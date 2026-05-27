Richardson presenta Accelerate Prism, un sistema para impulsar el cambio de comportamiento de ventas

(Información remitida por la empresa firmante)

-Richardson presenta Accelerate Prism, un sistema impulsado por IA para promover el cambio de comportamiento de ventas y el crecimiento de los ingresos

PHILADELPHIA, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Richardson, líder mundial en formación en ventas y mejora del rendimiento, anunció hoy el lanzamiento de Accelerate Prism, un sistema de excelencia en ventas impulsado por IA diseñado para ayudar a los equipos de ventas a escalar comportamientos de venta consistentes y convertir la capacidad de ventas en resultados de ingresos medibles.

Accelerate Prism representa un nuevo enfoque para la formación en ventas: no se trata de un evento puntual, una biblioteca de contenido ni una plataforma de capacitación genérica, sino de un sistema continuo que conecta la formación, el coaching y la ejecución en el campo. Utiliza recomendaciones basadas en IA, aprendizaje personalizado y orientación en tiempo real para garantizar que vendedores y gerentes apliquen consistentemente los comportamientos que impulsan los ingresos.

A pesar de las importantes inversiones en formación, desarrollo y tecnología de ventas, muchas organizaciones siguen lidiando con una ejecución inconsistente en el campo y un crecimiento impredecible. Basado en las metodologías de ventas Consultivas y Challenger de Richardson, Accelerate Prism traduce comportamientos de venta probados en estándares de ejecución claros y observables. Al combinar estas metodologías con la ciencia del comportamiento aplicada y datos de rendimiento en tiempo real, el sistema crea un vínculo directo entre el comportamiento del vendedor y los resultados comerciales. Los líderes obtienen visibilidad sobre cómo la ejecución impacta el avance del embudo de ventas, la calidad de las negociaciones y las tasas de éxito, al tiempo que comprenden dónde intervenir para mejorar el rendimiento.

"Los líderes de ventas se ven presionados para lograr un crecimiento predecible, pero con demasiada frecuencia operan con una ejecución inconsistente, herramientas fragmentadas y una visibilidad limitada de lo que realmente está cambiando el comportamiento de los vendedores", afirmó John Elsey, consejero delegadode Richardson. "Accelerate Prism cambia eso. Proporciona a las organizaciones un sistema para desarrollar capacidades de forma continua, utilizando la IA de manera estratégica para potenciar la experiencia humana, fortalecer la ejecución y crear un camino más claro desde la inversión en desarrollo hasta el impacto en los ingresos".

En el centro de Accelerate Prism se encuentra la orquestación de IA, que ayuda a las organizaciones a identificar dónde falla el rendimiento de los vendedores, actuar en tiempo real y escalar los comportamientos que impulsan el crecimiento de los ingresos. A diferencia de las herramientas de IA que simplemente generan contenido, resumen llamadas o muestran más datos, Accelerate Prism aplica la IA para ayudar a moldear el comportamiento de los vendedores en los momentos clave. La orquestación impulsada por IA conecta las señales de rendimiento con el aprendizaje, la práctica, el coaching, los incentivos y la orientación del flujo de trabajo, lo que ayuda a los vendedores a centrarse en las habilidades y acciones más relevantes para su rol, acuerdos, objetivos y necesidades de desarrollo.

"Accelerate Prism se basa en una idea simple: el rendimiento de ventas mejora cuando las organizaciones pueden visibilizar, enseñar, formar y repetir los comportamientos adecuados", afirmó Kate Lewis, directora de Producto de Richardson. "El poder de la IA no reside en reemplazar el juicio humano, sino en ayudar a vendedores y gerentes a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno y con el contexto adecuado, de modo que el cambio de comportamiento se integre en la forma de trabajar".

Para los equipos de ingresos empresariales, Accelerate Prism crea un modelo más escalable y basado en evidencia para el desarrollo de ventas. Los líderes de ventas obtienen visibilidad sobre los comportamientos que impulsan el rendimiento. Los equipos de capacitación pueden pasar de la implementación de programas a la creación de capacidades sostenibles. Los gerentes reciben una guía más clara sobre dónde y cómo brindar capacitación. Los vendedores reciben orientación específica y relevante que les ayuda a actuar con mayor consistencia en las conversaciones reales con los clientes.

Para obtener más información, visite www.richardson.com.

Consultas para medios: Andrea Grodnitzky, andrea.grodnitzky@richardson.com

Acerca de Richardson

Richardson es una empresa global de formación en ventas y mejora del rendimiento que ayuda a las organizaciones a crear equipos de ventas seguros y a cerrar más negocios en un entorno de compra cada vez más complejo. A medida que los grupos de compra se expanden, la toma de decisiones se ralentiza y la IA transforma el funcionamiento de los equipos de ventas, Richardson ayuda a los vendedores a combinar habilidades de consultoría, perspectivas innovadoras y una ejecución rigurosa para impulsar las negociaciones. Mediante metodologías probadas, facilitación experta, aprendizaje personalizado, refuerzo con IA y análisis de rendimiento, Richardson ayuda a las organizaciones a desarrollar los comportamientos que mejoran las conversaciones con los clientes, fortalecen el avance del embudo de ventas y generan ingresos medibles. Las principales organizaciones de ventas del mundo confían en Richardson para crear equipos de ventas que impulsen a los compradores a actuar.

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