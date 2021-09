Roberto Santiago lleva a sus lectores hasta la Luna

Te invitamos a la presentación del nuevo título de Los Forasteros del Tiempo en el Planetario de Madrid el jueves 7 de octubre a partir de las 10:30 horas. El encuentro también podrá seguirse a través de streaming por centros educativos de toda España.

Un centenar de escolares de Madrid conocerán de cerca al autor de las exitosas colecciones infantiles Los Forasteros del Tiempo y Los Futbolísimos. Asimismo, disfrutarán de una didáctica charla sobre el espacio pensada para pequeños “astronautas”.

Madrid, 30 de septiembre de 2021.- “Me llamo Sebastián Balbuena, aunque todos me llaman Sebas. Tengo once años. Soy de un barrio que se llama Moratalaz. Y en estos momentos estoy a los mandos de una nave espacial. Lo digo totalmente en serio. No es una nave cualquiera. Es quizá la más famosa de todos los tiempos. El módulo lunar Eagle. El Águila. De la misión Apolo 11. Estoy en 1969”, así arranca Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena: objetivo la Luna, de Roberto Santiago.

Sebas y su familia, los Balbuena, han vivido cientos de aventuras en sus viajes por el tiempo. Desde 2015 han viajado a la época de los romanos, los vikingos, el salvaje Oeste, las pirámides, los dinosaurios… Se han visto envueltos en intrépidos casos, entre gánster y ninjas, e, incluso, han aparecido en un partido de Los Futbolísimos. Y ahora viajan lo más lejos que lo han hecho nunca, ¡hasta la Luna!

Los Forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena: objetivo la Luna es el título número 12 de esta colección de humor y aventuras de SM, escrita por Roberto Santiago, que lleva vendidos en España más de 850.000 ejemplares. Y para acompañar a la familia Balbuena hasta 1969 en la misión Apolo 11 hemos preparado una presentación muy especial.

Presentación espacial de los seguidores de Roberto Santiago

Te invitamos a descubrir los secretos de este libro de la mano de su autor en el Planetario de Madrid el próximo jueves 7 de octubre a las 10:30 horas.

Un centenar de escolares de Madrid escucharán al escritor de las exitosas colecciones infantiles Los Forasteros del Tiempo y Los Futbolísimos y aprenderán con una didáctica charla sobre el espacio pensada para ellos.

Roberto Santiago se reencuentra así con sus lectores desde 2020 en un encuentro escolar, organizado por SM, para fomentar la lectura a través de charlas con el escritor con más seguidores infantiles. "Es lo que más me enriquece como escritor", reconoce Santiago sobre los encuentros escolares para hablar de sus libros, desvelar secretos y conocer de primera mano qué apasiona a los niños que se adentran en su literatura. Acompáñanos en este viaje espacial que podrá seguirse por streaming por los fieles lectores de Roberto Santiago.

¿Te apuntas a este viaje espacial?

Si quieres acudir al Planetario o quieres entrevistar a Roberto Santiago, escríbenos a comunicacionsm@grupo-sm.com

Con este nuevo libro los lectores aprenderán muchas curiosidades sobre la Luna mientras siguen las aventuras de la familia Balbuena como por ejemplo que…

• No hay sonido.

• Es imposible silbar.

• Cada año se aleja de la Tierra unos 4 centímetros.

• La temperatura puede oscilar entre los -248º y los 123º.

• Se encuentra a una distancia de más de 240.000 kilómetros.

Claves que atraen a miles de niños a la saga Los Forasteros del Tiempo:

• Es una colección llena de humor. Se parten de risa con las ocurrencias de Sebas y el resto de los Balbuena

• Las historias fomentan la amistad, el valor de la familia, el trabajo en equipo y la solidaridad.

• Sus ilustraciones son divertidas, originales y están llenas de color.

• Incluyen páginas de cómic con las que parece estar viendo una película.

• Cada aventura se sitúa en una época de la Humanidad, así que aprenden mucho sobre Historia mientras disfrutan leyendo.

Sigue el alunizaje en #ForasterosEnLaLuna

Comunicación SM España

comunicacionsm@grupo-sm.com

Cintia Cuétara - (34) 618 73 67 01

Goretti Redondo - (34) 91 422 67 66

Carmen Palomino - (34) 91 422 62 09