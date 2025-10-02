Roberto Santiago escribe el nuevo libro de Los Futbolísimos con la ayuda de sus lectores

(Información remitida por la empresa firmante)

- El diario AS vuelve a colaborar con Roberto Santiago para publicar la quinta novela interactiva de Los Futbolísimos.

- A partir del viernes 3 de octubre, y durante 18 semanas, la web del diario AS ofrecerá un capítulo semanal que concluirá con tres posibles desenlaces. Los lectores podrán votar qué quieren que ocurra en la siguiente entrega, participando así en la construcción de la historia.

- La exitosa colección infantil de SM, que ya supera los cinco millones de ejemplares vendidos en España, ha sido traducida a más de 12 idiomas y cuenta con adaptaciones al cine y al teatro, consolidándose como uno de los fenómenos literarios infantiles más destacados del país.

Madrid, 2 de octubre de 2025.- El diario AS publica este viernes en exclusiva el inicio de la nueva novela de Los Futbolísimos, de Roberto Santiago, que podrá seguirse jornada a jornada en este diario deportivo y donde la participación de los lectores será crucial, así como las ganas de disfrutar leyendo.

Los Futbolísimos. El misterio del córner más largo del mundo título número 29 de esta exitosa colección infantil de SM con más de cinco millones de ejemplares vendidos en España y publicada en 20 países, será muy especial. Se trata de la quinta novela interactiva de Los Futbolísimos, en la que los lectores decidirán qué ocurre en la siguiente entrega. La novela, escrita por Santiago y sus seguidores, llegará a las librerías el 24 de marzo de 2026.

El "reto apasionante" de dejarse guiar por los lectores

Roberto Santiago escribirá los 18 capítulos del libro con la ayuda directa de sus lectores. Cada viernes AS.com publicará un nuevo capítulo con un final abierto y tres posibles opciones. Los lectores tendrán 48 horas, desde el viernes hasta el domingo, para responder a la pregunta y la más votada será lo que suceda en el siguiente capítulo del libro más especial de Los Futbolísimos.

Pakete, Helena, Camuñas y el resto del equipo Soto Alto Fútbol Club, los personajes más queridos por las niñas y niños en España, vivirán las aventuras que, en esta ocasión, se centrará en el exceso de competetividad y la violencia en los campos de fútbol. Su creador lo afronta como un "reto apasionante". "Me encanta. Me pone muy nervioso, Y me hace muchísima ilusión. Todo a la vez", reconoce.

Para Roberto Santiago, que triunfa escribiendo tanto literatura infantil como para adultos, "escribir es un proceso de aprendizaje continuo. Sea en el formato que sea. En este caso, la interactividad hace que tus reflejos como escritor tengan que estar en alerta permanente.

Valores que ganan por goleada

Esta colección de SM descubre a los pequeños lectores una pandilla, con muchísimo humor y valores como la tolerancia, el trabajo en equipo, la amistad, la empatía con los diferentes y el respeto por los demás. “Cuando escribes libros para niños, lo más importante es que los enganchen, y lo segundo, igual de importante, es que tengan valores, como los que tienen Los Futbolísimos”, cuenta.

Roberto Santiago (Madrid,1968), autor de literatura infantil y juvenil, y de novelas para adultos, es, además de guionista de televisión, teatro y cine, y director. Apasionado del fútbol, ya volcó sus sueños infantiles relacionados con este deporte en sus películas El sueño de Iván y El penalti más largo del mundo.

