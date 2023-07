Robinsun: el autoconsumo energético llega a los balcones de todos los Españoles

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio de 2023.

Creada en Madrid en 2023, ofrece la posibilidad de tener soluciones de autoconsumo energético para todos los hogares que hasta ahora no han podido tenerlo

La nueva empresa lanza kits para pared, balcón, pérgola o cualquier otro lugar donde haya sol

Madrid, 12 de julio de 2023.- Una nueva fuente de energía inicia su andadura en España. Robinsun nace en España para ayudar a generar energía solar a todos los hogares, más allá de su status. En nuestro país, un 65% de los hogares no tienen una casa con tejado, por lo que, hasta ahora, no podían instalar paneles solares. Dos de cada 3 españoles viven en un apartamento o bien están de alquiler, por lo que, hasta ahora, la inversión en placas solares no entraba en sus planes.

La nueva empresa, nacida en Madrid en marzo de 2023, se centra en dos aspectos fundamentales de la energía solar: el ahorro en la factura de luz (puede llegar hasta un 50%) y de emisiones de CO2 por el uso de energía solar producida por el hogar en vez de la compañía de luz. Se calcula que un 11% del CO2 que se emite proviene de los hogares*.

La clave de un Kit Solar Plug & Play es que es de fácil instalación (solo hay que colgarlo y enchufarlo), sin necesidad de intervención de un instalador o electricista. Al cambiar de piso puede trasladarse, por lo que son accesibles para todos los hogares. Así, la energía deja de ser un lujo y pasa a ser una commodity. Robinsun se presenta con dos modelos de panel solar con siete tipos de fijación distinta que se ajustan a cualquier espacio de la casa, por pequeño que sea: balcones, terrazas, paredes y hasta en el suelo.

Los productos

Los kits solares de Robinsun se conocen como “plug & play”, esto es, enchufa y enciende, incluyen los paneles y los elementos para transformar energía en electricidad (microinversor, cables, etc). Son autoinstalables, por lo que cualquiera puede colocarlas, y conectarlas a cualquier enchufe tradicional. Generan hasta 800 W de potencia que cubre la energía que consumen durante las horas de sol los electrodomésticos de una casa reduciendo e incluso eliminando, el consumo eléctrico durante las horas de sol.

Robinsun ofrece varios modelos que se ajustan a las necesidades del espacio del que dispone cada apartamento:

- Kits de balcón

- Kits de pared

- Kits de techo plano

- Kits de pérgola o azotea

- Kits de jardín

- Kits básicos sin fijación

Estos últimos permiten que sea el propio cliente quien decida dónde y cómo instalar el panel.

Origen

La idea de Robinsun es de Boris Hageney, emprendedor que ha llevado adelante proyectos con un crecimiento enorme como fue, en su día, Groupon o tarifas24, el primer comparador de precios de telecomunicaciones, seguros y productos financieros en España, operando de 2008 a 2010.

Hageney ha tomado como referencia el mercado alemán en donde este tipo de empresas ha crecido muchísimo. Según Solar Power Europe, -la asociación del sector fotovoltaico Europea, en 2021 se instalaron 190.000 kits de este tipo en Alemania. Y ha bautizado la empresa como Robinsun pensando en Robinson Crusoe que, durante el tiempo que pasó en una isla, consiguió ser autosuficiente y sobrevivir.

Fundada en Madrid en 2023, Robinsun tiene la misión de dar a todos los hogares la oportunidad de luchar contra el cambio climático produciendo su propia energía solar para autoconsumo. Los Kits Solares Plug & Play de la empresa utilizan componentes de tecnología probada y son extremadamente asequibles y fáciles de instalar. Con Robinsun, todos los hogares, incluso los que no tienen tejado, pueden participar en nuestra transición energética y ahorrar en su factura de luz.

https://robinsun.es/

