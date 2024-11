Robert Barry inaugura Parking, un nuevo proyecto de arte contemporáneo en el espacio público de Barcelona

8 de noviembre de 2024.- Parking es un nuevo proyecto de arte contemporáneo en Barcelona. Situado a la entrada de un aparcamiento, este espacio expositivo único mostrará obras de artistas contemporáneos. A partir del 7 de noviembre de 2024, Parking se podrá visitar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Moishan Gaspar, exdirector de la Fundació Gaspar, es el director de programación de Parking.

Robert Barry ha sido invitado a inaugurar el espacio con THE REAL THING, una nueva obra concebida especialmente para Parking. Comisariada por Mathieu Copeland, esta exposición de una sola obra marca una nueva experimentación en la larga y densa práctica artística de Robert Barry. Siguiendo su investigación de la palabra, que el artista ha desarrollado desde 1969, Barry confronta dos afirmaciones célebres: TO BE OR NOT TO BE... y IT ́S THE REAL THING.... Estas dos frases, rápidamente reconocibles, se funden en una con la pared como un cuasi monocromo rojo. Con esta impactante obra, el insaciable artista de 88 años, continúa su exploración sobre el lenguaje hecho arte, cuestionando qué es esta actividad que llamamos arte. Sea físico o no, el arte es siempre lo verdadero.

Esta exposición se realiza como adelanto del lanzamiento de 'Robert Barry, The Defining Of It...', la primera monografía exhaustiva dedicada al artista estadounidense. Editada por Mathieu Copeland, será publicada en 2025 por Buchhandlung Walther und Franz König en colaboración con la Leeds School of Art - Leeds Beckett University.

Robert Barry (1936, Estados Unidos) es una de las figuras más destacadas del minimalismo y uno de los pioneros del arte conceptual. Graduado en el Hunter College de Nueva York, Barry se interesa por los fenómenos físicos como los campos electromagnéticos o las frecuencias de ultrasonidos y por conceptos intangibles como el vacío y el silencio. Conocido por el uso del lenguaje en su práctica artística, para Barry la reacción del espectador a las palabras sugeridas completa y da sentido a sus obras.

Robert Barry está representado en las colecciones permanentes de museos de todo el mundo, entre ellos: el MoMA de Nueva York, el Centre Georges Pompidou de París, el Chicago Art Institute de Chicago, el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden - Smithsonian Institute de Washington D.C., el Musée d’Orsay de París o el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York.

ROBERT BARRY: ‘THE REAL THING’.

A partir del 7 de noviembre de 2024.

PARKING

Carrer de París, 206

Barcelona

parkingbcn.com

