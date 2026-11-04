Risen Energy Energy Storage mantiene su estatus de Nivel 1 en BloombergNEF durante todo 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

NINGHAI, China, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tenemos excelentes noticias. Risen Energy Energy Storage ha sido reconocida una vez más en la lista Tier 1 de BloombergNEF (BNEF) de fabricantes de almacenamiento de energía para el cuarto trimestre de 2026, lo que demuestra su presencia continua durante los cuatro trimestres del año.

Como referente ampliamente reconocido dentro de la industria, la lista Tier 1 de BNEF proporciona una valiosa referencia para desarrolladores de proyectos, propietarios de activos, contratistas EPC y financiadores a la hora de evaluar a los fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía y seleccionar socios tecnológicos fiables. Este reconocimiento constante es un reflejo entorno a la sólida presencia de Risen Energy en el mercado, su capacidad de ejecución de proyectos y su compromiso con el desarrollo a largo plazo de la industria.

Detrás de este logro está el enfoque integral de Risen Energy hacia la tecnología de almacenamiento de energía y la integración de sistemas. Su arquitectura de sistema integrado 4S, en combinación con la plataforma inteligente de gestión de energía Risen Cloud, proporciona una base integrada destinada a la seguridad del sistema, la eficiencia operativa y la gestión inteligente del ciclo de vida. Al conectar la integración avanzada de sistemas con capacidades de seguimiento y gestión digital, Risen Energy se compromete a mejorar el rendimiento de los activos y respaldar el funcionamiento fiable de los proyectos de almacenamiento de energía a lo largo de su ciclo de vida.

Las capacidades globales de fabricación y servicio fortalecen aún más la capacidad de la empresa para atender a clientes en todo el mundo. Contando con 11 bases de fabricación y 18 centros de servicio regionales a nivel global, Risen Energy ha establecido una sólida red operativa para respaldar la implementación de proyectos, los servicios técnicos y las operaciones y el mantenimiento (O&M) continuos. Sus soluciones abarcan aplicaciones dedicadas al almacenamiento de energía a gran escala, comerciales e industriales (C&I) y residenciales, satisfaciendo las diversas demandas energéticas en los principales mercados.

Mantener el reconocimiento BloombergNEF Tier 1 durante los cuatro trimestres de 2026 sirve como testimonio de los esfuerzos constantes de Risen Energy en innovación tecnológica, fiabilidad de productos y entrega de proyectos globales.

De cara al futuro, Risen Energy seguirá avanzando en soluciones de almacenamiento y energía solar sólidas, flexibles y personalizadas, trabajando junto con socios globales con el objetivo de desbloquear el valor del almacenamiento de energía y acelerar la transición hacia un futuro energético más sostenible.

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