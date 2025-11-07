(Información remitida por la empresa firmante)

-RiderNav presenta R7M — Pantalla BMW de 7 pulgadas con CarPlay/Android Auto™ inalámbrico y control Insta360/GoPro/DJI

Disponible para entrega inmediata a partir del 6 de noviembre

SHENZHEN, China, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- RiderNav anuncia la R7M , una pantalla de 7 pulgadas para motocicletas BMW con el soporte de navegación original. Se acopla y alimenta desde el soporte y se conecta de forma nativa para un control total del BMW Wonder Wheel, sin cables adicionales.

La pantalla de 1200 nits es legible a la luz del sol. Con certificación IP69K, está lista para rodar en cualquier condición climática.

"R7M se diseñó para satisfacer las necesidades específicas de los motociclistas de BMW", afirmó el equipo de RiderNav. "Es una actualización sencilla, pensada para el piloto, que se integra a la perfección en los paneles de control de BMW: instalación plug-and-play, controles nativos y datos clave a la vista. Al diseñarlo exclusivamente para la base de navegación de BMW, hemos simplificado la instalación y creado una experiencia verdaderamente centrada en el piloto".

R7M es compatible con Apple CarPlay y Android Auto™ inalámbricos con emparejamiento automático, lo que brinda a los motociclistas un acceso fácil a la navegación, la música y las herramientas de comunicación, permitiéndoles mantener la vista en la carretera.

Características principales

Instalación plug-and-play nativa de BMW: Se coloca en la base de navegación BMW, se alimenta desde la base, detecta automáticamente y es compatible con Wonder Wheel. Sin cableado adicional.Datos OEM de la moto en tiempo real: RPM, TPMS, ángulo de inclinación, autonomía, voltaje, temperatura del refrigerante.Pantalla táctil HD de 7 pulgadas y 1200 nits: Con unión óptica, resistente a los reflejos, legible bajo la luz solar directa.CarPlay y Android Auto inalámbricos: Conexión automática, navegación, llamadas/mensajes, música; respuesta a 60 FPS. Empareja sus auriculares de casco para el audio.Durabilidad IP69K: Resistente al polvo, barro, lavado a presión y lluvia; funciona de -20 °C a 70 °C.Control de cámara de acción: Inicio/parada en pantalla y captura de momentos destacados para DJI, Insta360 y GoPro.Sistema operativo RN: Interfaz de usuario centrada en el piloto con tipografía grande, alto contraste y botones táctiles grandes. Cambia entre RN OS y CarPlay/Android Auto según sea necesario.

Precios y disponibilidad

Precio de lanzamiento: 303 dólares (20 % de descuento sobre el precio original de 379,99 dólares para los primeros 100 clientes) en www.ridernav.com , con envío inmediato y garantía extendida de 12 meses. La pantalla universal R7X de 7 pulgadas para motocicletas que no son BMW estará disponible en diciembre.

Compatibilidad con BMW

R7M es compatible con motocicletas BMW con soporte de navegación original, incluyendo including R1300 GS/GS Adventure/RS, R1250 GS/GS Adventure, R1200 GS (LC), S1000XR, F750GS, F850GS/Adventure, y F900XR.

Acerca de RiderNav

Fundada en octubre de 2024 en Shenzhen, RiderNav es un equipo de 20 motociclistas e ingenieros que desarrollan pantallas inteligentes para motocicletas. Nuestra misión es ofrecer una navegación confiable, centrada en el motociclista, inteligente, segura y sencilla. Productos actuales: R7M (específico para BMW) y R7X (universal), con accesorios próximamente.

Para consultas de prensa, contactar con: press@ridernav.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814399/5_1600_900.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814400/LOGO5_Logo.jpg

