(Información remitida por la empresa firmante)

RIAD, Arabia Saudita, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El martes, Riad se convirtió en un centro global para la seguridad y la innovación tecnológica gracias a la inauguración de la Feria de Seguridad e Innovación (SAIF), que reunió a 1.200 equipos cualificados procedentes de 55 países para presentar ideas y soluciones que podrían dar forma al futuro de la seguridad. El evento marca la culminación de una extraordinaria trayectoria competitiva que atrajo a más de 120.000 participantes y más de 30.000 proyectos e innovaciones, lo que refleja el creciente impulso global de cara a la innovación en seguridad y las tecnologías avanzadas.

A través del patrocinio de Su Alteza Real el Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Heredero y primer ministro, la SAIF forma parte de la Cumbre Global de Seguridad y Tecnología (GSTS), organizada por medio del Ministerio del Interior en colaboración con la Academia Tuwaiq.

SAIF sirve como marco de reunión para innovadores, investigadores, desarrolladores y expertos en tecnología de todo el mundo para presentar sus trabajos en 14 áreas, incluyendo IA y análisis de datos, ciberseguridad, protección de infraestructuras, análisis forense digital, robótica, ciudades inteligentes y tecnologías emergentes. Los participantes tienen edades comprendidas entre los seis años y el resto del mundo, reuniendo a jóvenes talentos con investigadores e innovadores experimentados en una competición cuyo objetivo se basa en poder transformar ideas en soluciones prácticas y escalables. Los equipos compiten por medallas de oro, plata y bronce, además de premios especiales. Los grandes premios se anunciarán el 29 de noviembre.

La Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA) participa en forma de socio estratégico internacional, proporcionando a los concursantes un mayor acceso al reconocimiento global, a alianzas estratégicas y a inversiones. Los ganadores que cumplan los requisitos podrán obtener el título IFIA INV, otorgado a inventores destacados.

Lanzada a través del Ministerio del Interior —pionero en la transformación tecnológica—, la SAIF se posiciona como la contraparte árabe e internacional de ISEF y otras competiciones similares en Occidente. A través de esta iniciativa, el ministerio busca poder conseguir atraer talento global, fomentar la innovación y cerrar la brecha entre los avances tecnológicos y las necesidades reales en diversos sectores. SAIF también conecta la innovación con la inversión, permitiendo a los inversores descubrir proyectos prometedores, interactuar directamente con los innovadores y explorar la comercialización, la inversión y las alianzas estratégicas a largo plazo en seguridad y tecnologías emergentes.

Los participantes provienen de todo el mundo árabe, Asia y África, además de Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia, los Países Bajos, Suecia, Estados Unidos y Canadá, lo que refleja el alcance mundial para la competición y su capacidad para atraer talento de diversos orígenes y culturas.

Preguntas y contacto

+966569789294https://saifair.sa

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