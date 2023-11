Ringover integra WhatsApp en su plataforma para reforzar la omnicanalidad de sus clientes

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 23 de octubre de 2023.

La integración permitirá enviar y recibir mensajes de WhatsApp desde la interfaz de Ringover

Ringover, ha anunciado la integración de WhatsApp en su plataforma. Esta novedad permitirá a sus clientes enviar y recibir mensajes de WhatsApp sin salir de la interfaz de Ringover, desde la que también se gestionan los contactos con clientes actuales y potenciales.



Con esta integración, la compañía refuerza su apuesta por la comunicación omnicanal, uno de los valores diferenciales de su innovadora solución. WhatsApp se une así a la ya amplia oferta de canales que los usuarios pueden gestionar desde la plataforma, que actualmente cuenta con Instagram, Facebook Messenger y Google Reviews.



"Para Ringover es fundamental poder ofrecer a las empresas una solución lo más completa posible y adecuada a sus necesidades. Muchos clientes nos han transmitido su preocupación ante la dificultad de contar con una plataforma que facilite su multicanalidad y creemos que la integración de WhatsApp con la interfaz de Ringover puede mejorar significativamente ese reto", asegura Johanna Arias, Country Manager para España y LATAM en Ringover.



En España, WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada, también en el entorno empresarial. De hecho, un reciente estudio de Hubspot indica que el 80% de las empresas españolas considera que WhatsApp es una aplicación fundamental para contactar con sus clientes, el 69% señala que lo utiliza para resolver dudas y un 14% para atender quejas o reclamaciones.



La incorporación de WhatsApp a la plataforma de Ringover no solo mejorará la multicanalidad de sus clientes, sino que también permitirá que las conversaciones a través de WhatsApp se sincronicen automáticamente con el CRM (Salesforce, Hubspot, Zoho, etc) de cada compañía para ofrecer un servicio de atención al cliente más fluido y personalizado.



Ringover se ha ganado la confianza de sus clientes porque entre sus principales objetivos está escucharles e intentar ir adaptando su solución 100% cloud a las cambiantes necesidades del mercado y los consumidores. En este caso, la integración de WhatsApp responde al reto que tienen las compañías, especialmente las pymes, para afrontar la omnicanalidad. Así lo recoge el estudio de CX Network ‘Cómo las pymes usan WhatsApp para ofrecer un mejor servicio al cliente’ en el que el 87% de las pequeñas y medianas empresas reconoció no tener un sistema completo de soporte de servicio al cliente que les permita interactuar con él a través de múltiples canales, como WhatsApp.







