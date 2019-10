COMUNICADO: Risen Energy publica su informe del tercer trimestre: los beneficios netos se disparan un 237,34%

Publicado 29/10/2019 14:12:29 CET

NINGBO, China, 28 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El 21 de octubre, Risen Energy Co., Ltd. publicó el informe con sus resultados financieros del tercer trimestre de 2019. Los ingresos operativos durante este periodo fueron de 3718 millones de yuanes (aproximadamente 526 millones de dólares), con un crecimiento del 77,49% en comparación con el año anterior. Las ganancias netas atribuibles a los accionistas se dispararon un 237,34% interanual hasta alcanzar los 299 millones de yuanes (aproximadamente 42,3 millones de dólares), mientras que las ganancias netas atribuibles a los accionistas después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes totalizaron 261 millones de yuanes (aproximadamente 36,9 millones de dólares), lo que supone un aumento del 134,46% interanual.

Cabe destacar que los resultados de los tres primeros trimestres han sido bastante positivos. Los ingresos operativos de los tres primeros trimestres ascendieron a 9770 millones de yuanes (aproximadamente 1380 millones de dólares), un 42,87% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los beneficios netos atribuibles a los accionistas alcanzaron los 783 millones de yuanes (aproximadamente 111 millones de dólares), y aumentaron en un 271,13%. En comparación con el mismo periodo del año anterior, aumentó la producción de células y componentes fotovoltaicos de la empresa, así como los ingresos por ventas de productos fotovoltaicos relacionados y los correspondientes beneficios por ventas.

Como uno de los 10 principales fabricantes de módulos fotovoltaicos en China, Risen Energy ha centrado su trabajo en la investigación, el desarrollo y la producción de células y módulos de silicio cristalinos para energía solar, así como en la construcción y operación de centrales fotovoltaicas durante muchos años, acumulando abundantes reservas técnicas y desarrollando numerosas tecnologías cruciales. Gracias a sus amplias reservas técnicas y a los numerosos equipos, procesos y materiales relacionados con la heterounión (HJT) de los que dispone, Risen Energy ha liderado la tecnología de fabricación con HJT y ha desarrollado con éxito componentes de células HJT de alta eficiencia.

El 19 de agosto, Risen Energy celebró una destacada ceremonia de inauguración para su proyecto de células y módulos con heterounión de alta eficiencia de 2,5 GW en Ninghai, un condado de la ciudad de Ningbo, en la provincia de Zhejiang. Se espera que el proyecto esté finalizado en 2021 y que sume unos ingresos por ventas de 5000 millones de yuanes (aproximadamente 700 millones de dólares) una vez que comience la producción completa. Las células con heterounión (HJT) de la empresa tienen una eficiencia de conversión superior al 23% e incluyen en la fabricación de la célula una lámina posterior de medio corte, imbricada, de doble vidrio y de alta reflectividad. Mediante la aplicación de la tecnología de células bifaciales con heterounión de alta eficiencia, los componentes de heterounión de Risen Energy pueden generar electricidad a ambos lados del panel y proporcionar a los inversores un nivel de ingresos entre un 10 y un 30% más alto a partir de la energía generada.

Además de las células con heterounión, el equipo de I+D de Risen Energy también ha desarrollado con éxito la tecnología de medio corte de segunda generación para un aprovechamiento lumínico extremadamente alto y una pérdida de energía extremadamente baja a través de la optimización conjunta de la pasivación avanzada de la batería y el empaquetado de componentes de alta eficiencia. En las pruebas llevadas a cabo por la organización independiente de pruebas y certificación TUV SUD, los módulos de 72 celdas Jäger HP de la empresa alcanzaron una eficiencia de conversión fotoeléctrica del 21%, una de las más altas del sector. La máxima eficiencia de conversión de su célula monocristalina MBB ha superado el 23,00%, con una eficiencia media que alcanza el 22,73%. La compañía planea alcanzar la producción total en serie de la tecnología MBB en el transcurso de este año.

Por otra parte, la rápida expansión en mercados fuera de China también impulsa de forma notable el aumento de los beneficios de Risen Energy. En la actualidad, la presencia internacional de la compañía se ha expandido a Europa y los Estados Unidos, el sudeste asiático, Oceanía y Asia. En los países y regiones limítrofes de la iniciativa "Cinturón y Ruta de la Seda" del Gobierno chino, entre los que destacan Kazajistán y Ucrania, la compañía también obtuvo notables resultados.

Risen Energy ocupó el segundo lugar en envíos al mercado europeo durante la primera mitad de 2019, representando más del 10% de los envíos de equipos solares de China a la región. Además de Ucrania, los envíos de la empresa ocuparon el primer lugar en la República Dominicana, con más del 50% de los módulos enviados al país, lo que la convierte en líder en la exportación de componentes a esta nación caribeña.

CONTACTO: CONTACTO: Tina Feng, tina@risenenergy.com, +86-13736192549