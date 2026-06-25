Roberto Toro impulsa Grupo Novalegal, un futuro despacho de referencia en el ámbito de la Seguridad Social - Roberto Toro

(Información remitida por la empresa firmante)

El abogado y socio fundador lidera un proyecto jurídico orientado a ofrecer una atención cercana, especializada y transparente en procedimientos de incapacidad permanente y en materia de Seguridad Social.

Madrid, 25 de junio.- Roberto Toro, abogado y socio fundador de Grupo Novalegal, impulsa este nuevo proyecto jurídico con el objetivo de ofrecer una defensa legal especializada, cercana y adaptada a las necesidades reales de cada cliente. El despacho nace para acompañar a personas que se encuentran en situaciones complejas y necesitan asesoramiento profesional para reclamar sus derechos con garantías.

Con una amplia trayectoria en el sector legal, Roberto Toro lidera Grupo Novalegal con una idea clara: poner la experiencia jurídica al servicio de clientes que, en muchos casos, atraviesan momentos de incertidumbre, desgaste emocional y dificultad para entender los trámites administrativos o judiciales a los que se enfrentan.

Un proyecto con vocación de especialización

Grupo Novalegal centra su actividad exclusivamente en procedimientos relacionados con la incapacidad permanente y las reclamaciones en materia de Seguridad Social. Se trata de casos en los que el cliente suele necesitar algo más que una respuesta legal: necesita entender su situación, conocer sus opciones y sentirse acompañado durante todo el proceso.

Para ello cuenta como socios con profesionales de muchos años de experiencia en el sector y con una calidad humana excelente. Cada caso de cada cliente se analiza teniendo en cuenta la situación médica, laboral y personal del cliente, con el objetivo de construir una estrategia legal sólida y coherente.

Cercanía, transparencia y acompañamiento durante todo el proceso

Uno de los pilares de Grupo Novalegal es la comunicación con el cliente. Los abogados que conforman el equipo consideran fundamental que la persona que acude al despacho sepa en qué punto se encuentra su procedimiento, qué pasos se van a dar y qué posibilidades reales existen en su caso.

Por este motivo, el despacho apuesta por una atención transparente, comprensible y con un lenguaje jurídico claro. El objetivo es que cada cliente pueda tomar decisiones informadas y sentirse respaldado por un equipo profesional durante todo el camino.

Grupo Novalegal, una nueva etapa en la abogacía tecnológica

El nacimiento de Grupo Novalegal supone una nueva etapa profesional liderada por Roberto Toro, con la voluntad de consolidar un despacho moderno, especializado y tecnológico orientado a resultados sin sorpresas. La firma combina experiencia jurídica, estrategia procesal y un enfoque innovador para dar respuesta a personas que necesitan reclamar sus derechos en momentos especialmente importantes de su vida.

A través de gruponovalegal.com, los usuarios pueden conocer los servicios del despacho, obtener información sobre sus áreas de especialización y solicitar una primera valoración gratuita de su caso.

Los clientes pueden contratar los servicios en toda España y encontrarlos presencialmente en sus oficinas de Barcelona y Madrid.

Contacto

Emisor: Grupo Novalegal

Contacto: Roberto Toro

Número de contacto: +34616111880