ritestream revolucionará el mercado global de contenido de entretenimiento

- La plataforma de lanzamiento de ritestream para contenido de cine y televisión revolucionará el mercado global de contenido de entretenimiento

- El ritestream filmverse democratizará la economía de los creadores, alterando el statu quo de la industria y proporcionando una plataforma de lanzamiento para los creadores de contenido independientes.

NUEVA YORK, 24 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- allrites , el mercado en línea para compradores y vendedores de contenido creativo, se complace en presentar ritestream a su oferta en la industria del entretenimiento. El lanzamiento de ritestream marca el comienzo de una revolución en la creación, monetización y distribución de contenido. Fue desarrollado con el objetivo central de democratizar la economía del creador en el corazón de la industria del cine y la televisión.

Hoy en día, el 90 por ciento del contenido de películas y televisión no se monetiza por completo y solo uno de cada 2.200 programas lanzados a una red llega a una serie en los Estados Unidos, gracias a un modelo de licencia de contenido que no funciona. Todo está bajo demanda en el mundo actual de gratificación instantánea, y cuando se trata de entretenimiento, los proveedores requieren un catálogo de contenido extenso y en constante crecimiento. Una emisora tradicional puede necesitar 600 horas de contenido, mientras que una plataforma de transmisión necesitaría 6.000. Cubrir esta demanda a través de métodos tradicionales ya no es sostenible, ya que durante demasiado tiempo las perspectivas de los creadores de cine y televisión han dependido únicamente de las decisiones de una élite selecta: dejando a la industria del entretenimiento hambrienta de contenido original y emocionante y con mucha necesidad de una revolución tecnológica. Introduzca: ritestream.

ritestream, una plataforma de lanzamiento para contenido de cine y televisión en Web3, transformará por completo la forma en que los creadores y compradores manejan el contenido. Basándose en la tecnología blockchain y NFT, el mercado revolucionario de ritestream será un cambio refrescante de los métodos tradicionales de compra y venta de contenido. El mercado de ritestream está apoyado por el negocio de distribución de contenido de allrites, con más de 5.000 usuarios B2B, más de 82.000 horas de contenido y un alcance acumulativo de más de 100 millones de espectadores consumidores. El mercado opera de manera diferente al resto de la industria, ofreciendp un modelo de 'contenido como servicio' mediante el cual las plataformas de transmisión pueden acceder a un gran volumen de contenido con una tarifa de suscripción mensual baja. Esta innovación también ofrece a los suscriptores la flexibilidad de variar ese contenido mes a mes, según el comportamiento del consumidor.

A medida que este mercado se transforma de Web2 a Web3, ritestream se convierte en un ecosistema que consta de cuatro componentes distintos que funcionan juntos en armonía. En primer lugar, el contenido se puede distribuir y licenciar a través de un mercado en línea. Además, un Launchpad ofrece a los creadores independientes la oportunidad de obtener financiación para proyectos de cine y televisión. Los componentes tercero y cuarto son una plataforma NFT donde se pueden intercambiar NFT de películas y televisión, y una aplicación móvil donde se puede monetizar el contenido.

Riaz Mehta, consejero delegado y cofundador de allrites y ritestream, espera revolucionar la industria del contenido a través de una economía de creadores democratizada. "Es hora de que la industria de distribución de contenidos experimente el tipo de revolución tecnológica que hemos visto en otros sectores", comentó. "Eso es ritestream: la oportunidad de devolver el poder a los creadores de cine y televisión, elevar las experiencias de los espectadores a través de una amplia gama de contenido y revisar los viejos métodos de compra y venta a favor de un sistema más nuevo, más inteligente y más justo".

Acerca de ritestream

ritestream, un producto de allrites, es la plataforma de contenido como servicio y la creación y monetización de NFT de cine y televisión. Como filmverse curado en Web3, actúa como una plataforma de lanzamiento para contenido de cine y televisión. El ecosistema de ritestream abarca un mercado de contenido existente para derechos de cine, televisión y deportes en vivo a nivel mundial que ofrece a las plataformas de transmisión acceso flexible a miles de horas de contenido por una tarifa de suscripción mensual baja. La plataforma de lanzamiento de ritestream brinda a los creadores una plataforma revolucionaria para financiar, monetizar y distribuir contenido aprovechando la tecnología de NFT. La aplicación ritestream ofrece un mecanismo de distribución para que los consumidores vean e interactúen con el contenido, además de apoyar a sus celebridades y actores favoritos mediante la compra de NFT de edición limitada. Todo el ecosistema está alimentado por la moneda RITE, un token nativo que se utiliza para invertir en proyectos de películas independientes, comprar NFT y ver contenido. Los consumidores pueden ganar monedas RITE calificando el contenido en la aplicación ritestream.