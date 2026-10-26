RINA: Paolo Moretti, nombrado CEO del Grupo

(Información remitida por la empresa firmante)

GÉNOVA, Italia, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El nuevo Consejo de Administración de RINA S.p.A. ha nombrado CEO del Grupo a Paolo Moretti, hasta ahora director general. Moretti sucede a Carlo Luzzatto, quien ha dirigido el Grupo desde diciembre de 2023. El Consejo de Administración expresa su sincero agradecimiento a Luzzatto por su dedicación al desarrollo del Grupo. Ugo Salerno continuará como presidente ejecutivo, responsable de comunicación y relaciones institucionales.

El nombramiento representa un nuevo paso en el desarrollo de RINA, conforme a la estrategia de crecimiento acordada con sus accionistas, Registro Italiano Navale y Fondo Italiano d'Investimento.

En la nueva estructura organizativa, Giosuè Vezzuto sucede a Moretti como CEO de RINA Services, sociedad del Grupo que opera en los sectores marítimo y de certificación.

Ugo Salerno, presidente ejecutivo de RINA S.p.A.: Hemos experimentado un crecimiento extraordinario y, en los últimos cinco años, hemos más que duplicado nuestra facturación, superando ampliamente los 1.000 millones de euros. Hoy iniciamos una nueva fase, centrada en acelerar aún más nuestro desarrollo. La experiencia de Paolo Moretti, su conocimiento del mercado y su contribución al crecimiento del Grupo constituyen una base sólida para dirigir RINA, apoyándonos en la calidad de nuestros servicios y los conocimientos de nuestros profesionales.

Paolo Moretti, CEO y director general de RINA S.p.A.: He desarrollado gran parte de mi carrera en RINA y conozco de primera mano la valía de nuestros profesionales y la capacidad de la empresa para anticiparse al cambio. Asumo esta responsabilidad con entusiasmo y plena conciencia del compromiso que implica. Nuestro reto es seguir convirtiendo los objetivos estratégicos en resultados tangibles e invirtiendo en servicios más avanzados, con un componente digital cada vez mayor.

Ingeniero naval, Moretti se incorporó a RINA en 1997. Ha ocupado cargos de creciente responsabilidad en Italia y a nivel internacional, centrados en el desarrollo estratégico y comercial. Ha dirigido diferentes áreas de negocio y desempeñado puestos como General Manager Marine, Executive Vice President Marine Strategic Development y Chief Commercial Officer. Entre 2020 y 2026 fue CEO de RINA Services.

RINA, empresa líder en certificación e ingeniería, presta servicios en Energy, Marine, Infrastructure & Mobility, Certification, Industry y Real Estate. En 2025 superó los 1.000 millones de euros de facturación y hoy cuenta con más de 7.000 empleados y 200 oficinas en 70 países. RINA forma parte de destacadas organizaciones internacionales y contribuye al desarrollo de nuevos estándares normativos.

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