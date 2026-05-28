(Información remitida por la empresa firmante)

- Ribo anuncia la presentación del ensayo clínico de fase 2 a la EMA, avanzando aún más en la terapia con ARNip en la enfermedad tromboembólica

SUZHOU, China y MÖLNDAL, Suecia, 28 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science (código bursátil 06938.HK) y Ribocure Pharmaceuticals (en adelante, "Ribo") anuncian la presentación de la solicitud de ensayo clínico de fase 2 (CTA) ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para RBD1119, una terapia basada en ARNip para el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria (EAC). Recientemente, Ribo ha estado desarrollando simultáneamente múltiples candidatos a ARNip para la fibrilación auricular y la tromboembolia venosa, y ha consolidado una cartera de productos anticoagulantes/antitrombóticos líder a nivel mundial. Esta nueva solicitud para la EAC representa un hito importante en el ambicioso programa de Ribo para impulsar terapias innovadoras basadas en oligonucleótidos, dirigidas a abordar sistemáticamente la causa raíz de las enfermedades tromboembólicas.

La enfermedad arterial coronaria (EAC) sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, debido a la formación de placa aterosclerótica y las complicaciones trombóticas asociadas, como el infarto de miocardio y otros eventos isquémicos. A pesar del uso generalizado de las terapias estándar, incluidas las antiplaquetarias y anticoagulantes, persiste un riesgo residual considerable de eventos trombóticos en pacientes con EAC estable, incluso con un tratamiento optimizado. Las terapias actuales se ven aún más limitadas por un mayor riesgo de hemorragia, lo que restringe su intensidad y uso a largo plazo en muchos pacientes. En consecuencia, existe una importante necesidad médica no cubierta de nuevos enfoques antitrombóticos que proporcionen una protección eficaz y sostenida contra la trombosis, manteniendo al mismo tiempo un perfil de seguridad favorable, especialmente en lo que respecta al riesgo de hemorragia.

"Nos complace enormemente que nuestros programas de siRNA antitrombóticos avancen a la siguiente fase de desarrollo clínico en Europa. Este hito refleja nuestro compromiso de aprovechar todo el potencial de las terapias basadas en ARN para ofrecer opciones anticoagulantes con un perfil de riesgo-beneficio mejorado para pacientes que actualmente no reciben un tratamiento adecuado", afirmó el doctor Anders Gabrielsen, director médico de Ribo.

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