(Información remitida por la empresa firmante)

-Rivermate reconocido como proveedor clave de soluciones EoR en la Employer of Record (EoR) Solutions PEAK Matrix Assessment 2026 de Everest Group

DUBAI, EAU y LONDRES, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Rivermate, la plataforma Employer of Record que ayuda a las empresas a contratar y pagar talentos en más de 180 países, anunció hoy que la firma de investigación global Everest Group ha posicionado a la compañía como un competidor importante en su informe recién publicado Employer of Record (EoR) Solutions PEAK Matrix Assessment 2026.

Las evaluaciones PEAK Matrix de Everest Group evalúan a los proveedores en función del impacto en el mercado, así como de su visión y capacidad. La evaluación EoR de 2026 evaluó a 29 proveedores de empleadores de registro y midió a cada empresa en función del impacto que crearon en el mercado, así como su capacidad para ofrecer soluciones con éxito. Los proveedores se agrupan en tres categorías: líderes, principales contendientes y aspirantes.

La evaluación llega en un año decisivo para Rivermate, marcado por una fuerte consolidación y crecimiento. En abril de 2026, las operaciones EoR de Eos Global Expansion, Serviap Global y Hightekers se unieron bajo la marca Rivermate, combinando más de 15 años de experiencia regional en Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio en una sola empresa global. En junio de 2026, el grupo adquirió Remunance, un proveedor líder de nóminas y EoR de la India, agregando experiencia en el país en uno de los mercados de contratación de mayor crecimiento del mundo.

Sobre la base de esta consolidación, Rivermate continúa enfocándose en brindar un servicio humano excepcional adaptado a las necesidades de cada cliente, a través de gerentes de cuentas dedicados con experiencia a nivel nacional.

"La contratación internacional se ha convertido en la norma para empresas de todos los tamaños, ya sea para expandirse, ahorrar costes o acceder a talentos que de otro modo no estarían disponibles. Como resultado, el mercado de EoR está madurando y las empresas quieren saber si su socio de EoR es una opción confiable y cualificada. La evaluación de Everest Group les brinda esa visión.

"Este año consolidamos nuestros negocios regionales en una empresa global, de modo que nuestros clientes se benefician de nuestra escala global y al mismo tiempo aprovechan nuestra profunda experiencia local todos los días. Es fantástico ver nuestro progreso y presencia en el mercado ya reflejados en nuestra inclusión por primera vez en la investigación de Everest Group", afirmó Sébastien Wakim, consejero delegado de Rivermate.

Acerca de Rivermate

Rivermate es la plataforma global de Employer of Record y Contractor of Record de Hightekers Group, creada para un futuro donde el trabajo no esté limitado por fronteras. Permite a las empresas contratar, gestionar y pagar talentos a nivel internacional, combinando infraestructura propia, profunda experiencia local y servicio humano dedicado. Con más de 15 años de experiencia en Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio, Rivermate opera a través de 39 entidades de propiedad absoluta y una red de más de 150 socios confiables, que cubren más de 180 países.

Sitio web: https://rivermate.com/

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