RLDatix nombra a Dan Michelson como consejero delegado

Michelson sucede a Jeff Surges, quien pasa a ocupar el puesto de asesor de la junta directiva

CHICAGO, 16 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- RLDatix, un proveedor líder mundial de software y servicios de operaciones de atención médica conectadas, anunció hoy el nombramiento de Dan Michelson como su nuevo consejero delegado y miembro de la junta directiva, a partir del 1 de noviembre de 2024. Michelson sucede a Jeff Surges, quien ha liderado la empresa a través de un período de crecimiento transformacional desde 2019 y continuará como asesor y miembro de la junta directiva.

Michelson aporta más de 30 años de experiencia en el sector sanitario, en la creación y el crecimiento de empresas líderes en el sector y de alto rendimiento. En sus 10 años como consejero delegado de Strata Decision Technology, la empresa se convirtió en un estándar del sector utilizado por más de la mitad de los hospitales y sistemas de prestación de servicios sanitarios de Estados Unidos. Lideró la venta de la empresa a Roper Technologies (NASDAQ: ROP) en 2015 y continuó como consejero delegado durante siete años. Durante su mandato, el valor empresarial de la empresa aumentó 30 veces y obtuvo la distinción "Best in KLAS" por satisfacción del cliente durante 10 años consecutivos y fue reconocida constantemente como una de las mejores empresas para trabajar. Antes de Strata, durante más de una década se desempeñó como director de estrategia y director de marketing en Allscripts, una de las empresas fundamentales en el mercado de EHR y, más recientemente, Michelson cofundó InCommon Innovations, una incubadora de soluciones para la fuerza laboral.

"La primera promesa de la atención sanitaria es el juramento hipocrático, que consiste en 'no hacer daño'. RLDatix es una de las empresas líderes del mundo en lo que respecta a ayudar a los proveedores de atención sanitaria y a sus organizaciones a cumplir esa promesa", afirmó Dan Michelson, el nuevo consejero delegado de RLDatix. "En última instancia, los dos activos más importantes y valiosos para los sistemas de prestación de atención sanitaria son su reputación y su personal. RLDatix cuenta con una plataforma única de software y servicios que mejoran la seguridad de los pacientes y los proveedores, al tiempo que reducen el riesgo para las organizaciones de atención sanitaria. Me siento muy afortunado de tener la oportunidad de unirme a este extraordinario equipo y ser parte de la ampliación de una misión tan significativa".

RLDatix proporciona software y servicios a más de 6.000 organizaciones en todo el mundo, incluido el Servicio Nacional de Salud (NHS) en el Reino Unido, Sana Kliniken, el tercer grupo hospitalario privado más grande de Alemania, New South Wales Health en Australia y los 20 hospitales en la Lista de Honor de Mejores Hospitales en las clasificaciones de U.S. News & World Report.

"Dan tiene una merecida reputación como uno de los actores más eficaces e innovadores en el sector de la atención sanitaria, habiendo creado productos y empresas de clase mundial, así como sectores dentro del mercado. Es el líder ideal para la siguiente fase de la evolución de la empresa, ya que seguimos marcando la pauta para mejorar la seguridad del paciente y apoyamos a nuestros clientes con las mejores soluciones empresariales de su clase", indicó Vivek Kumar, socio de Five Arrows. "Jeff ha hecho un trabajo extraordinario al ayudar a convertir a RLDatix en una de las empresas líderes en el sector de la atención sanitaria. Estamos agradecidos por su trabajo y apreciamos todo el progreso que ha logrado para preparar a la empresa para un futuro tan brillante".

RLDatix ha ampliado significativamente su presencia de clientes y su cartera de productos en los últimos cinco años, conectando las operaciones de atención médica a través del riesgo, el cumplimiento, la experiencia del paciente y la gestión de la fuerza laboral y los proveedores.

"Esperamos asociarnos con Dan para seguir construyendo sobre la sólida base que Jeff ha establecido en RLDatix", destacó Naveen Wadhera, director general de TA Associates. "La trayectoria excepcional de Dan en la ampliación de empresas, el fomento de la innovación, el fortalecimiento de las operaciones y la prestación de una experiencia de cliente de primera clase posiciona a RLDatix perfectamente para un crecimiento continuo y un mayor impacto en el ámbito de la atención médica".

"Ha sido un privilegio formar parte del recorrido de RLDatix durante los últimos seis años, ya que hemos llevado a la empresa de ser un proveedor de seguridad para pacientes a convertirse en un proveedor global de soluciones de software para nuestros clientes", comentó Surges. "Damos la bienvenida a Dan para que continúe cumpliendo con nuestra visión de una atención médica más segura para todos".

Acerca de RLDatixDurante más de 20 años, RLDatix ha defendido la seguridad como nuestra fuerza motriz. Somos líderes en la integración de datos sobre riesgos, seguridad, cumplimiento, ciclo de vida del proveedor y gestión de la fuerza laboral para proporcionar a los tomadores de decisiones la información crítica que necesitan para mejorar la calidad de la atención y los resultados de los pacientes en toda la empresa. Este enfoque, que prioriza la seguridad y los resultados para los pacientes, la fuerza laboral y las organizaciones por igual, es lo que llamamos operaciones de atención médica conectadas. Miles de proveedores de atención médica en todo el mundo confían en nosotros y les damos la posibilidad de centrarse en lo que más importa: brindar una atención eficiente y centrada en el paciente. Juntos, podemos crear un futuro más brillante en el que la información valiosa obtenida de los datos conduzca a una atención médica más segura para todos. Visite www.rldatix.com para obtener más información.

Acerca de Five ArrowsFive Arrows es la división de activos alternativos de Rothschild & Co. y cuenta con aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos bajo gestión y oficinas en París, Londres, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Luxemburgo. Con más de 11.000 millones de dólares en activos bajo gestión, el negocio de capital privado corporativo de Five Arrows se centra en invertir en empresas con posiciones de mercado muy defendibles; equipos de gestión sólidos; modelos de negocio con alta visibilidad de crecimiento orgánico del volumen unitario y sólida economía unitaria; y múltiples palancas operativas que se pueden utilizar para liberar valor latente. Los sectores se limitan a datos y software, servicios empresariales basados en tecnología y atención sanitaria. Para obtener más información, visite https://www.rothschildandco.com/en/five-arrows/.

Acerca de TATA es una firma líder mundial de capital privado enfocada en aumentar el crecimiento de empresas rentables. Desde 1968, TA ha invertido en más de 560 empresas en sus cinco industrias objetivo: tecnología, atención médica, servicios financieros, servicios al consumidor y servicios comerciales. Aprovechando su profunda experiencia en la industria y sus recursos estratégicos, TA colabora con equipos de gestión en todo el mundo para ayudar a empresas de alta calidad a generar valor duradero. La firma ha recaudado 65.000 millones de dólares en capital hasta la fecha y cuenta con más de 150 profesionales de inversión en oficinas en Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai y Hong Kong. Puede encontrar más información sobre TA en www.ta.com.

