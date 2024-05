Roberto García González: el visionario detrás de Yeguada Batán

(Información remitida por la empresa firmante)

Roberto García González ha transformado la pasión familiar por los caballos en una ganadería de élite con Yeguada Batán. Con una operación que abarca México y España, y más de 200 caballos, esta yeguada se ha destacado internacionalmente en el SICAB. Bajo su liderazgo, Yeguada Batán ha logrado premios récord y una línea genética excepcional. Con planes ambiciosos para el futuro, Roberto sigue elevando los estándares del caballo de pura raza española (PRE) a nivel mundial

Madrid, 27 de mayo de 2024.-

Un legado familiar con pasión por los caballos

Roberto García González es el nombre que resuena con fuerza en el mundo de la ganadería de caballos de pura raza española (PRE). Como propietario de Yeguada Batán, Roberto ha llevado adelante un proyecto que no solo es una empresa, sino una pasión familiar que se ha transmitido de generación en generación. Todo comenzó con su abuelo, Celestino González Olvera, cuyo amor por los caballos inspiró a Roberto desde temprana edad. La primera yegua de Roberto, la inolvidable Agonía, marcó el inicio de una travesía que hoy se traduce en una de las ganaderías más prestigiosas del mundo.



Expansión y excelencia internacional

Yeguada Batán no es solo una ganadería; es un referente global en la cría de caballos PRE. Con el 40% de su producción en Querétaro, México, y el 60% en España, repartido entre Murcia y Badajoz, esta yeguada alberga a más de 200 caballos. El éxito de Yeguada Batán se debe en gran parte al equipo de profesionales de primer nivel que Roberto ha formado, incluyendo al maestro Ignacio Bravo y al jinete y presentador Carlos Pinta. Este equipo no solo destaca por su habilidad técnica, sino por sus valores y principios.



La trayectoria de éxitos en SICAB

El punto de inflexión para Yeguada Batán llegó en 2017, cuando se presentaron en el SICAB y ganaron múltiples premios, incluyendo el de mejor ganadería expositora del mundo y mejores movimientos jóvenes del mundo con Primavera Bat, una potra extraordinaria. Desde entonces, Yeguada Batán ha logrado un récord sin precedentes, ganando tres veces el título de mejor ganadería expositora y manteniendo a Primavera Bat como la mejor hembra PRE del mundo durante seis años consecutivos.



Innovación y futuro en la genética equina

Uno de los logros más significativos de Roberto García González y su equipo es la definición de una línea genética única, caracterizada por la belleza y los movimientos cadenciosos y poderosos de sus caballos. La línea Bat, representada por los Primaveras y Primaveros, ha sido fundamental en la consolidación de esta genética excepcional. Gracias a los avances en la tecnología de embriones y al trabajo de expertos técnicos y médicos, Yeguada Batán ha avanzado significativamente en la reproducción de caballos PRE de alta calidad.



Nuevos horizontes: la Finca El Congosto

Mirando hacia el futuro, Roberto García González tiene planes ambiciosos para Yeguada Batán. Uno de los proyectos a corto plazo es la adquisición de la Finca El Congosto, que permitirá consolidar y concentrar sus esfuerzos en la mejora continua del PRE. Con esta nueva expansión, Yeguada Batán seguirá contribuyendo a elevar el estándar del caballo español en el ámbito internacional.



Conclusión

Roberto García González ha demostrado que con pasión, dedicación y un equipo excepcional, es posible alcanzar la excelencia en la ganadería de caballos PRE. Yeguada Batán no solo ha dejado una huella imborrable en el SICAB, sino que ha establecido un legado de calidad y belleza que seguirá resonando en el mundo ecuestre por muchos años más.







