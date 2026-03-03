Riego inteligente para una primavera sin esfuerzo: así es el nuevo IrriSense 2 de Aiper

IrriSense 2 - Aiper

Aiper lanza IrriSense 2, su nuevo sistema de riego inteligente con cobertura multizona y reducción del consumo de agua hasta en un 40%. Gracias a su capacidad de ahorro de recursos, el dispositivo ha sido galardonado por los SEAL Sustainable Product Award

Madrid, 3 de marzo de 2026.- Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes (Euromonitor International, 2025) y referente en innovación para el jardín conectado, lanza al mercado su nuevo sistema de riego IrriSense 2, premiado con el SEAL Sustainable Product Award 2026. Un reconocimiento que destaca el impacto medible y el enfoque sostenible que definen este último lanzamiento de la marca.



Diseñado para ofrecer precisión, sostenibilidad y simplicidad en una única solución integrada, IrriSense 2 sustituye los aspersores tradicionales por un ecosistema inteligente, fácil de instalar, que optimiza el uso del agua y favorece jardines más saludables.



A diferencia de los aspersores convencionales que dependen de instalaciones subterráneas, temporizadores fijos y montajes profesionales, IrriSense 2 concentra todo el sistema en un único dispositivo. Además, se instala en menos de 15 minutos, haciendo que la puesta a punto del jardín de cara a la primavera sea lo más fácil posible.



IrriSense 2 es el primer sistema de riego inteligente multizona 4 en 1 del mundo, capaz de integrar el programador, los aspersores rotativos, la válvula eléctrica y el dosificador de nutrientes en una sola solución conectada.



Riego de precisión con ahorro de agua y adaptado a cada jardín

IrriSense 2 permite gestionar hasta diez zonas de riego independientes, adaptando los planes de irrigación según el tipo de planta y las necesidades específicas del terreno. Gracias a su sistema de mapeo por tipo de vegetación, el usuario puede controlar la profundidad, frecuencia y horarios de riego en cada zona, garantizando una hidratación eficiente sin sobreconsumo.



El dispositivo proporciona cobertura EvenRain™ en superficies de hasta 445 m, simulando una lluvia natural mediante una cortina de agua suave y uniforme que protege el suelo y las semillas recién plantadas, elimina zonas secas y reduce la escorrentía. Su estabilidad de presión certificada por TÜV asegura un rendimiento constante, maximizando la absorción y minimizando el desperdicio.



Impulsado por el sistema Weather-Sense™, IrriSense 2 integra inteligencia meteorológica en tiempo real para ajustar automáticamente el riego. Si se prevé lluvia, el sistema retrasa el regado, mientras que en periodos de calor extremo incrementa el riego allá donde sea necesario. Además, el sensor de lluvia integrado detecta precipitaciones inesperadas y detiene el sistema de forma automática, permitiendo ahorrar hasta un 40% de agua frente a sistemas tradicionales.



Control inteligente con instalación sencilla

IrriSense 2 ha sido diseñado para que cualquier usuario pueda instalarlo sin herramientas, zanjas ni cableado. Basta con ensamblar los módulos, conectarlo a la red Wi-Fi, mapear el jardín desde la app de Aiper y el sistema estará listo en menos de quince minutos.



La aplicación actúa como centro de control del riego, ofreciendo programación inteligente, seguimiento del consumo en tiempo real, análisis por zonas y control remoto desde cualquier lugar. El usuario puede gestionar el sistema mientras viaja o dejar que funcione de forma totalmente autónoma para disfrutar de una experiencia sin supervisión constante.



Pensado para un uso duradero durante todo el año, IrriSense 2 incorpora una estructura de alta resistencia con carcasa protegida frente a rayos UVA, sistema de drenaje seguro frente a heladas, conexiones de cobre resistentes a la corrosión y funcionamiento silencioso por debajo de los 60 decibelios.



Innovación reconocida por su liderazgo en sostenibilidad

Galardonado con por los SEAL Awards, que premian productos capaces de generar un impacto ambiental real, este reconocimiento confirma la capacidad de IrriSense 2 para reducir el desperdicio de agua mediante su diseño inteligente, control de precisión y toma de decisiones adaptativa en tiempo real.



IrriSense 2 está disponible a partir de hoy, 2 de marzo, por un precio de 499,99€. Puede adquirirse en la tienda oficial de Aiper, en Amazon.es y en tiendas de El Corte Inglés.



Para más información sobre Aiper, visitar Aiper.com o seguirles en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok y X.

