Robin Zeng: Desbloqueando la era de la energía sostenible con tecnología de cero emisiones de carbono (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

NINGDE, China, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Dr. Robin Zeng, presidente y consejero delegado de CATL, pronunció un discurso sobre el futuro de la energía en la World Laureate Summit y World Governments Summit en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de febrero. Texto completo a continuación:

A lo largo de la historia de la humanidad, la energía ha sido el motor del crecimiento de la civilización. Cada gran avance en el desarrollo humano ha ido acompañado de una revolución energética. Hoy en día, experimentamos otro cambio energético revolucionario, comparable a la transición de la humanidad de sociedades de cazadores-recolectores a sociedades agrícolas: de una era en la que buscábamos y recolectábamos combustibles fósiles a una en la que podíamos generar energía en parques eólicos y solares y almacenarla en baterías.

Esta revolución es posible gracias al progreso científico y tecnológico, que ofrece soluciones prácticas y reduce los costes. Según IEA y BNEF, durante la última década, el coste de las baterías LFP y la energía solar se ha reducido aproximadamente un 80 %. Las soluciones energéticas sostenibles han pasado de ser técnicamente viables a convertirse en una opción económicamente atractiva.

CATL está permitiendo que las energías renovables alcancen una verdadera competitividad económica en una amplia gama de aplicaciones. En el sector minero, se han implementado sistemas de energía solar con almacenamiento alimentados por CATL en Chile y la República Democrática del Congo, suministrando electricidad a operaciones remotas a aproximadamente una cuarta parte del coste de los generadores diésel.

Una transformación similar está en marcha en las aplicaciones industriales. En Pakistán, el rápido crecimiento de la energía solar distribuida, combinado con las soluciones de almacenamiento de energía de CATL, proporciona energía confiable a las cementeras locales, reduciendo los costes de electricidad a la mitad.

En California, vemos cómo serán los sistemas energéticos del futuro a escala de la red eléctrica. A medida que se expande la capacidad de almacenamiento, la "curva de demanda" creada por la alta penetración de las renovables se ha suavizado significativamente. En 2025, la red registró más de 1.800 horas en las que la energía limpia cubrió o superó la demanda total de electricidad, lo que demuestra lo que se hace posible cuando las renovables y el almacenamiento crecen de la mano.

Estos avances apuntan a una realidad más amplia: en muchas regiones, la energía limpia se está adoptando no solo por objetivos climáticos, sino también porque el progreso tecnológico la ha convertido en la opción más viable comercialmente.

Estamos asumiendo la profunda transición hacia una era de energía neta cero. El sistema energético del futuro, en mi opinión, se define con tres palabras: distribuido, inteligente y circular.

En primer lugar, los sistemas de energía distribuida, que incluyen generación renovable y almacenamiento avanzado en baterías, se expandirán por todo el mundo, especialmente en zonas con una infraestructura de red deficiente. Esto reemplazará gran parte de la energía procedente de combustibles fósiles, que está centralizada y depende en gran medida de centrales eléctricas a gran escala y de una red eléctrica robusta.

Sin embargo, una alta proporción de energía renovable presenta nuevos desafíos para el funcionamiento estable de los sistemas eléctricos. Para abordar estos desafíos, CATL ha desarrollado una innovadora tecnología de almacenamiento de energía que forma la red de alto voltaje, que puede actuar como estabilizador para sistemas de energía sin emisiones de carbono. Puede proporcionar regulación de la frecuencia de la red, compensación de potencia reactiva, control de amortiguación y soporte de inercia del sistema. También ofrece excelentes capacidades de arranque en negro, que son cruciales en caso de apagones a gran escala, como el que afectó a España el año pasado.

Esta tecnología ha sido validada con éxito en ingeniería, y en China la estamos aplicando para construir un parque industrial aislado de la red eléctrica, alimentado íntegramente por energía eólica, solar y de almacenamiento para abastecer una planta de baterías de 40 GWh. Esto demuestra cómo la tecnología energética avanzada puede crear un sistema de energía de cero emisiones netas.

Además de ser distribuidos, los futuros sistemas energéticos serán más inteligentes. Podrán gestionar grandes cantidades de datos y adaptarse a las fluctuaciones en la generación y el consumo de energía renovable. Se requerirá una programación y optimización avanzadas basadas en IA para equilibrar la oferta y la demanda de energía. Por ejemplo, utilizamos IA para mejorar la gestión del sistema energético del Centro de Datos de IA de SenseTime en Shanghái, lo que ayuda a gestionar la fluctuante demanda energética de las tareas informáticas.

En tercer lugar, la economía circular es crucial para lograr una energía sin emisiones de carbono. A diferencia de los combustibles fósiles, que se queman al usarse, los materiales para sistemas energéticos sin emisiones de carbono pueden reciclarse. CATL ha liderado este esfuerzo y ha logrado las tasas de recuperación más altas de la industria: 99,6 % para níquel y cobalto, y 96,5 % para litio. Para construir un suministro estable y sostenible de materias primas esenciales, también colaboramos estrechamente con ONG y empresas del sector para promover una economía circular en el sector.

Impulsada por el progreso continuo en tecnologías sin emisiones de carbono, la era de la energía sostenible ya no es una visión lejana; se acerca rápidamente. En mi opinión, 2030 marcará el verdadero comienzo de la era de la energía sostenible.

¿Cómo podemos lograrlo? Mi respuesta es: la ciencia nos muestra lo que es posible, pero la ingeniería y la fabricación determinan la velocidad con la que lo lograremos.

La ciencia básica sigue siendo la fuente fundamental de transformación. Los avances en ciencia de materiales, inteligencia artificial y nuevos sistemas energéticos seguirán dando forma al futuro. Siendo sinceros, con las tecnologías actuales, quizá hayamos resuelto menos del 30% de lo que requiere un sistema energético totalmente sostenible. Aún quedan muchas tecnologías disruptivas por emerger, y mucha investigación fundamental por delante.

Para que la tecnología realmente cambie el mundo, debe trascender los laboratorios y desplegarse a gran escala. Hoy en día, hemos logrado avances científicos y tecnológicos en áreas de vanguardia como las baterías condensadas, las baterías de estado sólido y las baterías solares de perovskita. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para escalar estas innovaciones del laboratorio al mercado. Por eso, estamos invirtiendo fuertemente en I+D, más que todos los demás actores de la industria juntos.

Si bien la lucha contra el calentamiento global parece ser un problema climático, en esencia es un problema energético y, fundamentalmente, de desarrollo. Creemos que la cooperación internacional es la forma más eficiente de abordarlo y estamos dispuestos a compartir tecnologías y experiencias en materia de baterías con el mundo. Hemos evolucionado desde la exportación de baterías en sus inicios a la producción local para mercados locales ahora. También estamos otorgando licencias de tecnologías a nuestros socios para ayudarles a construir sus propias plantas de baterías.

Para acelerar la transición hacia una era energética sostenible, necesitamos ampliar las tecnologías energéticas avanzadas de forma más eficiente y asequible a nivel mundial. Sin embargo, en algunos mercados, según nuestra experiencia, las regulaciones de construcción y equipamiento son la causa de un mayor coste de producción. Me gustaría proponer una solución: establecer zonas económicas especiales que adopten regulaciones de construcción y equipamiento similares a las que se aplican en China. Esto aumentará rápidamente la productividad, como ha demostrado ser un éxito en China.

Señoras y señores, un estudio reciente de la Universidad de Columbia proyecta un aumento de temperatura de 1,7 °C con respecto al nivel preindustrial para 2027. Para combatir el calentamiento global, necesitamos actuar de inmediato para construir un sistema energético sostenible. Esto requiere avances tecnológicos, valentía y sabiduría.

Como pioneros de la transición energética, CATL está dispuesto a colaborar más estrechamente con la comunidad científica, los gobiernos, las empresas y cualquier persona comprometida con esta misión. Trabajemos juntos por un futuro con cero emisiones netas de energía y dejemos un planeta sano y verde para las futuras generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877013/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2877014/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/robin-zeng-desbloqueando-la-era-de-la-energia-sostenible-con-tecnologia-de-cero-emisiones-de-carbono-302679367.html