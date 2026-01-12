Roborock presenta en CES 2026 el primer robot aspirador que combina ruedas y patas, en colaboración con el Real Madrid C

Bajo el lema The Greatest Meeting the Greatest (El mejor se une al mejor), Roborock se une al Real Madrid Club de Fútbol para presentar los nuevos Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow y F25 Ace Pro

El RockMow X1 LiDAR es el primer robot cortacésped de la marca con tecnología LiDAR, y forma parte de una nueva gama que llegará a Estados Unidos y otros países en 2026

MADRID, 12 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Roborock , marca Nº1 a nivel mundial en el sector de la robótica de limpieza liderando tanto en valor como en unidades de ventas desde 2023, ha presentado hoy su nueva línea de productos para el primer semestre de 2026 en la Feria de Electrónica de Consumo (CES 2026) en Las Vegas, Nevada. Bajo el lema The Greatest Meeting the Greatest (Lo mejor se une a lo mejor), la presentación principal, dirigida por el presidente de Roborock, Quan Gang, reveló el Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo con ruedas y patas capaz de subir escaleras y pendientes con una agilidad similar a la de un ser humano mientras limpia.

La marca también ha anunciado los modelos Roborock Saros 20, Saros 20 Sonic, F25 ACE Pro y Qrevo Curv 2 Flow. Estos lanzamientos se producen en colaboración con el Real Madrid Club de Fútbol, anunciada antes del inicio de la feria. Además, Roborock confirmó su entrada en el mercado estadounidense de productos para el cuidado del césped, incluyendo el innovador RockMow X1 LiDAR. Consumidores, clientes y partes interesadas podrán visitar el stand n.º 52632 de Roborock en la Venetian Expo durante CES 2026, del 6 al 9 de enero.

Roborock Saros Rover: el primer robot aspirador con ruedas y patas del mundo

En una primicia mundial, Roborock presentó en el CES 2026 el Roborock Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo con una arquitectura híbrida de ruedas y patas. Cada rueda-pata proporciona alcance, elevación y altura, imitando la movilidad humana, lo que permite al robot mover cada rueda-pata de manera independiente, realizar pequeños saltos, giros ágiles, paradas repentinas y cambios de dirección, todo mientras mantiene el cuerpo nivelado al adaptarse a distintos terrenos.

A nivel de software, el Saros Rover combina algoritmos avanzados de inteligencia artificial con complejos sensores de movimiento e información espacial en 3D, para comprender su entorno y hacer que sus ruedas reaccionen con precisión.

El Saros Rover destaca especialmente en hogares de varias plantas, donde puede limpiar cada peldaño de una escalera mientras asciende al siguiente piso, reduciendo drásticamente las zonas inaccesibles y llegando a áreas que antes eran imposibles de alcanzar con un solo robot aspirador. Además, es capaz de adaptarse a distintos tipos de superficies no planas. Esto incluye escaleras tradicionales, escaleras curvas e incluso escaleras alfombradas con bordes redondeados, limpiando cada peldaño mientras se desplaza. También puede enfrentar pendientes y umbrales complejos de habitaciones de varios niveles que requieren altura y potencia, demostrando su versatilidad en cualquier entorno doméstico.

El mejor encuentro posible: Roborock y el Real Madrid Club de Fútbol se dan la mano

Anunciada días antes del inicio de la feria, Roborock presentó en el CES su primera activación dentro de la asociación estratégica global con los equipos masculino y femenino del Real Madrid Club de Fútbol, considerado como uno de los mejores clubes de fútbol de la historia. Bajo el lema El mejor se une al mejor, esta colaboración refleja la afinidad entre la filosofía de ambas organizaciones, que han alcanzado rendimientos históricos destacando la innovación como denominador común. La asociación dará vida a las innovaciones de limpieza inteligente de Roborock a través de exhibiciones en el estadio, campañas y contenidos protagonizados por los jugadores, trasladando el concepto de "limpieza inteligente real" del campo al hogar. Esta colaboracion tan solo afecta a productos de la gama de aspiradoras inteligentes de Roborock.

Roborock anuncia sus nuevos robots aspiradores para inicios de 2026 con los modelos Saros 20, Saros 20 Sonic y Qrevo Curv 2 Flow

En su presentación principal, Clarbi Lu, responsable de marketing de productos de Roborock, presentó la nueva gama de productos de limpieza inteligentes que estarán disponibles para los consumidores durante la primera mitad del año. Encabezando la gama, el Roborock Saros 20 y el Roborock Saros 20 Sonic son las nuevas versiones de la serie insignia Saros que debutó en 2025.

El Saros 20 ha mejorado las capacidades de IA de su sistema autónomo StarSight™ 2.0 en comparación con las generaciones anteriores, ya que admite el reconocimiento de hasta 201 objetos e incluye también un chasis AdaptiLift 3.0 mejorado, una estructura de escalada compuesta por una rueda principal, una rueda auxiliar y un brazo de escalada que se despliega al detectar umbrales, lo que permite al robot elevarse más que antes para cruzar umbrales simples de hasta 4,5 cm de altura o umbrales de doble capa de 4,5 + 4 cm de altura.

Por otro lado, el Roborock Saros 20 Sonic incorpora un sistema de navegación RetractSense™ que permite su cuerpo ultradelgado de 7,98 cm y un nuevo sistema de fregado VibraRise 5.0, que cuenta con una mopa sónica extensible que friega 4000 veces por minuto y llega a todos los bordes. Tanto el Saros 20 como el Saros 20 Sonic funcionan con un motor HyperForce de 35.000 Pa y se mantienen con un nuevo RockDock con lavado con agua caliente a 100 °C.

Sin embargo, la serie insignia Roborock Saros no es la única que presenta nuevos productos. La siempre popular serie Qrevo lanza un nuevo modelo, el Roborock Qrevo Curv 2 Flow, convirtiéndose en el primer robot aspirador de la marca equipado con rodillos. Con la tecnología de autolimpieza en tiempo real SpiraFlow™, una potente presión de fregado descendente de 15 N y la función Edge-Adaptive, que permite que el rodillo se extienda para limpiar alrededor de los bordes, el Qrevo Curv 2 Flow aporta potencia, precisión y protección de las alfombras en cualquier situación de limpieza.

Roborock lanza en Norteamérica sus cortacéspedes Rockmow X1 LiDAR, X1 y RockNeo Q1

Roborock también ha anunciado su nueva línea de cortacéspedes para el mercado norteamericano, que incluye su modelo básico RockNeo Q1 y dos variantes de su producto estrella: RockMow X1 LiDAR y RockMow X1.

El RockMow X1 LiDAR combina la detección ambiental Sentisphere™ LiDAR, tracción a las cuatro ruedas (4WD), dirección activa patentada y suspensión dinámica, ofreciendo cobertura completa, cortes precisos en los bordes y una configuración sencilla. Por su parte, el RockMow X1 integra navegación RTK y VSLAM con precisión centimétrica, tracción 4WD, dirección activa patentada, suspensión dinámica y un corte de vanguardia en el sector. Además, Roborock introduce el RockNeo Q1, un robot cortacésped básico diseñado para hacer el cuidado inteligente del césped accesible y sin esfuerzo. Con detección ambiental Sentisphere™, navegación RTK + VSLAM, evitación de obstáculos por visión estéreo y el módulo de corte opcional PreciEdge™, ofrece una guía estable, bordes casi perfectos y una configuración rápida, ideal para jardines pequeños y medianos.

Precio y disponibilidad

Los Roborock Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow y F25 Ace Pro estarán disponible en 2026. Los precios y las fechas concretas se anunciarán próximamente.

Acerca de Roborock:

Roborock es una marca líder en limpieza inteligente del hogar reconocida por sus soluciones de limpieza innovadoras. Con la firme voluntad de convertirse en uno de los principales fabricantes de electrodomésticos inteligentes del mundo, Roborock enriquece la vida de las personas con sus innovadoras líneas de aspiradoras robóticas e inalámbricas en húmedo y seco. Basadas en un enfoque centrado en el usuario, nuestras soluciones satisfacen las diversas necesidades de limpieza de más de 19 millones de hogares en más de 230 países. Con sede en Pekín y filiales estratégicas en mercados clave como Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Polonia, Alemania y Corea del Sur, Roborock se centra en aumentar su presencia en el mercado mundial. Para más información, visite https://es.roborock.com/

