(Información remitida por la empresa firmante)

-RingConn presenta The One Ring, un anillo inteligente de tercera generación en edición limitada, inspirado en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos

Este anillo inteligente de edición limitada traslada la icónica trilogía a la vida cotidiana, invitando a los usuarios a emprender su propio viaje de autodescubrimiento y toma de conciencia sobre su salud con el anillo inteligente de tercera generación de RingConn.

NUEVA YORK, 20 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- RingConn, una marca de anillos inteligentes dedicada a ayudar a las personas a comprender mejor su salud, anuncia hoy una colaboración con Warner Bros. Global Consumer Products mediante el lanzamiento de The One Ring™, un anillo inteligente RingConn Gen 3 diseñado específicamente e inspirado en las películas de El Señor de los Anillos. Reinterpretado como un símbolo de los recorridos personales, The One Ring refleja el mensaje central de la campaña: el camino hacia una mejor salud comienza por comprenderse a uno mismo.

Bajo el lema de campaña "The One Ring: Your Journey Starts Here", The One Ring se inspira en los temas perdurables de la trilogía: el valor, la perseverancia, la amistad y el crecimiento personal. Propone una visión contemporánea del icónico anillo, invitando a las personas a mirar hacia su interior, a comprender mejor su propio cuerpo y a dar pasos significativos hacia hábitos cotidianos más saludables.

Un nuevo viaje comienza con el autoconocimiento

En la trilogía de El Señor de los Anillos, The One Ring es el eje de un viaje extraordinario que pone a prueba el valor, la resiliencia y la determinación de los personajes. Para RingConn, este lanzamiento de edición limitada brinda la oportunidad de reinterpretar el simbolismo de The One Ring como el inicio de un viaje profundamente personal; un camino definido no por el deseo de controlar a los demás, sino por la capacidad de comprenderse a uno mismo.

Todo viaje personal comienza con la toma de conciencia: alcanzar una comprensión más clara de la propia salud y del estado actual de uno mismo. Mediante la observación continua y la orientación, RingConn ayuda a los usuarios a mantenerse involucrados y a activar su conciencia sobre la salud personal, a entender sus ritmos individuales, a reconocer patrones, a desarrollar hábitos más saludables y a tomar decisiones que se ajusten mejor a sus necesidades. A medida que los usuarios obtienen una mayor perspectiva sobre sus propios recorridos, compartir sus experiencias puede servir de inspiración para otros y generar un mayor sentido de resonancia.

"Tu viaje comienza aquí" es una invitación a empezar desde donde te encuentras. En lugar de adentrarse en otro mundo, se anima a los usuarios a explorar el suyo propio, avanzando a su propio ritmo y con una mayor conciencia y comprensión.

The One Ring: un lanzamiento de edición limitada y por tiempo limitado

Disponible para reserva a partir del 19 de noviembre de 2026, The One Ring se presenta como una edición limitada cuidadosamente seleccionada, basada en el anillo inteligente RingConn Gen 3, que da vida a la campaña a través de un diseño distintivo.

Esta edición limitada, con un precio de 399 dólares, sujeto a variaciones según la región, incluye:

The One Ring: Un RingConn Gen 3 Smart Ring con motivos decorativos grabados a láser, inspirados en el icónico anillo de la trilogía cinematográfica.

Presentación de regalo personalizada: Un paquete diseñado específicamente para este set de edición limitada, que incluye un kit a medida para determinar la talla del anillo.

Interfaz exclusiva en la aplicación: Un diseño específico para la aplicación RingConn, inspirado en el mundo de la Tierra Media.

Al combinar un diseño coleccionable exclusivo con el anillo inteligente de RingConn, este set ofrece a los seguidores una nueva forma de conectar con una querida trilogía cinematográfica, integrando al mismo tiempo la atención por la salud en su vida cotidiana.

The One Ring estará disponible en mercados seleccionados de EMEA, Asia-Pacífico y Norteamérica*; la disponibilidad y los precios variarán según el mercado.

El profesor Guoxing Wang, fundador y presidente de RingConn, declaró:

"Es un gran placer para mí presentar The One Ring, inspirado en las películas de El Señor de los Anillos. Nos sentimos atraídos por esta historia icónica debido a la profunda afinidad con nuestros valores fundamentales: la epopeya de El Señor de los Anillos se sustenta en el valor, el crecimiento, el compañerismo y una determinación inquebrantable de seguir adelante. Esta es también la convicción perdurable de RingConn: ser un compañero de confianza en el camino de los usuarios hacia una mejor salud y ser testigo del proceso de crecimiento personal de cada individuo.

Siempre hemos creído que el crecimiento genuino comienza con una clara autoconciencia. Gracias a una tecnología cuidadosamente diseñada, RingConn ofrece una orientación constante sobre la salud, ayudando a los usuarios a comprender sus ritmos corporales, establecer hábitos saludables personalizados y tomar decisiones de estilo de vida adaptadas a sus propias necesidades, avanzando de manera constante y a su propio ritmo. Asimismo, esperamos que más personas compartan sus experiencias y conecten entre sí a lo largo de este camino, transformando el crecimiento individual en una fuerza colectiva más amplia orientada hacia un cambio positivo.

A través de The One Ring™, buscamos inspirarnos en esta historia clásica para fomentar una mayor conciencia sobre la salud personal. Un verdadero viaje no consiste necesariamente en aventurarse hacia tierras lejanas. 'Tu viaje comienza aquí', cualquier camino de crecimiento arranca en el instante en que decides comprenderte realmente a ti mismo".

*The One Ring estará disponible en los siguientes mercados y territorios, sujeto a disponibilidad local:

Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guam, RAE de Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, RAE de Macao, Malasia, Malta, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumanía, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, región de Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos (los cincuenta estados y el Distrito de Columbia), bases militares de Estados Unidos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

*Este producto no tiene como fin diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o afección médica; tampoco sustituye el diagnóstico ni el tratamiento proporcionado por un profesional de la salud cualificado.

Acerca de RingConn

Fundada en 2021, RingConn es una empresa centrada en el usuario e impulsada por la innovación continua, dedicada a ofrecer productos y servicios de monitorización de la salud que resultan profesionales, constantes y atentos a las necesidades de las personas. RingConn aspira a convertirse en el guardián de mayor confianza para el bienestar físico y mental de sus usuarios.

Acerca de El Señor de los Anillos

Basada en las aclamadas obras El Señor de los Anillos y El Hobbit, de J.R.R. Tolkien, la épica serie de seis películas de New Line Cinema, dirigida por Peter Jackson, ha sido acogida por generaciones de seguidores. La saga ha recaudado 6.000 millones de dólares en la taquilla mundial y ha obtenido 17 premios de la Academia, convirtiéndose en la serie más galardonada de la historia del cine. Ambientada en la Tierra Media, la historia comienza cuando Frodo Baggins emprende una peligrosa misión para destruir el legendario Anillo Único, dando lugar a una aventura sin igual. En 2021, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo para su preservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Tras el 25.º aniversario de la primera película en 2026, está previsto el estreno en cines de una nueva entrega, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, a la que seguirán otras películas.

Acerca de Warner Bros.Global Consumer Products

Warner Bros. Global Consumer Products (WBGCP), que forma parte de la división Warner Bros. Revenue & Strategy, extiende la sólida cartera de marcas y franquicias de entretenimiento de la compañía a la vida de los seguidores en todo el mundo. WBGCP colabora a nivel global con licenciatarios de primer nivel en el desarrollo de productos que incluyen juguetes, artículos de moda, decoración para el hogar y publicaciones, inspirados en las franquicias más destacadas provenientes de los estudios de cine, televisión, animación y videojuegos de Warner Bros., así como de HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim y otras marcas. Gracias a sus innovadores programas globales de licencias y comercialización, iniciativas en el sector minorista y alianzas promocionales, WBGCP se ha consolidado como una de las organizaciones líderes a nivel mundial en el ámbito de las licencias y la comercialización de productos.

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