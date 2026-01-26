Ricardo Ramos D’Agostino defiende las Owner Earnings - Ricardo Ramos D’Agostino

Colombia, 26 de enero de 2026.-

Ricardo Ramos D’Agostino afirma que invertir como dueño exige ir más allá de las cifras contables reportadas y centrarse en la reconstrucción de la caja real que genera el negocio, distinguiendo entre rentabilidad aparente y valor económico sostenible a largo plazo

El analista, Ricardo Ramos D’Agostino, nacido en Venezuela sostiene que el inversionista que piensa a largo plazo debe abandonar la comodidad de las cifras reportadas y centrarse en una métrica más exigente: las Owner Earnings. Esta cifra busca responder a una pregunta esencial: cuánta caja puede retirar el propietario sin comprometer la capacidad operativa del negocio.



Este enfoque forma parte del análisis que desarrolla en su actividad profesional dentro de Grupo Capital, firma de inversión especializada en evaluación de valor económico y estrategias de largo plazo.



Ricardo Ramos D’Agostino explica cómo se reconstruyen las Owner Earnings

El cálculo detalla, parte del flujo de caja operativo, al que se le descuentan la compensación basada en acciones —por su efecto dilutivo— y el CAPEX de mantenimiento estimado.



El resultado no pretende ser exacto, pero sí una aproximación mucho más honesta a la economía real de la empresa.



De la caja operativa al valor económico real

Ricardo Ramos D’Agostino aclara que esta metodología es especialmente útil en negocios estables y maduros, donde la estructura operativa es relativamente consistente. En empresas altamente cíclicas o sujetas a disrupciones tecnológicas, la estimación exige mayor prudencia, pero sigue siendo superior al uso aislado del ingreso neto o del Free Cash Flow sin ajustes.



Las Owner Earnings, concluye, no aparecen en los estados financieros porque no están pensadas para el corto plazo ni para satisfacer criterios contables. "Están diseñadas para el dueño, no para los reportes de períodos contables", resume Ricardo Ramos DAgostino.



Con este enfoque, Ricardo Ramos D’Agostino refuerza una idea central: invertir es reconstruir la economía del negocio, no aceptar sin cuestionamiento las cifras que aparecen en el balance. Para el directivo, los estados financieros reflejan decisiones pasadas, pero es la lectura crítica del modelo de negocio, del liderazgo y de su capacidad de adaptación la que permite anticipar si una empresa podrá generar valor sostenible en el futuro.







