COMUNICADO: Risen Energy recibe la acreditación TÜV Rheinland TMP

NINGBO, China, 30 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Zhou Chicheng, vicepresidente de Productos Solares de TÜV Rheinland, y Zhang Yichi, director general de módulos, junto con varios de sus colegas, visitaron Risen Energy el 27 de abril. Durante su visita, Zhang Yichi, en nombre de TÜV Rheinland, concedió a Risen Energy la cualificación de TMP Laboratory acreditado por TÜV Rheinland. Los ejecutivos de Risen Energy, incluido el presidente Xie Jian, el director de I+D sénior del grupo Liu Yafeng y el director del servicio al cliente global Hu Yuhui, asistieron a la ceremonia de entrega de licencias.

En los últimos 12 meses, TÜV Rheinland realizó varias revisiones de las capacidades técnicas de Risen Energy en las áreas de sistemas directivos, medio ambiente, personal y equipamiento basado en los IEC/ISO 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories y otros requisitos técnicos en cuanto a los estándares de prueba. Como resultado, se comprobó que Risen Energy cumplía totalmente con sus protocolos de gestión de laboratorio externos. Por tanto, la concesión de esta cualificación demuestra la excelencia de Risen Energy en la gestión y pruebas de laboratorio.

El director general de Risen Energy, Xie Jian, dijo: "Estamos muy contentos de ser un TMP Laboratory acreditado por TÜV Rheinland, que no solo muestra las cualificaciones de nuestro personal y equipamiento líder en la industria, instalaciones y medio ambiente, sino que demuestra nuestros estrictos requisitos en cuanto a pruebas de productos. Esperamos seguir colaborando con TÜV Rheinland mientras seguimos impulsando el desarrollo sostenible de la industria".

Zhou añadió: "Este reconocimiento muestra que además de una fuerte capacidad de fabricación, Risen Energy también tiene una I+D de alto nivel y capacidades de gestión de calidad, que son las marcas de las compañías de fabricación líderes en la industria. Esperamos mejorar los continuos intercambios y comunicación en torno a la tecnología con TÜV Rheinland y beneficiarnos unos de otros a través de esfuerzos de colaboración en marcha, además de promover el desarrollo saludable de la industria".

