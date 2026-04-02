Robert Pattinson protagoniza el lanzamiento en Londres de 1664, producto de "un gusto indiscutiblemente bueno"

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Robert Pattinson se unió a periodistas, personas influyentes e invitados de la industria para el lanzamiento de la nueva campaña global de 1664, "Unquestionably Good Taste".

La velada comenzó con la proyección del cortometraje de la campaña —un corto ambientado en París y dirigido por Brady Corbet en el que Pattinson interpreta a tres personajes contrastantes—, seguida de una entrevista en el escenario, moderada por la crítica de cine Ali Plumb, con Pattinson sobre su papel en la película y como embajador de 1664 Global, y un debate aparte con Raven Smith, Rickie Ho y Patricia Bright sobre las ideas contemporáneas del gusto y la cultura.

Celebrado en Town Hall Spaces, el evento reunió a profesionales de los medios y creativos del Reino Unido y mercados internacionales para una noche de cine, debate y presentaciones de productos que destacaron la posición de 1664 Blanc como una cerveza premium alineada con las tendencias de la moda. La campaña se presentó como una conversación cultural, invitando al público a reflexionar sobre cómo se crea y se expresa el gusto a través del arte, la moda y el estilo de vida.

Robert Pattinson comentó: "Lo que realmente me atrajo de 1664 fue su estilo y humor refrescantes y contundentes. Disfruté interpretando personajes con identidades y puntos de vista completamente diferentes, cada uno convencido de tener la razón. El gusto es algo muy personal: todo el mundo cree haberlo descifrado. La gracia de la película reside en ver cómo esa certeza se desmorona y en explorar lo subjetivo que es realmente el buen gusto".

Acerca de 1664

Azul en botella e icónico en sabor. 1664 Blanc es una cerveza francesa premium, ligera y refrescante, con un toque cítrico y una delicada pizca de especias. Perfecta para compartir con amigos. Para más información, visita @1664blanc

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