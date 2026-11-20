(Información remitida por la empresa firmante)

-RiderNav anuncia su evento de Black Friday 2026, que incluirá exhibiciones de motocicletas y accesorios para motociclistas

El evento, que tendrá lugar del 19 de noviembre al 2 de diciembre, contará con exhibiciones de motocicletas, sistemas de iluminación auxiliar, paquetes de accesorios y obsequios para los motociclistas.

SHENZHEN, China, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- RiderNav ha anunciado su evento de Black Friday 2026, que reúne sus pantallas, sistemas de iluminación y accesorios para motocicletas, dirigidos a aquellos motoristas que planean renovar su equipamiento. El evento, que tendrá lugar del 19 de noviembre al 2 de diciembre en ridernav.com, incluye ofertas en las gamas R7X, R7M (específica para BMW) y Q5 Pro.

Ambas pantallas de 7 pulgadas cuentan con un brillo de 1.200 nits, protección IP69K y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El modelo R7X ofrece un sistema de montaje universal de liberación rápida; el R7M es compatible con los soportes de navegación originales de BMW. Por su parte, el Q5 Pro consiste en un sistema de iluminación auxiliar para motocicletas.

Ofertas de Black Friday

R7X — 280,08 dólares, antes 389,00 dólares: Ahorro 108,92 dólares (28 % de descuento), además de un protector de pantalla mate de regalo.

Ahorro 108,92 dólares (28 % de descuento), además de un protector de pantalla mate de regalo. R7M — 295,26 dólares, antes 399,00 dólares: Ahorro 103,74 dólares (26 % de descuento), además de un protector de pantalla mate de regalo.

Ahorro 103,74 dólares (26 % de descuento), además de un protector de pantalla mate de regalo. Paquete de luces auxiliares Q5 Pro — 657,86 dólares, antes 889,00 dólares: Ahorro 231,14 dólares (26 % de descuento).

Los accesorios para la pantalla también están disponibles por separado con un 28 % de descuento.

Paquete de pantalla y accesorios R7X

El paquete R7X, que consta de seis elementos, incluye la pantalla, el sistema TPMS, un estuche de transporte, un protector de pantalla de vidrio templado con revestimiento antirreflejos, un parasol y una base de montaje para barras transversales de Φ12–Φ16 mm. Su precio es de aproximadamente 394,54 dólares, frente a los 602,95 dólares que costaría el conjunto por separado, lo que supone un ahorro de 208,41 dólares.

El precio incluye un 28 % de descuento en el R7X y en los accesorios de pago, además de un protector de pantalla transparente con revestimiento antirreflejos y un parasol gratuitos al adquirir el sistema TPMS.

Quienes compren los modelos R7M o R7X también pueden añadir a su pedido un protector de pantalla transparente con revestimiento antirreflejos a mitad de precio. Por su parte, los compradores del Q5 Pro pueden adquirir una cubierta de lente de color ámbar y llevarse una segunda unidad gratis.

Obsequios para motociclistas

Dos sorteos independientes ofrecen 70 premios: 1.200 dólares en tarjetas de regalo de Amazon y 30 suscripciones anuales a calimoto. La compra de los modelos R7M, R7X o Q5 Pro otorga una participación automática en el sorteo realizado a través del sitio web; también es posible participar mediante las cuentas oficiales de RiderNav en redes sociales. Los usuarios pueden participar en ambos sorteos y resultar ganadores en cada uno de ellos. Los ganadores serán notificados antes del 9 de diciembre de 2026.

Los precios finales, impuestos, gastos de envío, compatibilidad, condiciones para obtener los obsequios y las bases de los sorteos son los que figuran en el sitio web oficial de RiderNav y durante el proceso de compra.

Acerca de RiderNav

Fundada en Shenzhen en octubre de 2024, RiderNav reúne a motociclistas e ingenieros para desarrollar pantallas inteligentes y fiables para motocicletas. Sus modelos R7M específico para BMW y R7X de carácter universal cuentan con las certificaciones CE, FCC y TELEC, y están disponibles a nivel mundial.

Sitio web: ridernav.com

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