(Información remitida por la empresa firmante)

- Ripple participa en la ronda de financiación Serie E de Flutterwave con una inversión estratégica para acelerar los pagos con stablecoins en África

Esta inversión forma parte de la ronda de financiación Serie E de Flutterwave, un hito que subraya el fortalecimiento de la posición institucional de la empresa y sienta las bases para nuevos anuncios estratégicos en los próximos meses.

En un hito para la economía digital africana, esta inversión estratégica integra la criptomoneda estable RLUSD de Ripple, denominada en dólares estadounidenses, la red de pagos de Ripple y el XRP Ledger (XRPL) en la infraestructura de pagos de Flutterwave, creando una autopista financiera imparable y nativa de criptomonedas estables que posiciona a Nigeria y al continente en general a la vanguardia de la adopción global de activos digitales.

SAN FRANCISCO y LAGOS, Nigeria, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Flutterwave, la empresa de infraestructura de pagos líder en África, anuncia hoy una inversión estratégica de Ripple, el proveedor líder de soluciones empresariales basadas en blockchain para finanzas tradicionales y digitales. Esta asociación marca la siguiente fase definitiva de la estrategia de moneda estable a largo plazo de Flutterwave, conectando perfectamente sus capacidades de liquidación transfronteriza existentes con liquidez digital de nivel empresarial. Al anclar esta infraestructura en el corazón del continente, Flutterwave está empoderando a las empresas africanas para evitar las fricciones heredadas, lo que en última instancia refuerza el papel de Nigeria como centro principal para el comercio global de activos digitales e impulsa una resiliencia económica sostenida en todo el continente africano. La inversión es parte de la recaudación de fondos Serie E de Flutterwave, que valora a la compañía en 3.200 millones de dólares, lo que refleja una profunda alineación institucional con los sólidos fundamentos financieros y la propuesta de valor a largo plazo de la compañía.

Esta integración representa la culminación de una hoja de ruta clara y plurianual que ya ha permitido a Flutterwave integrar sistemáticamente sistemas de liquidación, liquidez y remesas basados en stablecoins. Al incorporar RLUSD a su ecosistema central, la empresa finaliza una arquitectura de pagos que prioriza las stablecoins y elimina los obstáculos tradicionales. Este enfoque unificado ofrece una infraestructura de liquidez consistente, escalable y conforme a las normativas, transformando la interacción de las empresas africanas con los mercados globales y consolidando así una nueva forma de aceptación de dinero digital sin fronteras y con arraigo local.

La inversión estratégica y la alianza se centran en una sólida integración de productos diseñada para acelerar la adopción de la infraestructura de activos digitales, brindando una velocidad, liquidez y rentabilidad sin precedentes al comercio transfronterizo en toda África. La alianza se basa en tres pilares fundamentales: la integración de RLUSD en las plataformas de pago de Flutterwave y los corredores de remesas de Send App como activo de liquidación principal para canales de alto volumen; el aprovechamiento del XRP Ledger (XRPL) para una compensación de transacciones más rápida; y el despliegue de una API unificada para conectar sin problemas la red nacional de Flutterwave con Ripple Payments, la red de pagos global de Ripple.

Al combinar los métodos de pago tradicionales en moneda fiduciaria, como tarjetas locales, monederos móviles y transferencias bancarias, con la tecnología blockchain empresarial de Ripple, esta alianza elimina los obstáculos históricos de los pagos transfronterizos en África, como las demoras de varios días y los márgenes de cambio excesivos. En cambio, las empresas disfrutarán de liquidez garantizada, precios predecibles y liquidación en tiempo real.

"Flutterwave ha construido una de las redes de pagos más avanzadas de África, y a medida que su infraestructura evoluciona, las stablecoins se están convirtiendo en un elemento central", afirmó Reece Merrick, director general de Ripple para Oriente Medio y África. "Nuestra inversión integrará RLUSD en dicha infraestructura, con Flutterwave impulsando los flujos de stablecoins a través de XRPL y consolidando su papel como capa de liquidación para pagos reales en todo el continente. Juntos, también planeamos llevar la velocidad y eficiencia de Ripple Payments a las transacciones transfronterizas en la región, ofreciendo servicios financieros más rápidos y económicos a empresas y consumidores a gran escala".

Olugbenga "GB" Agboola, fundador y consejero delegado de Flutterwave, añadió: "Esta inversión marca un momento crucial en nuestra trayectoria, permitiéndonos escalar significativamente nuestra infraestructura y expandir nuestra hoja de ruta de pagos con stablecoins. Al facilitar liquidaciones más rápidas y pagos transfronterizos de menor coste, estamos construyendo una autopista de pagos que conecta el comercio africano directamente con la economía global. Esta alianza es un catalizador para la soberanía de Nigeria y África en la era financiera digital, asegurando que nuestros mercados sean participantes clave en la revolución global de los activos digitales"

Con este capital y una alianza de productos más sólida, Flutterwave acelerará su objetivo de conectar los sistemas financieros tradicionales con la infraestructura de activos digitales de última generación. Aprovechando su trayectoria —tras haber recaudado más de 500 millones de dólares y procesado más de mil millones de transacciones por un valor superior a los 50.000 millones de dólares—, Flutterwave está en posición de liberar un enorme potencial económico para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las grandes corporaciones que operan en África.

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