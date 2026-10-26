Ribadeo acerca la cardioprotección a sus calles con dos nuevos tótems para salvar vidas

Representantes institucionales y sanitarios durante la inauguración - Cedida por el Concello de Ribadeo

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración de la Xunta de Galicia y ALMAS INDUSTRIES ha hecho posible la instalación de dos desfibriladores en zonas de gran afluencia para facilitar una respuesta rápida ante una parada cardíaca

Ribadeo, 26 de octubre de 2026.- Ribadeo ha dado un nuevo paso hacia su objetivo de convertirse en un municipio cardioprotegido con la inauguración, el pasado 22 de octubre, de dos nuevos tótems equipados con desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en espacios públicos de gran afluencia. La iniciativa, impulsada por el Concello de Ribadeo con la colaboración de la Xunta de Galicia y ALMAS INDUSTRIES, empresa especializada en soluciones de cardioprotección, busca facilitar una respuesta rápida ante una parada cardíaca y reforzar la protección de vecinos y visitantes.



Los dos tótems, ubicados en las calles San Francisco y Rosalía de Castro, cuentan con el sello 'Área Cardiosegura' de la Fundación Española del Corazón (FEC). La iniciativa acercará la cardioprotección a los cerca de 10.000 habitantes de Ribadeo y a sus visitantes, especialmente durante el verano y las festividades.



La inauguración contó con la presencia del conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, quien destacó el compromiso autonómico con la prevención y la atención de emergencias cardíacas. También asistió el Dr. José Antonio Lombán Villanueva, en representación de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC).



"La rapidez de respuesta ante una parada cardíaca es crucial para que podamos salvar la vida de la persona afectada. Existen dos tipos de paros cardíacos: la fibrilación ventricular, una alteración eléctrica que puede revertirse mediante un desfibrilador, y la asistolia, que requiere maniobras de reanimación y asistencia médica avanzada. Se estima que, por cada minuto sin intervención, las probabilidades de supervivencia disminuyen un 10 %. Por ello, disponer de desfibriladores de uso público y de una ciudadanía formada en RCP puede ayudar a reducir la mortalidad entre un 50 % y un 90 %, dependiendo del tiempo de actuación y del tipo de parada cardíaca. Estos nuevos tótems, inaugurados el pasado 22 de octubre en Ribadeo, ofrecen a la ciudadanía conexión directa con los servicios de emergencias y la posibilidad de actuar ante estas situaciones", explicó el cardiólogo José Antonio Lombán.



El Programa de Áreas Cardioseguras (PACS) de la Fundación Española del Corazón reconoce aquellos espacios físicos que cuentan con los elementos materiales y el personal necesario para atender una parada cardíaca de manera satisfactoria.



Precisamente, desde la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón recuerdan que "cada año se producen más de 30.000 paradas cardíacas en España y cada minuto que pasa sin actuar las posibilidades de supervivencia se reducen un 10 %. Responder de forma precoz realizando RCP y usando desfibriladores disponibles en el entorno puede salvar vidas". Ambas entidades impulsan la aplicación Ariadna RCP, desarrollada junto a Cruz Roja e integrada ya en Galicia y Canarias, con la aspiración de extenderla al resto de comunidades autónomas.



Desfibriladores accesibles para actuar cuando cada minuto cuenta

Los nuevos tótems cuentan con desfibriladores semiautomáticos de ALMAS INDUSTRIES, conectados las 24 horas mediante telecontrol, geolocalización y llamada directa al 061, además de un kit de intervención completo. Estos dispositivos permiten actuar rápidamente ante una parada cardíaca, donde cada minuto cuenta. Avisar al 061, iniciar la RCP y utilizar el desfibrilador siguiendo sus instrucciones puede ser decisivo para salvar una vida.



ALMAS INDUSTRIES ha desempeñado un papel fundamental en la puesta en marcha de esta iniciativa, aportando una solución integral que incluye el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento de los equipos, así como el soporte técnico necesario para garantizar su correcto mantenimiento y disponibilidad.



"La cardioprotección debe estar al alcance de todos, también en las calles y espacios públicos que compartimos cada día. Con estos dos nuevos tótems contribuimos a que Ribadeo esté mejor preparado ante una emergencia cardíaca. Porque tan importante como disponer de la tecnología adecuada es que cualquier ciudadano sepa que puede actuar y ayudar a salvar una vida", destaca Javier Maeztu, director de Relaciones Institucionales de ALMAS INDUSTRIES.



Formación y nuevos espacios para un Ribadeo cardioprotegido

La instalación de los desfibriladores se complementará con acciones de formación en RCP y soporte vital básico abiertas a la ciudadanía. La primera sesión tuvo lugar el 24 de octubre, impartida por personal del Hospital da Costa. El Concello prevé impulsar nuevas iniciativas dirigidas a colectivos municipales, asociaciones, entidades deportivas, centros educativos y ciudadanía para facilitar la detección y atención temprana de las paradas cardíacas.



"Con esta iniciativa queremos que Ribadeo sea un municipio más seguro y preparado para responder ante una emergencia cardíaca. Nuestro compromiso es seguir acercando la cardioprotección a la ciudadanía, porque proteger la vida y la salud de las personas es una prioridad. Ante una parada cardíaca, todos podemos ser importantes y todos podemos contribuir a salvar una vida", señalan desde el Área de Bienestar, Salud y Familia del Concello de Ribadeo.



El alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, subraya que la instalación de estos dos tótems supone un paso importante en el compromiso municipal con la salud pública y la seguridad de las personas.



"Queremos que Ribadeo sea un municipio cada vez más cardioprotegido, en el que tanto los vecinos como las personas que nos visitan puedan sentirse más seguros. La instalación de estos dos desfibriladores en nuestras calles es un primer paso para acercar recursos que pueden salvar vidas y que deben estar al alcance de todos. Pero también es fundamental formar a la ciudadanía para que sepa cómo actuar ante una emergencia cardíaca. Seguiremos trabajando para ampliar los espacios cardioprotegidos y avanzar hacia un Ribadeo más seguro, preparado y comprometido con la salud de las personas, que es lo que de verdad importa, la persona", afirma el alcalde.



Desde la Xunta de Galicia, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destaca la importancia de reforzar la prevención, la atención temprana de las emergencias cardíacas y la colaboración entre las administraciones públicas y los profesionales sanitarios.



"La cardioprotección es una herramienta fundamental para mejorar la respuesta ante una parada cardíaca. Disponer de desfibriladores en espacios públicos y promover la formación de la ciudadanía en reanimación cardiopulmonar permite ganar un tiempo que puede resultar decisivo para salvar vidas. Iniciativas como esta contribuyen a construir espacios públicos más seguros y a reforzar la cultura de la prevención y de los primeros auxilios", señala el conselleiro.



El Concello prevé ampliar la red de espacios cardioprotegidos de Ribadeo con nuevas ubicaciones y acciones de prevención y formación, reforzando así su compromiso con la salud pública y la participación ciudadana para contribuir a salvar vidas.

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