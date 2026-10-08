(Información remitida por la empresa firmante)

- Ribo presenta la solicitud para un ensayo clínico en Europa del estudio de fase I con el siRNA RBD3133, dirigido a INHBE

SUZHOU, China y MÖLNDAL, Suecia, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science (06938.HK) y su filial Ribocure Pharmaceuticals AB (denominadas conjuntamente "Ribo") anunciaron la presentación exitosa de una solicitud de ensayo clínico (CTA) de fase I en la UE para RBD3133, un novedoso fármaco basado en siRNA dirigido contra INHBE (subunidad beta E de la inhibina), destinado a tratar el sobrepeso y la obesidad.

La obesidad se ha convertido en uno de los desafíos de salud pública más importantes a nivel mundial; afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo y contribuye a una carga considerable de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otras comorbilidades asociadas a la obesidad. A pesar de los recientes avances en el tratamiento de la obesidad, sigue existiendo una necesidad importante de terapias innovadoras que aborden la biología subyacente de la disfunción metabólica y proporcionen beneficios clínicos duraderos.

RBD3133 está diseñado para silenciar selectivamente INHBE, un gen que codifica la proteína activina E. Estudios genéticos en humanos han demostrado que los individuos portadores de variantes de pérdida de función de aparición natural en INHBE presentan una distribución de grasa más saludable, mejores características metabólicas y un menor riesgo estimado de cardiopatía coronaria y diabetes tipo 2. Estos hallazgos respaldan a INHBE como una diana terapéutica prometedora para la obesidad y las enfermedades metabólicas asociadas.

El estudio de fase I es un ensayo aleatorizado y controlado con placebo, diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la farmacodinamia de RBD3133 administrado por vía subcutánea en participantes con sobrepeso u obesidad. El ensayo proporcionará la primera evaluación de RBD3133 en seres humanos y sentará las bases para su posterior desarrollo clínico.

"Esta presentación de la CTA representa otro claro avance para nuestra cartera de productos cardiometabólicos y pone de relieve nuestra capacidad para transformar pruebas genéticas humanas convincentes en medicamentos innovadores de ARN de interferencia (RNAi)", afirmó el doctor Anders Gabrielsen, director médico de Ribo.

El RBD3133 representa un paso fundamental en la cartera de desarrollo de siRNA de Ribo dentro del ámbito de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, y está llamado a convertirse en un fármaco clave para el tratamiento de los trastornos cardiovasculares y metabólicos asociados a la pérdida de peso. Como primer fármaco candidato de Ribo en el área terapéutica de la obesidad, el RBD3133 refleja el enfoque estratégico de la compañía en el desarrollo de medicamentos innovadores para grandes poblaciones de pacientes con necesidades médicas significativas no cubiertas.

Acerca de Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. y Ribocure Pharmaceuticals AB

Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. (Ribo, 06938.HK) es una compañía biofarmacéutica global dedicada al desarrollo y la comercialización de terapias basadas en ARN de interferencia pequeño (siRNA). Impulsada por sus plataformas tecnológicas verticalmente integradas, Ribo ha desarrollado una cartera de productos sólida y diferenciada dirigida a áreas terapéuticas clave, que incluyen trastornos cardiovasculares y metabólicos, así como enfermedades hepáticas y renales, entre otras. Mediante la innovación continua, Ribo se compromete a ofrecer soluciones terapéuticas revolucionarias basadas en siRNA a pacientes de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.ribolia.com.

Como filial en el extranjero de Suzhou Ribo Life Science, Ribocure Pharmaceuticals AB (Ribocure) se dedica al desarrollo global de terapias con oligonucleótidos que salvan vidas. La empresa centra sus esfuerzos en el desarrollo de activos y su cartera de productos, así como en la identificación de nuevas dianas terapéuticas y la creación de capacidades innovadoras para realizar ensayos clínicos y desarrollar fármacos basados en siRNA destinados a satisfacer necesidades médicas reales no cubiertas a nivel mundial. Para más información, visite www.ribocure.com.

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