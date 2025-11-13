Roborock se adelanta al Black Friday con descuentos nunca vistos de hasta 800€ (1)

Del 13 de noviembre al 1 de diciembre, la marca ofrecerá descuentos de más del 53% en algunos de sus modelos más avanzados

Robots aspiradores como el Saros 10R, QV 35A Set, Q10 S5+ Set, F25 GT y Q7 M5 podrán adquirirse desde 199€ tanto en Amazon como en la web oficial

MADRID, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Roborock , marca Nº1 a nivel mundial en el sector de la robótica de limpieza liderando tanto en valor como en unidades de ventas desde 2023, refuerza su campaña de Black Friday con descuentos exclusivos en sus modelos más avanzados. Entre ellos destacan el Saros 10R, QV 35A Set, Q10 S5+ Set, F25 GT y Q7 M5, disponibles tanto en Amazon como en la web oficial de Roborock.

Desde el 13 de noviembre hasta el 1 de diciembre, los consumidores podrán disfrutar de ofertas nunca vistas en la historia de la marca de hasta 800€ de descuento en una selección de robots aspiradores y de mano diseñados para transformar la experiencia de limpieza en el hogar, con tecnología inteligente, alta potencia y autonomía superior.

Roborock Saros 10R: tecnología pionera

El Roborock Saros 10R representa un salto tecnológico en la limpieza del hogar gracias a su diseño ultrafino de 7,98 cm y a la inteligencia artificial del sistema StarSight 2.0, que combina sensores ToF 3D y cámaras RGB para un mapeo preciso y detección avanzada de hasta 108 obstáculos. Su innovadora tecnología VertiBeam™ mejora la evitación de cables y superficies irregulares, mientras que el chasis AdaptiLift ajusta la altura para superar umbrales y limpiar bajo muebles con facilidad. Con 22.000 Pa de succión y un sistema antienredos dual, logra una eliminación total del pelo sin bloqueos, y sus mopas elevables garantizan limpieza higiénica y secado rápido. La base Multifunctional Dock 4.0 añade funciones premium como el lavado de mopas a alta temperatura, autosecado, carga rápida y gestión energética inteligente. A través de la app Roborock con SmartPlan 2.0, el usuario disfruta de una personalización automatizada según hábitos y entornos. Además, el Saros 10R integra control por voz, compatibilidad con Matter 1.4, y soporte para Alexa, Siri, Google Home y Apple Watch, ofreciendo una experiencia de limpieza potente, conectada y sin esfuerzo.

El Roborock Saros 10R con un precio original de 1499,99€, podrá conseguirse desde hoy, 13 de noviembre, y hasta el 1 de diciembre con un descuento del 40%, por 899,99€. (Link Amazon y web Roborock ).

Roborock QV 35A Set: innovación a un precio único

El Roborock QV 35A, también llamado QR 598, combina potencia extrema, automatización avanzada y un diseño pensado para una limpieza sin esfuerzo. Su sistema de doble mopa giratoria y elevable limpia a 200 rpm y evita mojar alfombras, mientras que su base multifunción lava y seca las mopas con aire caliente, autovacía el polvo hasta por 7 semanas y rellena el tanque de agua. Gracias al sistema SmartPlan, la navegación PreciSense LiDAR y la evitación de obstáculos Reactive Tech, garantiza una cobertura precisa y segura. Además, ofrece amplias opciones de personalización desde la app, incluido el control por Apple Watch, convirtiéndose en un robot aspirador sofisticado, eficiente y sorprendentemente accesible.

El Roborock QV 35A Set con un precio original de 599,99€, podrá conseguirse desde hoy, 13 de noviembre, y hasta el día 1 de diciembre con un descuento del 41%, por 349,99€. (Link Amazon y web Roborock ).

Roborock Q10 S5+ Set: la excelencia absoluta

El Roborock Q10 S5+ Set se consolida como un referente en limpieza inteligente gracias a su equilibrio entre potencia, autonomía y facilidad de uso, ideal para hogares con mascotas y múltiples superficies. Su sistema HyperForce ofrece una succión de 10.000 Pa, capaz de eliminar la suciedad más incrustada incluso en alfombras densas. Incorpora un doble sistema antienredos con cepillos JawScrapers y lateral asimétrico, reduciendo el mantenimiento y evitando bloqueos. Además, su tecnología VibraRise 2.0 permite aspirar y fregar simultáneamente, con mopa autoelevable y control de flujo de agua para una limpieza adaptada a cada suelo. Gracias a la navegación PreciSense LiDAR y al sistema ReactiveTech, el robot mapea con precisión, esquiva obstáculos y optimiza rutas, todo controlable desde la app Roborock. La versión Q10 S5+ añade la estación RockDock de autovaciado, que permite hasta siete semanas sin mantenimiento, empleando bolsas filtrantes E12-Rated y una batería de gran capacidad para cubrir amplias superficies con eficiencia y comodidad.

El Roborock Q10 S5 + Set, podrá encontrarse desde hoy y hasta el día 1 de diciembre por un precio de 269,99€, un 38% por debajo de su precio habitual (439,99€). (Link Amazon y web Roborock )

Roborock F25 GT

El Roborock F25 GT destaca en la limpieza del hogar con su potente succión de 20.000 Pa y una frecuencia de 450 pasadas por minuto, capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias en una sola pasada, tanto en seco como en húmedo. Está equipado con la tecnología JawScrapers™, que gracias a su diseño anti-enredos y sus cuchillas de dientes afilados, captura de pelos y evita rayaduras, con una tasa de enredos del 0% certificada por SGS. Su estructura de 12,5 cm y diseño giratorio de 70° facilitan la limpieza bajo muebles ya lo largo de bordes, garantizando un acceso impecable a todos los rincones del hogar. Asimismo, el rodillo inteligente se limpia y seca automáticamente con aire caliente a 90°C en solo 5 minutos, mientras los sensores DirTect™ anticipan las necesidades de autolimpieza, haciendo que la experiencia sea verdaderamente cómoda e higiénica. El F25 GT ofrece así una solución inteligente y eficaz para quienes buscan resultados superiores con el mínimo esfuerzo.

El Roborock F25 GT tiene un precio de 299€ pero durante estos días se podrá conseguir con un descuento del 33%, por 199€. Puedes adquirirlo a través de este (Link Amazon y web Roborock )

Roborock Q7 M5: Una solución de limpieza ideal para cada hogar

El Roborock Q7 M5 fusiona eficiencia, innovación y facilidad de uso en un robot aspirador de alto rendimiento. Su potente motor HyperForce alcanza una impresionante succión de hasta 10.000 Pa, asegurando la eliminación profunda de suciedad y polvo tanto en suelos duros como en alfombras. Equipado con un doble sistema antienredos en el cepillo principal y lateral, minimiza el mantenimiento y consigue una limpieza continua y sin interrupciones. La navegación precisa PreciSense LiDAR mapea cada espacio de manera inteligente, evitando obstáculos y permitiendo una cobertura completa. Todo esto se complementa con controles avanzados desde la aplicación y la capacidad para crear zonas prohibidas, consolidando al Q7 M5+ como un aliado sofisticado y eficaz para la limpieza del hogar.

El Q7 M5 tiene un precio de 249.99€ pero por los descuentos del Black Friday se podrá conseguir con un descuento del 36%, por 159,99€. (Link Amazon y web Roborock )

También con descuentos únicos en El Corte Inglés

Durante esta promoción de Black Friday, Roborock ofrecerá descuentos exclusivos en El Corte Inglés , con rebajas de hasta 600 euros en algunos de sus modelos más avanzados. Una oportunidad única para hacerse con la última tecnología en limpieza inteligente al mejor precio, disponible por tiempo limitado.

