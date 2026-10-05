Roamic se convierte en la eSIM oficial de Team Heretics tras alcanzar un acuerdo de Media for Equity

Team Heretics y Roamic anuncian su alianza. - @Team Heretics

(Información remitida por la empresa firmante)

Roamic, con conectividad eSIM en más de 190 países, incorpora a su estrategia de marca el alcance y la comunidad de Team Heretics

Madrid, 5 de octubre de 2026.- Roamic, la solución de eSIM de ByteTravel, ha cerrado un acuerdo de Media for Equity con Team Heretics por el que se convierte en la eSIM oficial del club. Como contraprestación por la visibilidad que aportará Heretics, el club recibe una participación en ByteTravel y pasa a formar parte de su accionariado. El objetivo es impulsar el conocimiento y el posicionamiento de Roamic, especialmente en el mercado español.



Team Heretics es una de las organizaciones de esports más relevantes de España, con millones de seguidores y una fuerte presencia también en Latinoamérica. Su proyección internacional se apoya especialmente en Valorant: el club fue subcampeón de Champions 2024 y de Masters Shanghai 2024, se proclamó campeón de la Esports World Cup 2025 y en 2026 conquistó el VCT EMEA Stage 1.



"Competir al más alto nivel significa estar en otro país cada pocas semanas, y nuestros jugadores y creadores necesitan estar conectados desde el momento en que aterrizan. Con Roamic compartimos esa forma de entender el viaje, y entrar como accionistas en ByteTravel nos permite crecer junto a la compañía, no solo aparecer a su lado", afirma Alejandro Marcos, CMO de Team Heretics.



Además de la visibilidad como eSIM oficial, el acuerdo da a Roamic acceso al ecosistema de creadores e influencers de Heretics, así como a las activaciones y canales propios del club. La colaboración conecta así una eSIM con cobertura en más de 190 países con una audiencia muy vinculada al gaming, los esports y los viajes internacionales.



Sobre ByteTravel

ByteTravel es una empresa española de TravelTech fundada en 2021, que agrupa bajo un mismo ecosistema servicios complementarios para el viajero. Su portfolio incluye Visagov (tramitación de visados online), Roamic (conectividad eSIM), Globely (seguros de viaje) y Salas VIP (acceso a salas VIP en aeropuertos). Con sede en Barcelona desde su fundación, cotiza en BME Growth (BYTE).



Sobre Team Heretics

Team Heretics se fundó en internet en 2016. Ahora, con oficinas en Madrid, Berlín y Miami, es una de las organizaciones de deportes electrónicos más importantes a nivel mundial, con más de 7 millones de seguidores en redes sociales y con más de 120 millones sumando a todos sus talentos. Compiten en League of Legends (LEC y LES), Valorant (VCT EMEA), Call of Duty (CDL), Brawl Stars, Marvel Rivals, Rainbow Six y EVA.



Team Heretics no solo compite en videojuegos; es un espacio de generación de contenidos en internet a través de sus creadores de contenido, que además de apoyar al club a nivel deportivo, buscan entretener y divertir a millones de personas.

Contacto

Nombre contacto: Lou Esteban

Descripción contacto: ByteTravel

Teléfono de contacto: +34 93 528 05 61



