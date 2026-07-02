Ribo y Madrigal alcanzan un primer hito importante en el avance de nuevas terapias con siRNA para MASH

(Información remitida por la empresa firmante)

SUZHOU, China y MÖLNDAL, Suecia, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (06938.HK) y su filial Ribocure Pharmaceuticals AB (en adelante, "Ribo"), en colaboración con Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (Madrigal, NASDAQ: MDGL), han dado a conocer el logro del primer hito de nominación de fármaco candidato dentro de su alianza en el campo del siRNA. Este hito es el resultado de una colaboración eficiente y servirá para dar paso al inicio inmediato de estudios preclínicos para la solicitud de autorización de investigación clínica (IND) que respalden los estudios clínicos planificados.

Esta alianza subraya el compromiso conjunto pleno de Ribo y Madrigal de cara a impulsar terapias de ARN de vanguardia para enfermedades hepáticas, con un enfoque principal en la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), un campo con enormes necesidades médicas no cubiertas. La colaboración abarca múltiples activos preclínicos y amplía aún más el panorama terapéutico potencial dirigido al hígado para la MASH.

"Nos complace haber alcanzado el primer hito clave en nuestro programa conjunto MASH con Madrigal en tan solo unos meses. Madrigal ha consolidado una posición de liderazgo en el mercado y cuenta con una profunda experiencia clínica en el campo de MASH, mientras que Ribo posee capacidades de primer nivel en el descubrimiento de fármacos siRNA y tecnología de administración. Nuestras fortalezas complementarias sirven para impulsar el rápido progreso de este proyecto. Ambas partes están comprometidas con acelerar el desarrollo de nuestro nuevo candidato a siRNA para MASH. Tenemos previsto poder avanzar de forma conjunta en este programa de colaboración y proporcionar nuevas y prometedoras opciones terapéuticas a pacientes de todo el mundo que viven con MASH", declaró Li-Ming Gan, co-consejero delegado y presidente global de I+D de Ribo.

Acerca de Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. y Ribocure Pharmaceuticals ABSuzhou Ribo Life Science Co. Ltd. (Ribo, 06938.HK) es una empresa innovadora de I+D en fase clínica que se dedica a poner en marcha el desarrollo de fármacos de ácidos nucleicos y productos relacionados basados en la tecnología de interferencia de ARN (ARNi). Gracias a sus innovadoras capacidades de I+D y a sus plataformas tecnológicas integradas verticalmente, Ribo ha desarrollado una sólida cartera de productos, con el objetivo de contribuir al tratamiento de enfermedades graves con necesidades médicas no cubiertas.Como filial de Suzhou Ribo Life Science, Ribocure Pharmaceuticals AB (Ribocure) se dedica al desarrollo global de terapias con oligonucleótidos que salvan vidas, centrándose en el desarrollo de activos y cartera de productos, así como en nuevas ideas de dianas terapéuticas y en la creación de capacidades innovadoras para realizar ensayos clínicos y desarrollar fármacos de ARNip para abordar necesidades médicas reales no cubiertas a nivel mundial.

Si desea más información visite www.ribolia.com y www.ribocure.com.

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