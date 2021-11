Risen Energy anuncia el estreno mundial de un módulo fotovoltaico de alta resistencia

-Risen Energy anuncia el estreno mundial de un módulo fotovoltaico con marco de acero de aleación de alta resistencia

NINGBO, China, 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, un fabricante líder de nivel 1 de productos solares fotovoltaicos de alto rendimiento, ha anunciado hoy el lanzamiento de su módulo fotovoltaico superior con marco de acero de aleación de alta resistencia.

En respuesta a la continua demanda de reducción de la huella de carbono, tanto por parte de los clientes como de los gobiernos, Risen Energy ha desarrollado un sistema de armazón alternativo para mitigar la huella de carbono inherente al aluminio. Mediante el uso de un acero aleado revestido y optimizado para la misión, junto con una reducción significativa del consumo de energía durante la producción de dicho acero, Risen Energy ha ofrecido un resultado formidable tanto para la resistencia como para la durabilidad de este producto inigualable.

El Consejo de Estado de China ha publicado recientemente las Orientaciones de Trabajo para el Pico de Dióxido de Carbono y la Neutralidad de Carbono en la Plena y Fiel Aplicación de la Nueva Filosofía de Desarrollo. La orientación establece que China tiene previsto aumentar la proporción de combustibles no fósiles en la combinación de consumo de energía primaria hasta aproximadamente el 25% en 2030, momento en el que se espera que su capacidad total instalada de energía eólica y solar supere los 1.200 GW, además de reafirmar el objetivo del pico de carbono y la neutralidad de carbono.

En la COP26, 136 países hicieron promesas de cero emisiones netas; el 90% de la economía mundial está cubierta por compromisos de cero emisiones netas. Ahora, con más de 35 líderes mundiales que se han adherido a la Agenda de Avance, los gobiernos de todo el mundo contribuirán a ampliar y acelerar drásticamente la carrera hacia las emisiones cero y a cumplir la promesa del Acuerdo de París.

El mandato de neutralidad de carbono hace que el sector fotovoltaico tenga que cambiar a materias primas con menor emisión de carbono y menor consumo de energía. El procesamiento del acero supera con creces al del aluminio electrolítico en cuanto a la reducción de las emisiones de carbono y el consumo de energía; para producir una tonelada de aluminio se necesitan 13.500 kWh de energía térmica, lo que equivale a 11,2 toneladas de dióxido de carbono (CO2), mientras que para producir una tonelada de acero se necesitan 4.500 kWh de energía y las correspondientes 1,8 toneladas de CO2.

"Cualquiera que sea su creencia, la contaminación ambiental y las emisiones de dióxido de carbono nos afectan a todos. No nos basta con proclamar que estamos logrando un impacto de reducción de estos elementos mediante el suministro y el uso de módulos solares fotovoltaicos, debemos hacer más. Pasar a este módulo de construcción única es un paso en la dirección correcta", expuso Sun, presidente de Risen Energy Co., Ltd.

Cambiar el aluminio por el acero de cualquier tipo no es un ejercicio sencillo. Hay que tener en cuenta y evaluar la resistencia a la corrosión, la solidez y los aspectos estéticos. El bastidor de acero de aleación de alta resistencia tiene, a efectos prácticos, el mismo aspecto que el de aluminio, pero supera en fuerza, corrosión y resistencia a la intemperie gracias al uso de un revestimiento de zinc-aluminio-magnesio resistente a la corrosión, así como a la tecnología de tratamiento de superficies exclusiva de Risen Energy. Después de más de un año de esfuerzos en pruebas de fiabilidad y optimización del diseño, la serie de módulos Titan totalmente actualizada de Risen Energy ha recibido la certificación IEC de la organización independiente de pruebas y certificación TÜV SÜD, lo que demuestra que la serie actualizada satisface plenamente las necesidades de varios escenarios de aplicación de los sistemas de generación de energía fotovoltaica.

La aplicación del armazón de acero de aleación de alta resistencia es un paso importante en los esfuerzos continuos de Risen Energy por facilitar la optimización y la transformación de la industria en respuesta a las tendencias del sector y al objetivo del país de lograr la neutralidad del carbono. Tanto para los clientes como para los usuarios finales, el rendimiento del exclusivo bastidor de acero de aleación de alta resistencia patentado por la empresa destaca sobre los demás.

Larga vida, alta resistencia, baja emisión de carbono.