Robinson González supera los 2,5 millones de seguidores divulgando contenidos sobre oratoria - Robinson González

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de agosto de 2026.-

El fundador de la Escuela de la Influencia comparte las claves comunicativas que le han permitido construir una comunidad internacional en las redes sociales

Robinson González, mentor en oratoria y fundador de la Escuela de la Influencia, ha superado los 2,5 millones de seguidores en el conjunto de sus plataformas digitales, donde publica contenidos relacionados con comunicación, persuasión, liderazgo y desarrollo personal.

Este crecimiento ha convertido las redes sociales en uno de sus principales espacios de formación y divulgación. A través de vídeos breves, presenta técnicas destinadas a mejorar la voz, organizar las ideas, hablar con mayor seguridad y conectar con diferentes tipos de audiencia.

Su experiencia le ha permitido comprobar que el conocimiento no es el único factor que determina el alcance de una publicación. La manera de presentar una idea, el comienzo del mensaje y la capacidad para mantener la atención pueden resultar igualmente decisivos.

“Una persona puede tener una información extraordinaria, pero si no consigue despertar interés, retenerlo y llevarlos luego a una acción específica, será complicado llegar a descubrir el verdadero valor de su mensaje”, explica Robinson González.

Captar la atención sin perder autenticidad

Uno de los aprendizajes obtenidos durante este proceso ha sido la necesidad de adaptar la comunicación al comportamiento de las audiencias digitales. Los usuarios reciben diariamente cientos de estímulos y toman decisiones rápidas sobre los contenidos que desean consumir.

Ante esta realidad, Robinson recomienda evitar introducciones innecesarias y señala que captar la atención no debería implicar recurrir a exageraciones o fórmulas que terminen perjudicando la credibilidad de quien comunica.

“El objetivo no es conseguir que alguien vea un vídeo por casualidad. El verdadero desafío consiste en lograr que quiera volver, confíe en lo que compartes y reconozca una forma propia de comunicar”, afirma.

Una comunidad no se construye únicamente con visualizaciones

Para el fundador de la Escuela de la Influencia, superar los 2,5 millones de seguidores representa un logro importante, aunque advierte que las cifras no deberían convertirse en un indicador de éxito.

La relación con la audiencia también se refleja en las conversaciones que genera un contenido, en las preguntas recibidas y en la capacidad de trasladar la atención hacia una comunidad comprometida.

Según González, muchas personas consiguen reproducciones, pero no logran transformar esa visibilidad en confianza, solicitudes de información o ventas. Esto sucede cuando el contenido entretiene momentáneamente, pero no comunica con claridad qué representa la persona, qué problema puede resolver o por qué su propuesta resulta diferente.

Desde la Escuela de la Influencia, Robinson González incorpora estos aprendizajes a la formación de profesionales, emprendedores y futuros conferencistas que desean mejorar su comunicación ante una cámara y desarrollar contenidos capaces de generar una relación más sólida con su audiencia.

El crecimiento alcanzado demuestra, según el coach y mentor, que la oratoria también se manifiesta en los formatos más breves: “Hoy, un teléfono móvil puede convertirse en el escenario desde el que una persona comparte sus conocimientos con el mundo. Pero para aprovecharlo necesita aprender a comunicar con claridad, intención y responsabilidad”.

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