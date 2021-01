RMI, la Energy Transitions Commission, We Mean Business y el World Economic Forum lanzan MPP

- RMI, la Energy Transitions Commission, We Mean Business y el World Economic Forum lanzan de forma conjunta Mission Possible Partnership para ayudar a transformar la industria pesada y el transporte

GINEBRA, 27 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- La Mission Possible Partnership (MPP) ha lanzado hoy durante la Agenda de Davos su nueva coalición formada por la Energy Transitions Commission, Rocky Mountain Institute, la coalición We Mean Business y el Foro Económico Mundial. Con el respaldo de los fondos del Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies y Breakthrough Energy, MPP acelerará la descarbonización de las industrias que representan el 30% de las emisiones globales.

MPP se basa en el éxito de la Mission Possible Platform, lanzada durante la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas en 2019, habiendo crecido desde las 30 compañías que era en 2019 hasta alcanzar las 400. Todas estas compañías se han comprometido a trabajar sobre acciones concretas para conseguir un futuro cero neto.

MPP se centra en la idea de que solo el Acuerdo de París no generará las soluciones necesarias para llevar a cabo la transición hacia las cadenas de suministro de nivel mundial y los procesos industriales. Las estrategias centradas en el país han de complementarse por medio de las acciones desde las industrias mundiales. MPP ayudará a movilizar los recursos, alineándose a través de una gran cifra de organizaciones aparte de acelerar la Race to Zero.

"La cifra de compromisos del país hasta alcanzar los objetivos de emisiones cero netas para 2050 ha crecido en 2020 y es importante", indicó Christoph Wolff, responsable de movilidad del Foro Económico Mundial. "La cooperación privada y pública en los sectores del transporte y las industrias pesadas es vital para la siguiente fase de acción. El lanzamiento de la Mission Possible Partnership en la Agenda de Davos acelerará estos esfuerzos en la carrera hacia la COP26 en noviembre".

MPP cuenta con el apoyo del Center for Climate-Aligned Finance, Ceres, los Climate Champions of the United Nations Framework Convention on Climate Change, el Global Maritime Forum, SYSTEMIQ, la United Nations Environment Programme Finance Initiative y World Business Council for Sustainable Development. La International Energy Agency proporcionará asesoramiento y entrada en relación a varios aspectos del trabajo de MPP, incluyendo la dedicación con los gobiernos y el modelado de la energía.

A finales de 2021, la asociación buscará conseguir un acuerdo cero neto en novedades por medio de los envíos en barco, aviación y acero. A los tres años, planea ayudar a las compañías a competir con acuerdos de acción climática en estos sectores además de en los envíos con camión, químico, cemento y aluminio. A los cinco años, la asociación busca conseguir envíos en asociaciones de inversión en estos sectores, y buscará unos acuerdos de acción climática de cero neto en sectores adicionales.

