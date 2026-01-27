RoboMarkets amplía el acceso a más de 1.400 acciones y ETF negociados en XETRA

(Información remitida por la empresa firmante)

FRÁNCFORT DEL MENO, Alemania, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- RoboMarkets continúa mejorando su plataforma, ofreciendo a traders e inversores herramientas avanzadas, datos del mercado en tiempo real y trading sin comisiones* en miles de instrumentos globales. La plataforma ahora brinda acceso a más de 1.400 acciones y ETF negociados en XETRA, uno de los mercados financieros más grandes y líquidos de Europa.

Universo XETRA ampliado

Los inversores obtienen acceso a un universo de inversión significativamente más amplio, que incluye empresas europeas de primera línea (blue chips), acciones innovadoras crecientes, ETF de índices, ETF sectoriales, ETF temáticos e instrumentos respaldados por materias primas. Esta expansión permite a los traders diversificar sus portafolios de manera eficiente mientras exploran las principales tendencias en múltiples sectores, desde energías limpias hasta innovación en IA y commodities globales.

Características clave:

Cientos de nuevas acciones y ETF negociados en XETRA disponibles

Precios transparentes basados en datos del mercado en tiempo real de XETRA

Acceso a emisores europeos populares y productos estrella de índices

Mayor exposición a estrategias de inversión diversificadas y temáticas

Spreads competitivos en todos los instrumentos

Denis Kiselev, Chief Product Officer de RoboMarkets, comentó: "Ampliar el acceso a instrumentos XETRA refuerza nuestra misión de hacer que el trading global sea accesible, eficiente e inteligente. Ahora los clientes pueden explorar nuevas oportunidades de inversión en Europa, diversificar sus portafolios con estrategias temáticas y operar con total transparencia, todo desde una sola plataforma."

La plataforma multi-activo de RoboMarkets continúa ofreciendo a traders profesionales y minoristas un conjunto de herramientas, datos del mercado gratuitos y trading sin comisiones*, permitiendo a los clientes navegar de manera efectiva el panorama financiero global.

Más información en www.robomarkets.de/en .

* - Tenga en cuenta que, aunque RoboMarkets ofrece trading sin comisiones, los spreads se aplican a todas las operaciones.

Acerca de RoboMarkets

RoboMarkets es una marca registrada que comprende:

RoboMarkets Deutschland GmbH – bróker alemán que ofrece servicios financieros exclusivamente a residentes de países de la UE/EEE, regulado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) bajo el registro n.º 10154068.

– bróker alemán que ofrece servicios financieros exclusivamente a residentes de países de la UE/EEE, regulado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) bajo el registro n.º 10154068. RoboMarkets Ltd – bróker europeo regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), bajo la licencia n.º 191/13. La compañía ofrece a traders profesionales acceso confiable a múltiples mercados financieros con condiciones competitivas.

– bróker europeo regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), bajo la licencia n.º 191/13. La compañía ofrece a traders profesionales acceso confiable a múltiples mercados financieros con condiciones competitivas. RM Investment Bank Ltd – banco de inversión asiático regulado por la Labuan FSA bajo la licencia n.º 210138BI.

– banco de inversión asiático regulado por la Labuan FSA bajo la licencia n.º 210138BI. RFund AIFLNP V.C.I.C. Ltd – Fondo de Inversión Alternativa Europeo regulado por CySEC bajo la licencia n.º LPAIF118/2014.

