(Información remitida por la empresa firmante)

-RiderNav lanza Q5 Pro: luces auxiliares de 22.000 lúmenes para cualquier motocicleta, con control nativo BMW Wonder Wheel

SHENZHEN, China, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- RiderNav ha anunciado hoy el lanzamiento de las luces auxiliares LED para motocicletas Q5 Pro, un sistema de iluminación de alta potencia diseñado para motociclistas aventureros y de larga distancia.

Diseñado para la conducción en condiciones reales

Q5 Pro proporcina 22.000 lúmenes y cuenta con un alcance útil de más de 200 metros, solucionando un problema crucial para los motociclistas que circulan por carreteras sin iluminación o en condiciones climáticas adversas. Su diseño óptico híbrido combina un haz central de largo alcance con una amplia iluminación difusa, iluminando tanto los obstáculos distantes como los bordes de la carretera. Una luz diurna amarilla específica mejora la visibilidad del motociclista durante el día, mientras que una cubierta de lente ámbar opcional convierte la luz a ámbar de alta intensidad para condiciones de niebla, lluvia y nieve.

Control inteligente para cada motociclista

La Q5 Pro ofrece dos opciones de control:

RLC CAN-X Controller : Para modelos BMW compatibles, la conexión se realiza mediante cables adaptadores específicos para cada modelo, sin necesidad de empalmes. Los conductores controlan cuatro niveles de brillo con la rueda BMW Wonder Wheel, se sincronizan con los intermitentes y activan las luces estroboscópicas con el botón de la bocina. Compatible con R1300GS, R1250GS, R1200GS, R1250RT, K1600, F750GS, F850GS y más.

: Para modelos BMW compatibles, la conexión se realiza mediante cables adaptadores específicos para cada modelo, sin necesidad de empalmes. Los conductores controlan cuatro niveles de brillo con la rueda BMW Wonder Wheel, se sincronizan con los intermitentes y activan las luces estroboscópicas con el botón de la bocina. Compatible con R1300GS, R1250GS, R1200GS, R1250RT, K1600, F750GS, F850GS y más. RLC3 Rotary Dimmer: Un controlador universal para prácticamente cualquier motocicleta de 12 V, que ofrece atenuación giratoria, cambio de luces y modo de flash de emergencia sin aplicaciones ni menús complejos.

Diseñado para durar

Q5 Pro cuenta con certificación IP68, lo que garantiza una protección total contra el polvo y la inmersión. Sus condensadores cerámicos internos resisten el calor y las vibraciones, mientras que su sistema inteligente de gestión térmica reduce automáticamente la potencia cuando la temperatura supera los 70-75°C y la restablece una vez que las condiciones se normalizan.

"Q5 Pro representa nuestro compromiso de resolver los problemas reales a los que se enfrentan los motociclistas", afirmó el equipo de RiderNav. "Este hardware está diseñado específicamente para rendir al máximo cuando más se necesita".

Disponibilidad

El paquete Q5 Pro ya está disponible por medio de www.ridernav.com desde 711,20 dólares / 604,94 euros, con un precio de lanzamiento por tiempo limitado. Use el código Q5PRO25 para obtener un 25% de descuento. Todas las compras incluyen una garantía de devolución de dinero de 90 días y una cobertura de garantía de lanzamiento de dos años.

Acerca de RiderNav

RiderNav desarrolla hardware especialmente diseñado para motociclistas, incluidas pantallas de conducción, sensores TPMS y sistemas de iluminación auxiliar. Fundada en 2025 y con sede en Shenzhen, China, RiderNav ofrece soluciones innovadoras y fiables que mejoran la experiencia de conducción en todo el mundo.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ridernav-lanza-q5-pro-luces-auxiliares-de-22-000-lumenes-para-cualquier-motocicleta-302837207.html