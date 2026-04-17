Ricardo Ramos D’Agostino posiciona la Depreciación Estratégica - Ricardo Ramos D’Agostino

(Información remitida por la empresa firmante)

La aceleración tecnológica reduce la vida útil de los activos. En este contexto, Ricardo Ramos D’Agostino posiciona la Depreciación Estratégica como respuesta al riesgo de obsolescencia

Madrid, 17 de abril de 2026.- Ricardo Ramos D’Agostino impulsa la Depreciación Estratégica como un enfoque innovador dentro de la gestión financiera de Grupo Capital, integrando criterios de eficiencia fiscal, control de liquidez y mitigación de riesgos asociados a la obsolescencia.



Bajo esta lógica, la depreciación deja de interpretarse como un cálculo teórico y se analiza en función de su efecto directo sobre la liquidez.



El planteamiento de Ricardo Ramos D’Agostino parte de una premisa clara: en un entorno donde los activos pierden valor a mayor velocidad, las decisiones financieras deben priorizar la recuperación del capital en el presente.



Ricardo Ramos D’Agostino y la Depreciación Estratégica como respuesta al riesgo de obsolescencia

Uno de los principales desafíos en la planificación financiera es la incertidumbre sobre el valor futuro de los activos. La aceleración tecnológica ha reducido significativamente la capacidad de estimar con precisión su valor residual.



Desde esta perspectiva, Ricardo Ramos D’Agostino propone eliminar el valor de salvamento del cálculo de depreciación, permitiendo depreciar la totalidad de la inversión inicial. Este enfoque define una nueva estrategia que prioriza la liquidez inmediata frente a proyecciones futuras inciertas.



Al evitar la sobreestimación del valor residual, las empresas reducen el riesgo de pagar impuestos anticipados sobre ingresos que podrían no materializarse, reforzando así su posición financiera.



Ricardo Ramos D’Agostino: impacto real en la liquidez a través de la Depreciación Estratégica

Más allá de su dimensión contable, la depreciación tiene un efecto directo sobre la caja de la empresa. Ricardo Ramos D’Agostino subraya que cada incremento en el gasto de depreciación reduce la base imponible, lo que se traduce en un menor pago de impuestos y, en consecuencia, en una mayor retención de capital.



"Un dólar que permanece en la empresa hoy tiene un valor estratégico superior al que podría tener en el futuro", explica Ricardo Ramos D’Agostino.



Este principio, vinculado al valor del dinero en el tiempo, convierte la Depreciación Estratégica en una herramienta de financiación interna, capaz de generar ventaja competitiva sin necesidad de recurrir a endeudamiento.



Narrativa financiera y eficiencia fiscal: la dualidad estratégica de Ricardo Ramos D’Agostino

Grupo Capital implementa una estrategia dual bajo la visión de Ricardo Ramos D’Agostino. Por un lado, se emplea la depreciación lineal para presentar estabilidad ante inversores. Por otro, se aplican métodos acelerados como el Double Declining Balance (DDB) o el Sum of the Years’ Digits (SOYD) en el ámbito fiscal.



Esta dualidad se consolida como uno de los conceptos más relevantes en la gestión financiera moderna, al permitir optimizar simultáneamente la percepción externa y la eficiencia interna.



Conclusión

Ricardo Ramos D’Agostino define una nueva estrategia financiera en la que la Depreciación Estratégica deja de ser un simple registro contable para convertirse en una herramienta clave de protección de liquidez, optimización fiscal y resiliencia empresarial en escenarios de alta incertidumbre.

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