Ribbon refuerza su cartera de infraestructura crítica, líder en el mercado

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva generación de routers ofrece capacidades ampliadas de enrutamiento, automatización, seguridad y sincronización.

PLANO, Texas, 1 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), líder mundial en tecnología de comunicaciones en tiempo real, enrutamiento IP y soluciones de redes ópticas, anunció hoy la expansión de su cartera de infraestructura crítica. Esta cartera está diseñada para ayudar a las empresas de servicios públicos a modernizar redes operativas cada vez más complejas, manteniendo la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento predecible necesarios para los servicios esenciales. La experiencia de Ribbon abarca cientos de miles de elementos de red implementados en todo el mundo, dando soporte a algunas de las redes más complejas del sector.

Las empresas de servicios públicos se enfrentan a una creciente presión para modernizar la red eléctrica, integrar recursos energéticos distribuidos, mejorar la fiabilidad y reforzar la ciberseguridad. Para satisfacer estas necesidades, requieren redes de comunicaciones que soporten tanto las tecnologías operativas tradicionales como las aplicaciones digitales de última generación. La cartera de infraestructura crítica líder en el mercado de Ribbon permite a las empresas de servicios públicos evolucionar con confianza y a su propio ritmo, preservando la continuidad operativa y protegiendo los servicios esenciales.

"Las empresas de servicios públicos deben modernizar sus redes, fortalecer su ciberseguridad y respaldar las nuevas iniciativas de redes digitales sin interrumpir sus operaciones principales", afirmó Sam Bucci, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Ribbon. "Nuestra cartera ampliada les permite integrar los requisitos de las redes antiguas con los de la próxima generación en una única plataforma moderna".

Los nuevos NPT 1022M y NPT 2104 se basan en las capacidades probadas de las plataformas existentes, incluidas la NPT 1012D y la NPT 2714. Combinadas con el software de enrutamiento IP rNOS de Ribbon, su cartera de redes ópticas y la plataforma de automatización multicapa (MAP) Muse, estas tecnologías refuerzan aún más la capacidad de Ribbon para dar soporte a las redes de comunicaciones convergentes de TI/OT que sustentan las operaciones de las empresas de servicios públicos modernas.

Diseñadas para satisfacer las exigentes necesidades de la modernización de las redes de servicios públicos, las soluciones de Ribbon admiten teleprotección, SCADA, voz operativa, operaciones OT siempre activas, transporte de paquetes determinista (MPLS-TP, SR-TE), redes IP/MPLS escalables y sincronización de clase D para una sincronización precisa de frecuencia y tiempo en toda la red.

Estas capacidades permiten a las empresas de servicios públicos introducir sistemas avanzados de monitorización, automatización, vídeo, gestión de recursos energéticos distribuidos y análisis de redes inteligentes, al tiempo que modernizan su infraestructura de comunicaciones sin comprometer la continuidad operativa.

Las sólidas características de Ribbon incluyen:

Muse, que ofrece automatización centrada en infraestructuras críticas y capacidades con IA que simplifican la implementación, las operaciones y la gestión.

Emulación de circuitos avanzada para servicios PCM de 64 kbit/s, junto con interfaces avanzadas de 100 GbE y 400 GbE.

Seguridad cuántica integrada y MACsec.

Cumplimiento con IEC 61850 y certificación IEEE 1613 clase B.

IPoDWDM totalmente integrado.

"Estas innovaciones proporcionan una base sólida para las empresas de servicios públicos que transitan de TDM a IP-MPLS y arquitecturas de enrutamiento por segmentos, al tiempo que preservan la confiabilidad y el rendimiento esenciales para sus operaciones", agregó Bucci. "Permiten a las empresas de servicios públicos admitir tanto servicios heredados como modernos en una arquitectura común, manteniendo la continuidad operativa".

Acerca de Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) es un proveedor global de software de comunicaciones de voz, enrutamiento IP y redes ópticas para proveedores de servicios móviles y alámbricos, empresas, infraestructuras críticas y el sector de defensa. Apoyamos a nuestros clientes en su transición hacia redes autónomas mediante el uso de las plataformas de automatización AIOps más avanzadas y tecnologías de IA con agentes, ayudándoles a ofrecer mejores experiencias al cliente, reducir costes operativos y lograr un crecimiento sostenible. Para obtener más información sobre Ribbon, visite rbbn.com.

Información importante sobre las declaraciones prospectivas

La información contenida en este comunicado incluye declaraciones prospectivas sobre eventos futuros que implican riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones, excepto las que se refieren a hechos históricos, incluidas las relativas a los beneficios esperados del uso de los productos de Ribbon Communications, son declaraciones prospectivas. Los resultados reales de Ribbon Communications pueden diferir sustancialmente de los contemplados en dichas declaraciones. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Ribbon Communications, consulte la sección "Factores de riesgo" del informe anual o trimestral más reciente de Ribbon Communications presentado ante la SEC. Las declaraciones prospectivas reflejan la opinión de Ribbon Communications únicamente a la fecha de su emisión y no deben considerarse representativas de la opinión de Ribbon Communications en ninguna fecha posterior. Si bien Ribbon Communications podría optar por actualizar las declaraciones prospectivas en algún momento, se exime expresamente de cualquier obligación de hacerlo.

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