacidades de protección integral de AirX y demuestra que es posible ofrecer un alto nivel de protección sin renunciar al diseño circular. Fabricada con un único material y 100 % reciclable, AirX establece así un nuevo referente en protección de nivel espacial para fundas de móvil.

"No nos conformamos con ofrecer una protección contra caídas de grado militar; queríamos ir un paso más allá y afrontar el reto de la protección de nivel espacial", afirmó Eric Wang, cofundador y consejero delegado de RHINOSHIELD. "Para nosotros, este récord mundial es mucho más que una validación del rendimiento de nuestro producto. Demuestra a toda la industria que apostar por un diseño circular no implica tener que renunciar a nada. Al contrario, es un camino que merece la pena explorar y que puede impulsar la innovación y elevar aún más los estándares del sector."

Tres veces la altitud de crucero de un avión comercial: AirX alcanza los 30.600 metros, cerca del espacio, y regresa a la Tierra para demostrar una protección extrema

Desarrollada para redefinir los estándares de protección contra caídas, AirX es la gran apuesta de RHINOSHIELD en protección integral para móviles. Inspirada en los airbags y en la tecnología de amortiguación de aire, AirX sigue la filosofía de diseño monomaterial característica de la marca.

Su sistema patentado de protección multicapa frente a impactos combina una cámara de aire que absorbe el impacto con una estructura altamente resistente a la compresión. De esta forma, la fuerza generada durante una caída se distribuye de manera más uniforme, ayudando a proteger el móvil frente a posibles daños internos.

Antes de su lanzamiento oficial en 2025, AirX se sometió a una exhaustiva batería de pruebas de laboratorio, que incluyó pruebas de caída, caídas con vuelco, resistencia a daños internos, torsión, hermeticidad y exposición a condiciones constantes de temperatura y humedad. Estas pruebas permitieron validar tanto su capacidad de protección como la estabilidad de su estructura.

Para llevar su rendimiento de protección a un nivel aún más alto, RHINOSHIELD se asoció con la empresa aeroespacial británica Sent Into Space para realizar una prueba todavía más extrema. Tras un año de preparación, ambos equipos desarrollaron una carga útil personalizada equipada con un mecanismo de liberación remota, posicionamiento GPS y un sistema de seguimiento durante el vuelo.

Un globo de gran altitud transportó hasta la estratosfera un iPhone 17 Pro protegido con una funda AirX, alcanzando los 30.607 metros (100.416 pies), más del triple de la altitud de crucero habitual de un avión comercial.

Tras capturar imágenes espectaculares de AirX con la Tierra de fondo, se activó el mecanismo de liberación remota y el móvil inició su caída libre hacia el suelo.

Sin protección adicional, AirX se enfrentó a tres condiciones extremas: frío estratosférico, presión ultrabaja y un impacto contra el suelo

Durante la misión no se utilizó ningún sistema de calefacción ni ningún elemento de protección adicional, por lo que la funda AirX quedó directamente expuesta a las condiciones extremas de las proximidades del espacio: temperaturas de entre -40 °C y -60 °C y una presión atmosférica de aproximadamente el 1 % de la presión estándar a nivel del mar. Tras un descenso de 25 minutos, el móvil inició su caída libre hasta impactar contra el suelo.

"Nadie podía saber con certeza antes de la prueba si la funda del móvil sería capaz de resistir unas condiciones tan extremas", declaró el Dr. Chris Rose, cofundador de Sent Into Space. "Además del frío extremo, la baja presión y el descenso a gran velocidad, el equipo también tuvo que hacer frente a otros retos, como las interferencias en las comunicaciones, el terreno remoto y las dificultades para localizar y recuperar el móvil tras el aterrizaje. Solo después de recuperar con éxito tanto la funda AirX como el móvil pudimos comprobar realmente los resultados de la prueba".

Tras el aterrizaje, el equipo de pruebas siguió la señal GPS hasta una zona remota de Suecia y logró recuperar el móvil protegido con la funda AirX. Después de revisar las grabaciones de vídeo, las declaraciones de quienes presenciaron la prueba y el estado y funcionamiento del móvil, un juez oficial de GUINNESS WORLD RECORDS™ confirmó que todas sus funciones esenciales seguían funcionando correctamente.

El móvil podía encenderse y apagarse, realizar llamadas y hacer fotos, mientras que su exterior permanecía intacto. El resultado demostró la eficacia del sistema de protección multicapa de AirX para amortiguar los impactos, dispersar la energía y reducir el riesgo de daños internos.

Finalmente, RHINOSHIELD obtuvo el título de GUINNESS WORLD RECORDS™ por "la caída más alta de un móvil con funda (terreno natural)".

Fieles al diseño monomaterial: innovación para proteger a las personas y al planeta e impulsar la economía circular

"Para ofrecer una protección básica, la industria de accesorios para móviles suele recurrir a productos fabricados con varios materiales. Una vez desechados, estos productos son difíciles de desmontar y reciclar de forma eficaz. Como consecuencia, miles de millones de fundas de móvil que se fabrican cada año tienen dificultades para entrar en los sistemas de reciclaje después de un solo uso", afirmó Eric Wang. "Queremos demostrar al mundo que incluso las fundas de móvil más resistentes a los impactos pueden fabricarse con un solo material, y que la protección y la sostenibilidad no tienen por qué estar reñidas. La verdadera protección va más allá de evitar daños por caídas; también significa proteger a las personas y al planeta.

Mediante estrictos controles de fabricación y pruebas realizadas por laboratorios independientes, toda nuestra gama de fundas de móvil ha sido analizada y no presenta niveles detectables de bisfenoles ni PFAS, comúnmente conocidos como 'sustancias químicas persistentes'. Este récord mundial supone, hasta la fecha, la mayor demostración de nuestro compromiso con una protección que va mucho más allá de los impactos".

Guiada por el compromiso de RHINOSHIELD con el diseño monomaterial desde 2017, AirX demuestra que el rendimiento y la sostenibilidad no tienen por qué estar reñidos y que apostar por un diseño circular requiere un nivel aún mayor de innovación.

Gracias a su sistema de protección multicapa frente a impactos, su amortiguación de aire envolvente de 360° y su diseño con botones integrados, AirX ofrece una protección integral frente a impactos desde diferentes ángulos. Las cámaras de alivio de presión situadas a ambos lados y los contornos ergonómicos mejoran aún más el agarre y la comodidad durante un uso prolongado.

Además, la estética funcional y futurista de AirX, inspirada en el aire, ha recibido reconocimiento internacional con el iF Design Award 2026 y el Red Dot Design Award, demostrando una vez más que protección, diseño y sostenibilidad pueden combinarse sin renunciar a nada.

Protección de nivel espacial para el día a día: RHINOSHIELD lanza diseños inspirados en el espacio para celebrar el récord mundial de AirX

Para celebrar la obtención del título de GUINNESS WORLD RECORDS™, RHINOSHIELD ha convertido su misión estratosférica en una experiencia visual a través de una colección especialmente seleccionada de diseños inspirados en el espacio, invitando a los consumidores a sumarse a la celebración y descubrir la protección de nivel espacial de AirX, reconocida oficialmente con un récord mundial.

Más allá de la innovación en sus productos, RHINOSHIELD continúa ampliando su red de reciclaje a través del ecosistema circular RHINOLOOP. Esta red conecta 11 tiendas propias en Taiwán con más de 4.300 puntos de reciclaje en tiendas FamilyMart de todo el país.

Además, mediante la integración de la logística inversa con un programa de reciclaje por correo disponible en Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, RHINOSHIELD facilita la participación de los consumidores y hace que el reciclaje forme parte de su día a día de una manera más sencilla y accesible.

RHINOSHIELD AirX: la funda de móvil con cámara de aire

Lo más destacado de AirX: https://rhinoshield.es/products/airx

Ecosistema Circular Ecosystem RHINOLOOP: https://rhinoshield.es/sustainability/recycling

Acerca de RHINOSHIELD

Fundada por científicos especializados en materiales, RHINOSHIELD es líder mundial en soluciones de protección basadas en la innovación y la ingeniería de materiales. Creada en 2012 en un laboratorio de la Universidad de Cambridge, la marca ha construido una sólida presencia internacional y actualmente está presente en mercados de todo el mundo, ofreciendo sus productos en más de 9 idiomas y protegiendo más de 20 millones de móviles.

Con sus equipos de I+D y fabricación integrados en Taiwán, RHINOSHIELD impulsa la innovación en materiales a través del diseño circular y el desarrollo de soluciones para la gestión de plásticos, creando productos de alto rendimiento pensados para un futuro más sostenible.

Para obtener más información sobre la historia de RHINOSHIELD y su compromiso con la sostenibilidad, visita nuestrositio web oficial.

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