La RLC Fashion Summit inaugural convoca a líderes mundiales de la moda en Milán

MILÁN, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Milán se convirtió en el centro de la estrategia de la moda global cuando la primera ever RLC Fashion Summit reunió a 200 líderes senior del mundo de la moda, el lujo, el comercio minorista, la tecnología y la inversión.

Organizado por el RLC Global Forum, el evento de medio día se celebró durante la Semana de la Moda de Milán en MUDEC – Museo delle Culture, bajo el lema "Fuerzas del Mañana".

"La RLC Fashion Summit une dos fuerzas poderosas: la creatividad de la Semana de la Moda de Milán y la toma de decisiones estratégicas necesaria para navegar por el complejo y cambiante panorama actual", declaró Panos Linardos, presidente del RLC Global Forum. "Al reunir diversas voces en una misma sala, creamos el espacio para la colaboración y el pensamiento audaz que definirá el futuro de nuestra industria".

Las palabras de apertura de Panos Linardos destacaron la misión de la cumbre de catalizar nuevas ideas y acciones en los niveles más altos de la industria.

El programa incluyó debates dinámicos que reflejaron la naturaleza global de la economía de la moda actual:

Desbloqueo de la expansión en la cambiante economía de la moda del Golfo : Shane Eldstrom (consejero delegado, United Developers, Qatar ) y Georges Barakat (director, Retail Real Estate Investments, PIF, Arabia Saudí) examinaron cómo los nuevos marcos de políticas, las inversiones en infraestructura y las tendencias de consumo están posicionando al Golfo como una de las regiones de lujo de más rápido crecimiento en el mundo.

: (consejero delegado, United Developers, ) y (director, Retail Real Estate Investments, PIF, Arabia Saudí) examinaron cómo los nuevos marcos de políticas, las inversiones en infraestructura y las tendencias de consumo están posicionando al Golfo como una de las regiones de lujo de más rápido crecimiento en el mundo. Mercados fronterizos: los motores de crecimiento emergentes de la moda : Jaume Miquel Naudi (consejero delegado, Tendam, España) y Fabio Adegas Faccio (consejero delegado, Lojas Renner, Brasil) compartieron perspectivas sobre cómo las marcas de moda de valor están escalando en el sudeste asiático y América Latina al combinar agilidad, asequibilidad y relevancia cultural.

: (consejero delegado, Tendam, España) y Fabio Adegas Faccio (consejero delegado, Lojas Renner, Brasil) compartieron perspectivas sobre cómo las marcas de moda de valor están escalando en el sudeste asiático y América Latina al combinar agilidad, asequibilidad y relevancia cultural. Liderando en la era de la moda inteligente :La profesora Emanuela Prandelli (Universidad Bocconi) exploró el poder transformador de la IA, desde la innovación de productos y los servicios personalizados hasta la optimización de la cadena de suministro y la protección de la marca.

:La profesora Emanuela Prandelli (Universidad Bocconi) exploró el poder transformador de la IA, desde la innovación de productos y los servicios personalizados hasta la optimización de la cadena de suministro y la protección de la marca. Reimaginando el prestigio y la deseabilidad : Giuseppe Santoni (presidente ejecutivo, Santoni) y Stefania Lazzaroni (consejera delegada, Altagamma), moderado por Filippo Bianchi (BCG), analizaron cómo las casas italianas siguen marcando pautas mundiales en materia de artesanía, al tiempo que responden a una nueva generación de consumidores.

: (presidente ejecutivo, Santoni) y Stefania Lazzaroni (consejera delegada, Altagamma), moderado por (BCG), analizaron cómo las casas italianas siguen marcando pautas mundiales en materia de artesanía, al tiempo que responden a una nueva generación de consumidores. Dentro del manual de crecimiento de Oriente Medio : Michael Chalhoub (consejero delegado, Chalhoub Group, EAU) se unió a Panos Linardos para una charla informal sobre cómo el capital soberano, el turismo y la visión cultural están construyendo nuevos centros de poder para la moda y el comercio minorista.

: (consejero delegado, Chalhoub Group, EAU) se unió a para una charla informal sobre cómo el capital soberano, el turismo y la visión cultural están construyendo nuevos centros de poder para la moda y el comercio minorista. Elena Lorenzini, responsable adjunta del Gabinete del ministro Urso – jefa de la Mesa Redonda de Moda – Jueza del Tribunal de Cuentas, clausuró la Cumbre.

Un tema recurrente en todas las sesiones: el panorama global de la moda está siendo rediseñado por nuevos mercados, nuevos modelos y nuevas tecnologías.

La cumbre destacó cómo regiones como el Golfo Pérsico, el Sudeste Asiático y Latinoamérica están impulsando la expansión gracias a la juventud, el aumento de la riqueza y la inversión gubernamental en los ecosistemas minoristas y turísticos. Estos factores están redefiniendo las estrategias de las marcas globales que buscan equilibrar los mercados tradicionales con futuros centros de crecimiento.

La cumbre de Milán forma parte de una visión más amplia para crear una plataforma global conectada para las industrias de la moda y el lujo.

El trabajo iniciado en Milán continuará en dos próximos encuentros:

Octubre de 2025 – CEO Summit, Nueva York

3–4 de febrero de 2026 – RLC Global Forum, Riyadh

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782240/RLC_Fashion_Summit.jpg

