Roberto Santiago escribe la novela 25 de Los Futbolísimos con la ayuda de los lectores en el AS

- El diario AS publica en exclusiva mañana viernes 20 de octubre la primera entrega de Los Futbolísimos. El misterio del gol de oro. Cada viernes se publicará un capítulo nuevo que se cerrará con tres posibles opciones, y los lectores votarán qué quieren que ocurra en el siguiente.

- Miles de niños y niñas han participado en 2021 y 2022 en este reto al que Santiago vuelve con ilusión y muchos nervios: "Tus reflejos como escritor tienen que estar en alerta permanente".

- La exitosa colección infantil de SM, que este año ha cumplido su décimo aniversario, lleva más de cuatro millones de ejemplares vendidos en España, ha sido traducida a 12 idiomas, exportada a 16 países, y ha inspirado, además, una película y un musical.

Madrid, 19 de octubre de 2023.- Mañana comienza el campeonato de fútbol más grande jamás disputado. El Soto Alto va a jugar el Torneo de la Solidaridad, junto a un millón de equipos infantiles de todo el mundo. Como su nombre indica, es un torneo solidario que se disputa en la modalidad del gol de oro: el primer equipo que marca gana el partido. ¿Llegarán a la final? ¿Ganarán el torneo? ¿A qué misterio se enfrentarán? No tenemos las respuestas. Todo está en manos de los lectores. Ellos deciden.

El diario AS publica mañana viernes en exclusiva el inicio de la nueva novela de Los Futbolísimos, de Roberto Santiago, que podrá seguirse jornada a jornada en este diario deportivo y donde la imaginación será crucial, así como las ganas de disfrutar leyendo.

Los Futbolísimos. El misterio del gol de oro, título número 25 de esta exitosa colección infantil de SM con más de cuatro millones de ejemplares vendidos en España y traducida a 12 idiomas, será muy especial. Se trata de la tercera novela interactiva de Los Futbolísimos, en la que los lectores decidirán qué ocurre en la siguiente entrega. Todos los viernes se publicará un nuevo capítulo en as.com desde mañana, viernes 20 de octubre, hasta el próximo 16 de febrero. La novela, escrita por Santiago y sus seguidores, llegará a las librerías a primeros de abril.

El "reto apasionante" de dejarse guiar por los lectores

Pakete, Helena, Camuñas y el resto del equipo Soto Alto Fútbol Club, los personajes más queridos por las niñas y niños en España, vivirán las aventuras que quieran sus hinchas literarios. Comienza el partido de la tercera novela interactiva de Los Futbolísimos, y Roberto Santiago, su creador, lo afronta como un "reto apasionante". "Me encanta. Me pone muy nervioso, Y me hace muchísima ilusión. Todo a la vez", reconoce.

Lo que más le enriquece como escritor son los encuentros con sus lectores, y ahora los escuchará todos los viernes para darle forma a este nuevo libro. Miles de niños y niñas participaron en anteriores ediciones votando su final favorito: "Esta es la gracia de la novela interactiva. No hay una opción correcta y otras incorrectas. Todas son válidas, y cada una lleva a un camino muy diferente. Eso sí, suelen inclinarse por aquellas opciones que ponen las cosas más difíciles a los personajes, y también a mí como escritor", explica entre risas.

Para Roberto Santiago, que triunfa escribiendo tanto literatura infantil como para adultos, "escribir es un proceso de aprendizaje continuo. Sea en el formato que sea. En este caso, la interactividad hace que tus reflejos como escritor tengan que estar en alerta permanente".

El secreto del éxito de Los Futbolísimos

Esta exitosa colección infantil de SM con diez años de historia, que ha sido exportada a 16 países y ha inspirado una película y un musical, sigue acumulando títulos y nuevos lectores. ¿Cuál es el secreto de su éxito? "En la literatura no hay fórmulas. Lo único que puedo decir es que cada nueva novela la escribo con el corazón, y que la disfruto muchísimo. Cuando deje de pasármelo bien, tendré que acabar la colección. Pero de momento hay Futbolísimos para muchos más libros. Pakete, Helena y compañía aún tienen que vivir un montón de aventuras", desvela el autor de Los Futbolísimos.

