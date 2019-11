COMUNICADO: Riyadh Season transformará la capital saudí en el eje del ocio de Oriente Medio (1)

Publicado 03/11/2019 18:06:12 CET

- Riad alberga más de 100 eventos y experiencias

- Con 66 días bajo el liderazgo de S.E. Turki Al-Sheikh, el mayor evento de ocio de la historia del Reino impulsará el turismo, la creación de empleo y el crecimiento económico

RIYADH, Arabia Saudí, 3 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Riyadh, la capital de la mayor economía de Oriente Medio, ha abierto sus puertas al mundo como nunca antes, con el lanzamiento de Riyadh Season, el mayor programa cultural y de ocio de la historia de Arabia Saudí. El mayor de los 11 eventos, previstos como parte de la iniciativa de Saudi Seasons, la Riyadh Season de 66 días ya está en camino y operará hasta el 15 de diciembre de 2019, ofreciendo más de 100 actividades emocionantes y dando a los residentes y turistas la oportunidad de explorar, experimentar y adoptar Arabia Saudí con una luz diferente.

https://mma.prnewswire.com/media/1019298/Riyadh_Season_Firew... [https://mma.prnewswire.com/media/1019298/Riyadh_Season_Firew...]

Riyadh Season comparte el objetivo de Saudi Vision 2030 de establecer la industria del ocio como un componente clave de la economía nacional y ofrece oportunidades sin precedentes para locales, residentes y visitantes de disfrutar de ocio mundial y actividades en 12 zonas temáticas repartidas por la ciudad.

Bajo la supervisión y liderazgo de Su Excelencia Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh, presidente de la General Entertainment Authority (GEA) y director general de Riyadh Season, Riyadh Season recibirá a más de 5 millones de visitantes a la capital saudí, impulsando el turismo y mejorando el estatus del Reino como destino atractivo para viajeros de todo el mundo. Con más de 40.000 habitaciones de hotel en la ciudad ya reservadas, el abundante interés y flujo de visitantes ha sido respaldado por el reciente lanzamiento de los visados turísticos para ciudadanos de 51 países, lo que hace al Reino más accesible que nunca.

"Riyadh Season no es solo un evento, es una iniciativa de blockbuster que introduce realmente el Riyadh y Arabia Saudí al mundo y pone en el candelero su rica herencia, cultura y diversidad. Es un movimiento que tendrá un impacto inescrutable en cuanto a definir la historia del país y modelar su futuro. La hostelería, tradiciones, talento y oportunidades en el Reino no tienen precedente y estamos encantados de mostrar esto al mundo. La Season no es solo una clasificación de eventos y actividades, en lugar de la intención y esfuerzos por ir más allá: se trata de crear experiencias memorables que serán afectuosamente recordadas. Esperamos recibir a todos con los brazos abiertos y colocar a Arabia Saudí firmemente en el mapa como destino de ocio líder", dijo el ingeniero Faisal Bafarat, consejero delegado de GEA y director de Riyadh Season.

"Celebrar conciertos de artistas internacionales como BTS recalca el alcance de nuestras ambiciones, mientras la inclusión de varias superestrellas saudís y talento nacional muestra lo mejor de la cultura local en la fase global. Tanto visitantes como residentes pueden descubrir ya Riyadh, y Arabia Saudí, de maneras únicas e innovadoras", añadió Bafarat.

Arabia Saudí es el hogar de más de 33 millones de personas, con nueve millones residiendo en la capital y sus provincias vecinas. Mientras el sector del ocio del Reino sigue floreciendo, la demanda de eventos de alta calidad crece de forma estable, cumpliendo las cambiantes preferencias de sus ciudadanos, concretamente la juventud. Este incremento de interés se refleja en la velocidad sin precedentes de adquisición de entradas para actuaciones de artistas locales, regionales e internacionales por los fans de la música.

Más del 60% de las entradas para el concierto BTS en el Estadio Rey Fahd con capacidad para 67.000 personas se agotaron en cuestión de horas, con fans procedentes de todo el mundo para ver en acción a las estrellas del K-pop. A su vez, actuaciones de inauguración de fin de semana de la cantante egipcia Tamer Hosny y la estrella libanesa Nancy Ajram se vendieron en menos de seis horas. Eventos como las noches de poesía están también captando grandes audiencias, destacando un profundo enfoque a la programación que asegura que las variadas ofertas de Riyadh Season tienen un atractivo universal, teniendo en cuenta las diversas preferencias de ocio de grupos de edad y socioeconómicas distintos en la zona.

Bafarat continuó: "Fue muy importante para nosotros crear un programa de eventos totalmente inclusivo para atender a todas las generaciones, intereses y presupuestos. Cada una de las 12 zonas ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer opciones de ocio durante todo el día, creando experiencias memorables que animen a los visitantes a repetir. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado hasta la fecha y seguimos comprometidos con el desarrollo de un ecosistema de ocio sostenible floreciente que permita al Reino emerger como un eje de ocio global, en línea con la ambiciones de Vision 2030".

El primer programa Riyadh Season resultará directamente en la creación de más de 46.000 oportunidades de empleo, incluyendo trabajo a tiempo completo, temporal y de voluntariado. GEA cuenta con un departamento especializado encargado de carreras en desarrollo dentro de la industria del ocio para nacionales saudís, junto con un programa de contenido local que ofrece asistencia completa a través de becas, prácticas y una academia de formación online.

Riyadh Season ofrece muchas oportunidades emocionantes para las empresas saudís. Más de 100 empresas pequeñas locales se beneficiarán de su participación en la exposición Ana Arabiah, representando la mitad de los vendedores locales. A su vez, participarán 80 nuevas compañías saudís con capacidades empresariales y presupuestos de más de un millón de SAR, ofreciendo oportunidades de crecimiento más allá de ofertas de servicio y desarrollo de estrategias. Las empresas internacionales y regionales que trabajan durante la temporada también contribuirán al desarrollo de talento indígena, mejorando el contenido local. Además, los preparativos para la Riyadh Season han ayudado a impulsar el sector local de los bienes inmuebles y resultaron en un incremento general en la actividad económica a través de la capital y las áreas circundantes.

El mayor evento de Arabia Saudí ya ha obtenido los patrocinios que ascienden a más de 400 millones de SAR, más que cualquier evento deportivo o de ocio en la historia del Reino. Esta cifra se espera que supere los mil millones de SAR en el curso del mega evento de 66 días, recalcando el enorme impacto económico de la Riyadh Season. También se está trabajando para ampliar ciertos elementos de las actividades y programas de Riyadh Season hasta el primer trimestre de 2020, consolidando el desarrollo de infraestructura relacionada que está teniendo lugar en la ciudad.

La infraestructura ampliada y mejorada incluye carreteras modernizadas y la construcción de un enlace de metro de vanguardia para mejorar las conexiones para los visitantes. Esto se complementa por servicios de vanguardia como el Riyadh International Convention & Exhibition Center recientemente abierto, que es tres veces el tamaño del mayor especio de eventos de Riyadh y ofrece un sitio de clase mundial para exposiciones prestigiosas y eventos de ocio de todo tipo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1019298/Riyadh_Season_Firew... [https://mma.prnewswire.com/media/1019298/Riyadh_Season_Firew...] Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1019299/Riyadh_Season_Peopl... [https://mma.prnewswire.com/media/1019299/Riyadh_Season_Peopl...]

https://mma.prnewswire.com/media/1019299/Riyadh_Season_Peopl... [https://mma.prnewswire.com/media/1019299/Riyadh_Season_Peopl...]

